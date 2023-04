Heilbronner Käthchenwahl: Jury und Publikum wählen neue Amtsinhaberinnen

Endlich Käthchen! Dieser Traum ging am heutigen Freitagabend, 21. April auf der Bühne „Unter der Pyramide der Kreissparkasse“ für zwei junge Frauen in Erfüllung. Franziska Maurer (22) und Enni Wielsch (18) als Stellvertreterin konnten die zwölfköpfige Jury sowie das in die Wahl einbezogene Publikum von sich überzeugen. Gegen 21:30 Uhr nahmen sie unter dem Beifall der Zuschauer die Glückwünsche von Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel entgegen. Ein bis zuletzt spannender Wahlabend gipfelte gegen 22 Uhr mit dem Anstich des ersten Fasses KäthchenBier, das ab sofort im Handel und in der Gastronomie verfügbar ist.

Nach nur wenigen Minuten im Amt galt es für die beiden neuen Käthchen auch schon, ihre Eignung unter Beweis zu stellen. Mit wenigen gekonnten Schlägen brachte die Heilbronnerin Franziska Maurer das von der Kronenbrauerei Hochdorf frisch eingebraute Käthchen Bier zum Fließen und verteilte mit Schaumkronen besetzte Gläser an das dankbare Publikum. Souverän und freundlich, fast schon routiniert gelang ihr diese erste Amtshandlung. Vermutlich war dies ein Leichtes nach den anspruchsvollen Aufgaben, welche die beiden neuen Amtsinhaberinnen im Wahlverfahren gerade erst absolviert hatten.

Eine Videopräsentation mit anschließendem Smalltalk gab Jury und Publikum die Chance, die Kandidatinnen und ihre Motivation kennenzulernen. In zwei herausfordernden Stegreifübungen konnten die fünf Kandidatinnen zeigen, wie spontan, kreativ und sicher sie sich auf der Bühne bewegen und dabei über Heilbronn sprechen.

„Die Nervosität ist jetzt weg und ich bin einfach nur noch glücklich“, sagte Franziska Maurer wenige Minuten nach der Wahl und strahlte über das ganze Gesicht. Jetzt will die 22-Jährige Heilbronn „so gut es geht repräsentieren und die Bürgerinnen und Bürger stolz machen“.

Die aus dem Amt ausscheidenden und an diesem Abend offiziell verabschiedeten Käthchen, Daphne Schietinger, Emilia Felder und Madeleine Spring wünschten den Nachfolgerinnen viel Erfolg, gaben gute Tipps und versprachen als enge Vertraute an ihrer Seite zu stehen.

Musikalische Einlagen von dem Jazz-Gitarristen Werner Acker mit der Saxophonistin und Sängerin Ruth Sabadino boten dem Publikum zwischen den Käthchen-Beiträgen Zeit, entspannt inne zu halten und einfach zu genießen. Seinen Text, der das Publikum zum Lachen brachte und zugleich die grauen Zellen aktivierte, las Alexander Estis, Stadtschreiber von Heilbronn, auf der Bühne.

