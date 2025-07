Handwerk BW zeichnet den Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr aus

Der Baden-Württembergische Handwerkstag verleiht dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Heilbronn-Franken die Ehrennadel in Silber.

Der Landesverband des Handwerks hat dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Ralf Schnörr, in seiner Mitgliederversammlung am Mittwoch die Silberne Ehrennadel verliehen. Schnörr bringe sich seit 15 Jahren mit klarem Kompass, Sachverstand und strategischem Weitblick im Beirat des Landesverbands Handwerk BW ein, so Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. Darüber hinaus zeichne sich Schnörr durch große Verlässlichkeit und hohes Engagement aus. Das Wort von Schnörr habe Gewicht, betonte Reichhold, insbesondere auch im Bereich Finanzen und Verwaltung.

Schnörr bringe seine umfassende Expertise als Vorsitzender des Landesarbeitskreises Finanzen und Verwaltung, als Mitglied des Arbeitskreises Bemessungsgrundlagen und als Mitglied des Finanzausschusses beim Deutschen Handwerkskammertag (DHKT) sowie der dortigen Projektgruppe Finanzen und Verwaltung für das Handwerk ein.

Ralf Schnörr stehe seit 2010 als Hauptgeschäftsführer an der Spitze der Handwerkskammer Heilbronn-Franken – und sei auch darüber hinaus vielseitig engagiert. Unter anderem als Aufsichts- und Beiratsmitglied in wirtschaftsnahen Organisationen, Vorsitzender des Geschäftsführungsbeirats der Beratungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Handwerk und Mittelstand (BWHM) und als Kreisrat im Neckar-Odenwald-Kreis.

Ralf Schnörr bedankte sich für die Auszeichnung und betonte, das gute Miteinander in der Handwerksfamilie. Er lobte die Zusammenarbeit mit Handwerk BW, den Fachverbänden sowie den Präsidenten und Hauptgeschäftsführern aller Handwerkskammern in Baden-Württemberg. Er wirke gerne als kleines Zahnrädchen im großen Getriebe von Handwerk BW mit und nehme die Ehrung auch stellvertretend für seine Kolleginnen und Kollegen der Handwerkskammer Heilbronn-Franken an, die sich tagtäglich mit großem Engagement für das Handwerk in der Region einsetzten.

Mehr Infos unter www.handwerk.de