Heilbronn: Immer mehr Spielotheken schließen

Traditionelle Spielotheken werden im Raum Heilbronn immer seltener. Gab es in früheren Zeiten noch Dutzende von Etablissements, in denen man Automaten oder Flipper spielen konnte, sind es heute nur noch einige wenige. Internetcasinos laufen den stationären Einrichtungen zunehmend dern Rang ab. Besonders beliebt sind Online Casinos mit Paysafe, da diese Prepaid-Karte als sichere Zahlungsmethode gilt. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die hiesige Glücksspielszene.

Angestaubtes Image

Den traditionellen Spielotheken haftet ein staubiges Image an, und das mit einigem Recht – denn für die Spieler sind sie in den letzten Jahren immer unattraktiver geworden. Dies liegt zum einen daran, dass das Spielangebot begrenzt ist. Obwohl Spielotheken eine Reihe von Automaten und anderen Spielen bereithalten, reicht die Auswahl nicht im Ansatz an die Sortimente von Online-Anbietern an. Typischerweise werden in Spielotheken einige Dutzend Slots und zusätzliche Spiele wie Flipper oder Billard angeboten. Wer regelmäßig in die „Spielo“ geht, kennt irgendwann alle Spielangebote.

Zum anderen muss sich der Spieler in die Spielothek begeben und dafür einen Anfahrtsweg in Kauf nehmen, der durchaus einige Kilometer betragen kann. Dies ist nicht mehr zeitgemäß und bedeutet einen Aufwand, den nur noch wenige Zocker betreiben möchten. Je nach Wohnort kann sogar eine Fahrt mit dem Bus erforderlich sein, um schließlich die Spielhalle zu erreichen.

Für die traditionellen Spielotheken spricht, dass sie ein gewisses Flair bieten. Das Ambiente wird von den meisten Spielern als aufregend empfunden. Die Spielhallen werden zudem jeden Tag gesäubert, damit die Besucher sich wohlfühlen. Ein Abend mit Freunden in der nächstgelegenen Spielhalle kann durchaus eine angenehme Erfahrung sein. Jedoch muss dabei in Kauf genommen werden, dass der Abend ins Geld gehen kann. Warum dies so ist, erörtern wir im nächsten Abschnitt.

Teure Getränke und Snacks

Ein Besuch in der Spielhalle kann aus mehreren Gründen ein Verlustgeschäft werden. Auf der einen Seite gibt es das Verlustrisiko, das auch beim Besuch von Online-Casinos gegeben ist. Der Spieler weiß nie, ob er mit einem Gewinn oder einem Verlust die Räumlichkeiten verlässt. Freilich hält dies kaum einen Zocker davon ab, eine Spielhalle zu betreten.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der oft übersehen wird, sind die Kosten für Getränke und Snacks. Auch wenn in Spielhallen teilweise reduzierte Preise gelten, kann ein längerer Aufenthalt ganz schön ins Geld gehen. Zwischendurch meldet sich der Magen, sodass ein Abstecher zum Café notwendig wird. Am Ende können pro Person durchaus 20 bis 30 Euro auf der Rechnung stehen.

In der Vergangenheit ist es mehrfach vorgekommen, dass Spielotheken kostenlose Getränke an Spieler ausgaben. Dieser Praxis wurde von gerichtlicher Seite ein Riegel vorgeschoben. Die kostenlose Abgabe von Getränken, so die Ansicht der Richter, ist unzulässig, da dies eine Spielsucht auslösen oder ein vorhandenes Glücksspielproblem verstärken kann. Ob es im Raum Heilbronn derartige Angebote gab, ist nicht bekannt.

Ein absolutes No-Go ist, vor dem Besuch einer Spielothek zu viel Alkohol zu konsumieren. Bier, Wein und härtere Getränke wie Wodka oder Rum setzen das Urteilsvermögen herab. Aus diesem Grund besteht in allen Heilbronner Spielotheken ein striktes Alkoholverbot. Die Spieler sollen die Angebote mit klarem Kopf genießen können.

Niedrige Durchschnittsbewertungen für Spielhallen

Die Bewertungen der hiesigen Spielotheken lassen zu wünschen übrig. Gibt man bei einer Google-Suche einen Begriff wie „Spielothek Heilbronn“ ein, erhält man zwar einige Treffer, doch keines der angezeigten Etablissements kommt über eine Durchschnittsbewertung von 3,5 Sternen hinaus. Dies ist kein gutes Zeugnis und belegt, dass die Anziehungskraft von Spielotheken klassischer Prägung stark nachgelassen hat.

Was die Bewertungen von Online Casinos betrifft, herrscht nicht überall Transparenz. Nur selten werden Nutzerbewertungen direkt auf der Webseite veröffentlicht. Es gibt jedoch die Möglichkeit, Bewertungsportale aufzusuchen und sich dort über den Ruf des betreffenden Casinos zu erkundigen. Im Zweifelsfall kann sich der Nutzer innerhalb von Sekunden einen anderen Anbieter suchen, was in der Offline-Welt nicht möglich ist.

Kein Casino weit und breit

Was „echte“ Casinos mit Spieltischen und Croupiers betrifft, ist der Raum Heilbronn eine Wüste. Die nächstgelegenen Spielbanken befinden sich in Stuttgart und Baden-Baden. In beiden Fällen ist eine lange Autofahrt vonnöten, um das Etablissement zu erreichen. Nach Stuttgart beträgt die Fahrtzeit etwa eine Stunde, während für einen Trip nach Baden-Baden 1,5 Stunden eingeplant werden müssen.

Das Casino Baden-Baden geriet unlängst in positiver Weise in die Schlagzeilen, als eine Teilnehmerin mit einem Einsatz von 2,50 Euro den Jackpot beim Blackjack knackte. Es handelte sich um eine spezielle Form des Blackjack ("Blazing 777 Blackjack"), die bundesweit nur in wenigen Häusern angeboten wird. Die Spielerin konnte sich über einen Gewinn von 167.000 Euro freuen. Solche Gewinne sind in Online Casinos zwar selten, aber möglich.

Wer ein Online Casino besucht, muss keinen Anfahrtsweg in Kauf nehmen und kein Geld für einen Anzug oder ein Kostüm ausgeben. Der Spieler kann bequem am heimischen Schreibtisch Platz nehmen oder sich auf das Sofa legen – denn einen Dresscode gibt es in Internetcasinos nicht. Selbst in den Live Casinos kann der Croupier den Nutzer nicht sehen, umgekehrt aber schon. Es ist sogar möglich, sich per Chat mit den Mitspielern zu unterhalten. Dies sorgt für ein Höchstmaß an Spielkomfort.

Spielotheken: Kein Platz für Gefühle

Das Spielen um Geld löst Emotionen aus. Verluste werden betrauert, während Gewinne frenetisch bejubelt werden. In Heilbronner Spielotheken kann der Zocker diese Gefühle nicht ausleben, da es noch andere Spieler gibt, die alles mitbekommen. Geht ein hoher Einsatz verloren, kann der Spieler seinem Ärger nicht so Luft machen, wie er es am heimischen Bildschirm könnte.

In den eigenen vier Wänden ist der Spieler mit sich und seinen Emotionen allein. Er kann nach Herzenslust fluchen, vor Verzweiflung die Hände in die Luft werfen oder sich diebisch freuen, wenn das Glück an die Tür klopft und ein hoher Gewinn in die Kasse fließt. Diese Freiheit ist einer der vielen Gründe, warum sich immer mehr Zocker von den hiesigen Spielotheken abwenden und ihr Heil im Online-Glücksspiel suchen.

Fazit

Es steht außer Frage, dass die Tage von traditionellen Spielotheken gezählt sind. Freilich wird es auch in Zukunft noch einige stationäre Anbieter geben, doch die Online-Anbieter werden das Zepter in der Hand halten. Gerade die Live Casino-Spiele haben es den Zockern angetan. In dieser Sparte herrscht im Raum Heilbronn gähnende Leere. Es ist daher vorhersagbar, dass sich immer mehr Interessenten den Online-Casinos zuwenden werden.