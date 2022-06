Hauptgründe, sich für Bitcoin zu entscheiden

Sie fragen sich, ob Sie sich für Bitcoin entscheiden sollen? Wenn ja, hier sind die wichtigsten Gründe, diese virtuelle Währung als Anlage- oder Tauschmittel zu erwerben.

Weltweit wird die Wirtschaft immer digitaler. Die meisten Menschen weltweit bevorzugen bargeldlose und papierlose Zahlungen, insbesondere im Zuge von Infektionskrankheiten wie COVID-19. Außerdem wünschen sich viele Menschen alternative Anlagen, die nicht dem Einfluss der Regierung und der Manipulation durch zentrale Behörden unterliegen. Bitcoin hat sich als lukratives Investment erwiesen, vor allem nachdem sein Wert während der COVID-19-Pandemie stark angestiegen ist.

Satoshi Nakamotos ursprüngliche Vision war es, ein Tauschmittel zu schaffen, das wie Fiatgeld funktioniert, aber digital ist. Im Idealfall würden die Menschen Bitcoin verwenden, um für Dienstleistungen und Produkte zu bezahlen, indem sie ihre Telefone, Tablets und Computer nutzen, um Transaktionen durchzuführen. Daher sollte Bitcoin als dezentralisierte virtuelle oder digitale Währung dienen.

Um Fälschungen zu erschweren, verwendet Bitcoin Kryptographie. Und da keine Regierung oder zentrale Behörde Bitcoin ausgeben kann, ist es schwierig, sie zu beschlagnahmen. Aber der steigende Preis oder Wert von Bitcoin hat ihn zu einem beliebten Anlageinstrument oder Vermögenswert gemacht. Heute kaufen viele Menschen Kryptowährungen und transferieren sie dann in ihre Krypto-Wallets. Aber warum sollten Sie sich für diese virtuelle Währung entscheiden? Hier sind die wichtigsten Gründe.

Die Position von Bitcoin

Es gibt viele digitale Währungen auf der Welt, aber Bitcoin dominiert sie alle. Darüber hinaus hat diese virtuelle Währung das Vertrauen von immer mehr Menschen gewonnen, die sie für lokale und länderübergreifende Transaktionen nutzen.

Anfangs dachten einige Leute, Bitcoin sei ein Tauschmittel für Kriminelle. Nachdem man jedoch die Vorteile und Möglichkeiten von Bitcoin erkannt hatte, fanden immer mehr Menschen Gefallen daran. Heute ist die Zahl der Privatpersonen, Geschäfte und Unternehmen, die Bitcoin akzeptieren, weltweit gestiegen.

Darüber hinaus steigt der Wert des Bitcoins trotz seiner Unbeständigkeit kontinuierlich an. Wer die Kryptowährung zum Beispiel 2010 gekauft hat, kann sie heute zu einem höheren Preis verkaufen. Wenn Sie also heute Bitcoins kaufen und halten, werden Sie sie in der Zukunft zu einem höheren Preis verkaufen können.

Fast sofortige Zahlung

Die zugrunde liegende Technologie ist der Hauptgrund für den Wert von Bitcoin. Diese virtuelle Währung ist einfach zu benutzen. Sie benötigen lediglich einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet und eine stabile Internetverbindung. Damit können Sie dem Bitcoin-Netzwerk beitreten und mit dem Handel mit dieser virtuellen Währung beginnen. Und wenn Sie dem Bitcoin-Netzwerk beitreten, bedeutet das, dass Sie sich mit Ihrem Banksystem bewegen und jederzeit und überall Geld überweisen können.

Betrugssicher

Bitcoin speichert alle Informationen in einem öffentlichen Hauptbuch, der Blockchain. Dieses Hauptbuch enthält Informationen über die Münzen, einschließlich der Geldbörsen, in denen die Besitzer sie aufbewahren. Außerdem verschlüsselt diese Technologie die Identitäten der Coin-Besitzer, um die Aufzeichnungen legitim zu machen. Die Dezentralisierung von Bitcoin bedeutet, dass die Person oder Organisation, die Bitcoin kauft, auch Eigentümer ist. Daher kann keine Bank, Regierung oder andere zentrale Behörde Ihre Bitcoins beschlagnahmen oder kontrollieren.

Zugänglichkeit

Bitcoin ist global und digital, mit mehr als 2 Milliarden Menschen, die Zugang zum Internet haben und daher auch dem Netzwerk der Kryptowährung beitreten können. Vielleicht erklärt dies die steigende Zahl von Organisationen und Einzelpersonen, die dem Bitcoin-Netzwerk in Entwicklungsländern beitreten. Im Idealfall können Menschen ohne Bankverbindung in Ländern der Dritten Welt diese digitale Währung nutzen, um Transaktionen durchzuführen, ohne ein Bankkonto zu eröffnen oder andere traditionelle Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen zu müssen.

Identitätsdiebstahl

Bitcoin-Miner validieren die Transaktionen, die Nutzer mit dieser virtuellen Währung durchführen. Das Bitcoin-Hauptbuch führt einen genauen Abgleich durch, wenn digitale Geldbörsen Transaktionen durchgeführt werden. Durch die Überprüfung aller Bitcoin-Transaktionen, bevor sie in die Datenbank aufgenommen werden, stellt das System sicher, dass die Nutzer nur die digitalen Münzen ausgeben, die sich in ihren Geldbörsen befinden.

Das System verschlüsselt die Transaktions-Blockchain oder das öffentliche Hauptbuch, um sicherzustellen, dass niemand das System hacken kann. Außerdem machen intelligente Verträge das System frei von Betrug. Die Sicherheit, die die Blockchain-Technologie für das Bitcoin-Netzwerk mit sich bringt, ist der Grund, warum viele Akteure in verschiedenen Wirtschaftssektoren sie nutzen wollen.

Schlussgedanken

Dies sind nicht die einzigen Gründe, sich für Bitcoin zu entscheiden. Sie sollten Sie jedoch davon überzeugen, diese Kryptowährung zu kaufen und sie als Zahlungsmittel zu verwenden oder sie als Anlage zu halten.