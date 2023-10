Wer jetzt nicht handelt, verheizt sein Geld: Eine energetisch optimierte Immobilie schützt vor den explodierenden Öl- und Gaskosten, energieeffizientes Bauen und Sanieren boomen. Mit dem cleveren Einsatz von Fördermitteln kann man sich dabei vom Staat auch noch finanziell unterstützen lassen. Aber auch andere Topthemen rund ums Häusle sind wichtig: Sicherheit vor Einbrechern, komfortables Smarthome, nachhaltiges Bauen …

Vom 11. bis 12. November ist auf der HAUS I BAU I ENERGIE in Sindelfingen eine Vielzahl an Experten unter einem Dach versammelt, bei denen Häuslebauer, Sanierer und Renovierer sich umfassend zu ihrem individuellen Projekt informieren können.

Jahrelang etabliert als »Haus & Energie« kommt die HAUS I BAU I ENERGIE nun endlich auch wieder nach Sindelfingen. Wer clever in seine Immobilie investieren möchte, findet hier eine reiche Auswahl an Informationen und Angeboten. Hersteller, Handwerksbetriebe, Dienstleister und unabhängige Beratungsstellen bespielen das gesamte Feld rund um die Themen Neubau, Sanierung, Förderung, Haustechnik, Wohnen und Garten. Ein Hauptthema ist natürlich die energetisch optimierte Immobilie – mittlerweile vor allem aus ökonomischen Gründen ein Topthema für die Hausbesitzer: »Wer in die energetische Modernisierung seines Gebäudes investiert«, so Michaela Hohenstein, Projektleiterin der Messe, »erzielt zum einen die ‚grüne Rendite‘, die der geringere CO 2 –Ausstoß liefert. Gleichzeitig profitiert man von den geringeren Energiekosten und von der Aufwertung der Immobilie, die der höhere ökologische Standard mit sich bringt.«

Das Spektrum an Energiesparmöglichkeiten ist groß: Von der modernen Heizungsanlage bis hin zu Themen wie Photovoltaik oder Fenstertausch spannt sich der Bogen. Clever ist, wer sich dabei den Staat ins Boot holt, denn Förder- und Entlastungsmittel gibt es immer noch reichlich. Gerade wenn die Kredite wieder teurer werden, sind Zuschüsse, Fördermittel und Steuerersparnisse für Bauherren und Modernisierer unverzichtbar. Aber die Förderlandschaft bleibt sehr dynamisch und unübersichtlich. Umso wichtiger ist die Kompetenz von Experten, denn wer den Überblick und die neuesten Informationen hat, hat klar die Nase vorn. Die Berater auf der HAUS I BAU I ENERGIE sind auf dem aktuellsten Stand und kennen sich zum Thema Baufinanzierung bestens aus. Gleichzeitig findet man auf der Messe die Experten für die bauliche Planung und Umsetzung der energetischen Häusle-Optimierung: Vom Heizungstausch bis hin zu modernster Solartechnik spannt sich der Knowhow-Bogen auf der Messe, fachübergreifend präsent unter einem Dach.

Sanfte Beats, wenn man nach Feierabend zur Tür hereinkommt, perfekt gesteuerte Heizungstechnik im Gebäude … Die Smart-Home-Technologie macht das moderne Wohnen pfiffig und komfortabel. »Das Thema Sicherheit hat hier aber oberste Priorität«, meint Michaela Hohenstein. Und dafür braucht man den Experten. Apropos Sicherheit: Auch für den Schutz des Domizils ist die Smart-Home-Technik immer populärer geworden. Über digitale Technik, die Einbrecher effizient schikaniert, aber auch über analoge Maßnahmen für ein wehrhaftes Heim, z.B. einbruchsichere Fenster, kann das Publikum sich bei den Fachbetrieben für Sicherheitstechnik wertvolle Tipps holen.

Renommierte Experten informieren überdies im Stundentakt zu wichtigen Bauthemen im Forum der HAUS | BAU | ENERGIE.

Haus | Bau | Energie

Fr. 11. und Sa. 12. November,

10 bis 17 Uhr, Glaspalast, Sindelfingen

www.hbe-messe.de