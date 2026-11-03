Help! – Wir Helfen!-Gründer Heinz Zeisberger aus Michelbach erhält das Bundesverdienstkreuz

Mit seinem jahrzehntelangen Einsatz für Menschen in Not hat Heinz Zeisberger weit über die Region Schwäbisch Hall hinaus Spuren hinterlassen. Am Montag wurde sein außergewöhnliches soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Im Mittelpunkt seines Wirkens steht der 2008 gegründete Verein HELP! – WIR HELFEN e. V. Der von Zeisberger initiierte und maßgeblich mit aufgebaute Verein mit Sitz in Schwäbisch Hall verfolgt ein klares Ziel: Menschen in wirtschaftlich benachteiligten Ländern medizinische Hilfe zu ermöglichen, die ihnen sonst häufig verwehrt bliebe. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat der inzwischen auf 800 Mitglieder angewachsene Verein HELP! – WIR HELFEN e.V. über 15.000 hilfsbedürftigen Menschen medizinisch geholfen. Rund 3 Millionen Euro flossen in Hilfsprojekte auf den Philippinen, in Nepal, Peru und verschiedenen afrikanischen Ländern. Ein besonderer Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt auf der Finanzierung von Operationen für Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. Was in Deutschland medizinisch vergleichsweise selbstverständlich behandelt werden kann, bedeutet in vielen ärmeren Ländern für betroffene Familien eine kaum überwindbare finanzielle Hürde. Durch HELP! – WIR HELFEN konnten bis zu 2500 Operationen durchgeführt werden.

Nun hat dieses Engagement eine besondere Anerkennung erfahren: Am gestrigen Montag wurde Zeisberger mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mit dabei waren neben Wolfgang Binnig, Bürgermeister der Gemeinde Michelbach, Gerhard Bauer, Landrat des Landkreises Schwäbisch Hall sowie die Landtagsabgeordnete Isabell Rathgeb. Sie würdigten das Engagement und die Leistungen von Heinz Zeisberger, der die Laudatio gerührt mit seiner Frau Gretel in der Steinäckerhalle in Michelbach verfolgte.

Das Bundesverdienstkreuz ist eine der höchsten Anerkennungen, die die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl vergibt. Es wird unter anderem für herausragende Leistungen im sozialen und karitativen Bereich verliehen. Zeisberger selbst betont allerdings auch, dass hinter dem Erfolg nicht eine einzelne Person, sondern ein ganzes Team steht. Sein Engagement versteht er als gemeinschaftliche Aufgabe.

Mehr Informationen zu Help! - Wir helfen! e.V. unter www.help-wirhelfen.de, Spendenkonto: DE32 6229 0110 0001 2340 05