Heilbronns neues Stadtquartier

Bis 2025 entsteht in Heilbronn-Neckargartach das neue ­Wohngebiet Hochgelegen. In diesem Quartier verbinden sich Wohnqualität und Natur mit einem urbanen Lebensgefühl.

Das neue Quartier Hochgelegen mit über 500 Wohnungen verbindet modernes Wohnen mit einem urbanen Lebensgefühl. Mit seiner prägnanten Architektur hebt sich das neue Wohnquartier in Heilbronns Norden von der Masse ab. Im Hochgelegen entsteht ein Mix aus frei finanzierten und öffentlich geförderten Mietwohnungen mit einer Vielzahl an attraktiven Wohnungsgrößen für Singles, Paare und Familien – klein und kompakt oder großzügig und vielfältig. Die grünen Außenbereiche, zu denen auch der Klimawald am südlichen Rand des Quartiers gehört, unterstreichen die Attraktivität des Wohnquartiers.

Geprägt wird das Quartier durch die 22 punkt- und riegelförmigen Wohngebäude mit fünf bis sieben Stockwerken. Die Gebäude bieten einen attraktiven, familienfreundlichen Wohnungsmix mit Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Weitere Wohnformen, wie z.B. Mikrowohnen, betreutes Wohnen sowie ein Pflegeheim unterstützen die Idee einer guten sozialen Durchmischung im Quartier. Die Punkthäuser in der Mitte des Quartiers entsprechen der Energieeffizienzklasse gemäß KfW-55-Standard, die Riegelgebäude am Rand des Wohngebiets werden in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet. Heizwärme und Warmwasser werden in einem effizienten Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt und über das Nahwärmenetz verteilt. Für ein durchgrüntes Quartier, mit Raum für Naherholung, Begegnungs- und Bewegungsflächen, wurde ein Mobilitätskonzept entwickelt, bei dem auf Tiefgaragen direkt unter den Gebäuden verzichtet wird. Stattdessen hält eine Quartiersgarage an der Römerstraße das Quartier weitestgehend frei von Autos. Einen Eindruck vom geplanten Stadtquartier kann man beim Tag der offenen Baustelle am 20. und 21. Mai zwischen 11 und 16 Uhr bekommen.

Tag der offenen Baustelle

Sa. 20. und So. 21. Mai, 11 bis 16 Uhr

Baustelle Hochgelegen, Am Gesundbrunnen

www.hochgelegen.de

Stadtsiedlung Heilbronn GmbH

Urbanstraße 10,

74072 Heilbronn

Fon: 07131-62570