Heilbronn startet mit Schwung in 2020

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2019 will die Heilbronn Marketing GmbH 2020 an die positive Grundstimmung, die durch Bundesgartenschau und Co. entstanden ist, anknüpfen. Große und kleine Events, darunter das große Neckarfest im Juli, stehen an.

»2019 war ein besonderes Jahr«, fasst Oberbürgermeister Harry Mergel bei der Jahresauftaktveranstaltung der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) zusammen. »Man hat Heilbronn kennen und schätzen gelernt, wir standen bundesweit im Fokus.« Nichtsdestotrotz müsse die Stadt 2020 zeigen, dass sie mehr zu bieten hat als nur die Bundesgartenschau. »Ich bin mir sicher, dass wir im neuen Jahr richtig zeigen können, welches Potential in dieser Stadt steckt«, so Mergel.

Als eines der ersten großen Highlights des Jahres 2020 wurde das dreitägige Neckarfestival vorgestellt. Unter dem Motto »Eintauchen. Mitschwimmen. Wohlfühlen.« soll der innerstädtische Necker vom 3. bis zum 5. Juli zu einer großen Festivalmeile mit Licht- und Wasserspielen. Livemusik, Kunst und Kabarett, Spiel- und Spaßangebote und vieles mehr werden. »Das Ziel ist es, das Neckarfestival als größtes Sommerebent an einem Fluss inmitten einer Großstadt in Süddeutschand zu positionieren«, erklärt Steffen Schoch, Geschäftsführer der HMG. Das Festivalgelände wird sich vom Götzenturm bis zum Hafenbecken am Wohlgelegen auf dem ehemaligen BUGA-Gelände erstrecken. Bereits bestätigt sind erste Bands wie Fools Garden, die SWR Big Band & Queen of Soul sowie der italienische Schlagersänger Giovanni Zarrella.

Darüber hinaus will die HMG 2020 auch auf weitere neue Formate setzen. Um die stetig wachsende Anzahl an Heilbronner Studenten anzusprechen, ist ein Stadtstrand geplant, der den Abendmarkt auf dem Marktplatz ablösen wird. Auch die neue Heilbronner Herbstmesse, die im September auf der Theresienwiese stattfinden wird, hat 2020 erstmals Premiere. Zurück kehren Veranstaltungsformate, die nur alle zwei Jahre stattfinden, zum Beispiel die Käthchenwahl Unter der Pyramide in der Kreissparkasse Heilbronn am 24. April oder die Oldtimerausfahrt ADAC Württemberg Historic am 22. und 23. Mai.

Gleich mehrere Jubiläen stehen in diesem Jahr an: Das Weindorf findet zum 50. Mal statt und wird deshalb mit besonderen Aktionen aufwarten, wie Steffen Schoch verspricht. Klassiker wie der Trollinger Weihnachtsmarkt, der zum 20. Mal stattfinden wird, und Jazz & Einkauf (feiert 25. Jubiläum) werden wieder zurückkehren. Insgesamt werden allein von der HMG rund 35 Veranstaltungsformate betreut. »2020 wird ein besonders wichtiges Jahr für Heilbronn«, fasst Thomas Gauß von der Stadtinitiative Heilbronn zusammen. »Ziel muss sein, mit Veranstaltungen und attraktiven Angeboten die gesamte Innenstadt zu bespielen.« Die BUGA war eine wichtige Grundlage – nun entscheidet sich, wie es weitergeht, so Gauß.