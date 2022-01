Help! – Wir helfen! e.V. hilft Geschädigten des Taifun Rai auf den Philippinen mit 50.000€

Im vergangenen Jahr mussten wir auch in Deutschland erleben, was Naturkatastrophen anrichten können. Die Bilder der Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal und in Teilen von NRW sind uns noch vor Augen. Neben immensen Sachschäden waren leider auch über 180 Todesopfer zu beklagen.

Die Bilanz des Unheils, das der Taifun Rai kurz vor Weihnachten auf den Philippinen anrichtete, war nicht so schlimm wie 2013 als der Taifun Haiyan mit Spitzengeschwindigkeiten von über 400km/St eine breite Spur der Verwüstung hinterließ.

Aber auch Taifun Rai forderte neben vielen Verletzten über 400 Menchenleben, über 450 tausend Familien kamen zu Schaden, über 50 tausend Häuser wurden ganz oder teilweise zerstört, über 600 tausend Menschen mussten evakuiert werden. 6 Regionen wurden zum Katastrohengebiet erklärt. Die zerstörte Infrastruktur behindert schnelle Hilfe, Trinkwasser und Nahrung fehlen, was besonders für Kinder und ältere Menschen schnell lebensgefährlich wird.

Mehrere Partner von Help! – Wir helfen! auf den Philippinen bereiten sich derzeit vor, gezielte Hilfe zu leisten. Z. B. hat die Repräsentantin von HWh, Mel Maranan unter Einbeziehung von freiwilligen HelferInnen, die teilweise schon 2013/14 bei der Hilfsaktion „Haiyan“ dabei waren, organisatorische Vorbereitungen für Hilfsaktionen auf den schwer betroffenen Inseln Bohol, Cebu, Palawan getroffen. HWh hat als Soforthilfe 50.000€ zur Verfügung gestellt. Da das angesichts des Ausmaßes der Katastrohe zwar ein wichtiger, aber letztendlich nur kleiner Beitrag sein kann, bittet der Verein um Spenden auf das dafür eingerichtete Konto von Help! – Wir helfen! bei der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall „Taifun Rai -Hilfe“ :

IBAN DE10622901100001234013

Wie bei allen Spenden an Help! – Wir helfen! werden auch diese Spenden zu 100% vor Ort eingesetzt. Mehr zu HWh unter: www.help-wirhelfen.de oder Tel.: 0791 9782 7380