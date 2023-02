Hohenloher Immobilientage 2023

Am Samstag, 11. März 2023 von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 12. März 2023 von 11 bis 17 Uhr sind alle Immobilieninteressierte, ob Käufer, Verkäufer, Bauherren oder Kapitalanleger herzlich willkommen. In der Hauptstelle der Sparkasse Hohenlohekreis in Künzelsau können sich die Besucher ausführlich rund um die Immobilie informieren.

Trotz gestiegener Bauzinsen muss der Traum vom Eigenheim nicht nur ein Traum bleiben. Die Sparkasse Hohenlohekreis bietet kompetente und individuelle Beratung beim Wunsch nach den eigenen vier Wänden in ihren Immobiliencentern in Künzelsau und Öhringen. Ein zusätzliches Angebot der Sparkasse sind die »Hohenloher Immobilientage«. Die Aussteller neben der Sparkasse Hohenlohekreis sind CP. Weber, ELK-Haus, HWG Baukultur, Kreisbau Künzelsau, LBS Baden-Württemberg, Michalek Wohntraum (Town & Country), Stauch Projektbau, SV SparkassenVersicherung und Bauen regional Verlags- und Media. Sie präsentieren anhand von Plänen und Fotos ein aktuelles und vielseitiges Angebot an Wohnungen und Häusern aus der Region. An beiden Tagen gibt es ein attraktives Vortragsprogramm, darunter »Immobilien richtig verkaufen« mit Michael Gnann, Immobilienmakler der Sparkasse Hohenlohekreis, »Baufinanzierung und staatliche Förderungen« mit Peter Furch, Leiter Immobiliencenter der Sparkasse Hohenlohekreis (beide am 11. März) sowie »Die Übertragung einer Immobilie innerhalb der Familie« mit Notar Dr. Marcus Zelyk, »Neue Wege in der Gebäudemodernisierung« mit Dipl.-Ing. Claus-Peter Weber, Architekt – CR.Weber und »Photovoltaik und Eigenstromspeicher« mit Dipl.-Ing. Vincent Clarke, Energiezentrum Wolpertshausen (alle am 12. März). Abgerundet wird das Programm mit einer Ausstellung zum Thema Einbruchschutz des Vereins »Sicher im Hohenlohekreis e.V.« und der Ausstellung »Beispielhaftes Bauen«. Außerdem gibt es Informationen zum Thema Energiesparen. Abgerundet wird das Programm mit einer Ausstellung zum Thema Einbruchschutz des Vereins »Sicher im Hohenlohekreis e.V.« und der Ausstellung »Beispielhaftes Bauen«. Außerdem gibt es Informationen zum Thema Energiesparen. Ein besonderer Service ist die ganztägige Kinderbetreuung, damit Eltern sich in Ruhe umschauen können.

Hohenloher Immobilientage, Sa. 11. März, 13 bis 17 Uhr und So. 12. März, 11 bis 17 Uhr, Sparkasse Hohenlohekreis, Künzelsau, www.spk-hohenlohekreis.de