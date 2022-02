Help! – Wir helfen! e.V: Hilfe, die ankommt

Der karitative Verein Help! - Wir helfen! e.V. mit Sitz in Schwäbisch Hall fokussiert sich auf medizinische Hilfe für Kinder und Familien sowie Menschen mit körperlichen Behinderungen in Entwicklungs-ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Krankheiten, bei denen eine Operation eine vollkommen neue Lebensperspektive ermöglichen kann. Aber auch bei internationalen Katastrophen, wie zuletzt dem Taifun Rai auf den Philippinen, ist Help! –Wir helfen! mit Soforthilfen vor Ort aktiv.

Der Taifun Rai hinterließ kurz vor Weihnachten 2021 eine Spur der Zerstörung auf den Philippinen. Neben vielen Verletzten forderte die Naturkatastrophe über 400 Menschenleben, rund 450.000 Familien kamen zu Schaden, über 50.000 Häuser wurden ganz oder teilweise zerstört, über 600.000 Menschen mussten evakuiert werden. »Für uns war sofort klar, das wir helfen müssen«, erklärt Heinz Zeisberger, Vorsitzender des Vereins Help! – Wir Helfen! Als Soforthilfe wurden 50.000 Euro zur Verfügung gestellt – Geld, das anders als bei vielen anderen Spenden-aktionen auch wirklich ankommt: »Für uns gilt: Wir helfen grundsätzlich nur bei Katastrophen, wenn wir die Partner, die vor Ort helfen, kennen und wissen, das Geld kommt auch direkt da an, wo Hilfe benötigt wird«, so Zeisberger.

2008 wurde Help! – Wir helfen! von 17 Mitgliedern ins Leben gerufen. Das Ziel: Menschen in armen Ländern helfen, die medizinische Hilfe brauchen und diese nicht bekommen, weil es an Geld oder einem funktionierenden Gesundheitssystem mangelt. »Diesen Menschen wollen wir die notwendige medizinische Behandlung ermöglichen und dafür sorgen, dass möglichst viele von ihnen nicht nur überleben, sondern auch wieder lebens- und arbeitsfähig werden.« Heute verzeichnet der Verein mehr als 700 Mitglieder und ein Unterstützungsvolumen von über 1,6 Millionen Euro, womit seit Gründung ingesamt über 5000 Menschen medizinisch geholfen wurde. Zu den Unterstützern gehört auch MORITZ sowie MORITZ-Herausgeber Ingo Eckert, der Ende 2021 5000 Euro an den Förderverein spendete. Ingo Eckert: »Die Aktivitäten von Help! – Wir helfen! sind vorbildlich und außergewöhnlich. Es gibt für mich nichts Sinnvolleres, eine Spende genau so anzulegen. Auch in Zukunft werde ich persönlich und mit dem MORITZ als Verlag Help! – Wir helfen! unterstützen.«

Spendenmöglichkeiten

• Samariter Spende (für 400 Euro wird eine komplette Lippen-Kiefer-Gaumen Operation für ein Kind finanziert)

• allgemeine Spende für Projekte

• Spende für spezielle Projekte (siehe Website)

• Anlass-Spende

• Dauerspende

• Mitgliedschaft (12 Euro pro Jahr)

Spendenkonto:

DE32 6229 0110 0001 2340 05

GENODES1SHA

VR Bank Heilbronn – Schwäbisch Hall

Konto: 1234 005

BLZ: 622 901 10