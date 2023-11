Im Gespräch mit Herausgeber und Gründer Ingo Eckert

Hätten Sie bei der Gründung 1993 geglaubt, dass MORITZ einmal 30 Jahre alt wird? Als ich das Projekt in Angriff genommen habe, war ich mir der Tragweite nicht bewusst. Wer denkt mit 28 Jahren in so langen Dimensionen? MORITZ hat sich so entwickelt, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und die Wellen dann Kreise ziehen. Von Heilbronn aus ging es im Süden Richtung Ludwigsburg, im Norden Richtung Mosbach und im Osten Richtung Hohenlohe. Im Jahr 1999 kam dann der große Sprung nach Stuttgart einschließlich dem Umland, bis nach Reutlingen und Tübingen. Erst letztes Jahr wurde MORITZ um die Regionen Ostwürttemberg und Göppingen erweitert. Somit decken wir nun bezüglich der Einwohnerzahl im Verbreitungsgebiet fast halb Baden-Württemberg ab.

Wie kamen Sie auf die Idee, ein Stadtmagazin für Heilbronn zu gründen und wieso der Name „MORITZ“? Ende der 80er Jahre studierte ich in Mannheim. Damals gab es dort das Stadtmagazin „Meier“, über das ich mich jeden Monat informierte. Dieses „Meier“ hatte mich damals inspiriert, so etwas in Heilbronn zu machen, zumal ich damals schon eine regionale Tenniszeitschrift herausgegeben habe. Nach Abschluss des Studiums und Erfahrungen in anderen Branchen hatte ich mich entschlossen, das Projekt „Stadtmagazin in Heilbronn“ mit einer kleinen Schar an Mitstreitern zusammen anzugehen. Zum Name MORITZ kam es im Rahmen eines Brainstorming im Kreise der damaligen Gründer. Der Titel „MAX“ war damals schon besetzt von einem nationalen Lifestyle-Magazin. MORITZ war noch frei…

Es verschwinden immer mehr Print-Medien. Wie sehen Sie die Zukunft? Print wurde schon vor 15 Jahren totgesagt und es gibt Print immer noch. Zeitschriften, Tageszeitungen, Wochenzeitungen – und das ist gut so. Meiner Meinung nach macht Print weiterhin Sinn, weil wir hier die Möglichkeit haben, Informationen zusammenzutragen, zu sortieren und aufbereitet und sauber gelayoutet zu präsentieren. Das heißt: Eine gewisse Vorselektion der Informationen und deren Aufbereitung für den Leser. Papier hat immer noch einen besonderen Charme, ich kann was draufschreiben, etwas markieren, eine Seite raustrennen, es jemandem zeigen, usw. Ich kann die Zeitschrift auf den Tisch legen und sie jederzeit wieder nehmen und lesen, ohne dass mir der Akku leer geht oder ich zuerst etwas suchen muss. Ein ganzer Monat in einem Handgriff. Eine Zeitschrift bietet einfach einen Lesekomfort, den das kleine Mobile-Phone oder auch das Tablet nicht bietet. Das soll aber nicht heißen, dass wir digitale Medien außer Acht lassen – ganz im Gegenteil. Unsere Homepage und unsere sozialen Kanäle werden immer stärker, vor allem moritz.de ist eine riesige Quelle an tagesaktuellen Informationen. Im Online-Eventkalender des MORITZ findet man fast alles, was es in der Region gibt. Die Zukunft wird im richtigen Mix liegen. Der sinnvollen Kombination von Print, Online und Social Media wird die Zukunft gehören.

Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie in den nächsten Jahren auf MORITZ zukommen? Aus meiner Sicht sind wir mit MORITZ für die Zukunft sehr gut aufgestellt, weil wir mit einem klaren Konzept und einer starken Marke die Regionen Stuttgart, Heilbronn-Franken, NOK, Ostwürttemberg, Ansbach, Tübingen und Reutlingen bespielen und miteinander verbinden. Diese Regionen sind miteinander vernetzt – und wir bilden das im MORITZ ab. Gleichzeitig gilt aber weiterhin „all business is local“ – und diese Lokalität bilden wir mit den lokalen und regionalen Inhalten ab, die der Leser sucht. Die Marke MORITZ sorgt dafür, dass ein Stuttgarter, Heilbronner, Aalener oder Reutlinger Leser in jeder Region die gleiche Struktur und die gleiche Qualität im Magazin findet. Wir profitieren vom hohen Bekanntheitsgrad des MORITZ und unserem positiven Image. Der Leser bekommt im MORITZ einen ganzen Monat pralle Information. Monat für Monat in steigenden Auflagen. Ganz wichtig dabei ist, dass MORITZ seit 30 Jahren kostenlos ist – und das soll auch so bleiben. Wenn die Werbebotschaften unserer Kunden viele zufriedene Leser erreichen, funktioniert auch das Geschäftsmodell. Wir haben in 30 Jahren einige Krisen gut überstanden, zuletzt Corona. Der bisherige Erfolg gibt uns die Zuversicht, dass wir optimistisch in die Zukunft gehen.

Seit über 30 Jahren sind Sie Kenner der Szene, der Kulturbetriebe und der Innenstädte. Was beobachten Sie? Gerade die Innenstädte durchlaufen derzeit einen dramatischen Wandel. Sie bluten an vielen Stellen aus. In allen Innenstädten beobachten wir viele Leerstände. Der Einzelhandel hat es besonders schwer, der Onlinehandel dominiert bereits einige Felder. Die Vielfalt der innerstädtischen Angebote nimmt dadurch permanent ab, eine negative Sogwirkung. Das ist keine gute Entwicklung und nachhaltig oder „grün“ ist die Verlagerung des Handels von den Innenstädten auf die Autobahnen und Straßen überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.

Das Ausgehverhalten hat sich in 30 Jahren gravierend verändert. Heute gehen die Menschen seltener als vor 20 oder 30 Jahren aus. In den Clubs war vor 30 Jahren jeden Tag irgendein Club geöffnet. Heutzutage reduziert sich das fast nur noch auf Freitag und Samstag. Nur noch ganz wenige Clubs haben unter der Woche einen Öffnungstag. Auch die Essensgastronomie klagt über stark fallende Umsätze unter der Woche. Imbissbetriebe nehmen in den Innenstädten überhand, Ketten und franchisegeführte Betriebe dominieren das Stadtbild. Dies ist aus meiner Sicht nicht immer zum Besten und sorgt für eine gewisse Vereinheitlichung in den Städten. Der Personalmangel verstärkt die schwierige Situation. Ausgehkultur ist ein Stück Lebensqualität, die für uns alle wichtig ist. Manchmal vermisst man die Dinge erst, wenn sie weg sind, dann ist es zu spät…

Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach die Politik in diesen Bereichen? Natürlich spielt auch das Konsumverhalten jedes Einzelnen eine Rolle. Aber auch die Politik hat einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Innenstädte – direkt und indirekt. Die öffentliche Hand müsste die Innenstädte besser fördern, zum Beispiel durch finanzielle Entlastungen. Stattdessen werden sämtliche Akteure in den Innenstädten, Besucher wie Geschäfte belastet. Kurzzeitparkplätze werden vernichtet, Parkgebühren gehen immer weiter in die Höhe. Man hört seitens der Kommunen immer: Uns fehlt das Geld. Auf der anderen Seite „verkloppt“ unser Staat seit über 15 Jahren die Steuergelder in völlig sinnentfremdeter Sozial- und Außenpolitik. Egal ob vorher Schwarz-Rot oder jetzt die Ampelkoalition: Der ganze Irrsinn geht weiter. Die ganze Welt lacht über Deutschland. Das Fatale ist: Wer sich in Deutschland in die soziale Hängematte legt, erhält mitunter mehr Geld vom Staat, als wenn er einer redlichen Arbeit nachgehen würde. Das sorgt zurecht für Ärger bei denen, die den Karren ziehen. Hier müsste dringend Abhilfe geschaffen werden, es ist fünf vor Zwölf. Genau das Geld, das hier verpulvert wird, fehlt uns zur Förderung der Lebensqualität derer, die zum Gemeinwohl beitragen. In vielen Bereichen herrschen Missstände, die es in Deutschland nicht geben müsste. Nur ein paar Stichworte: Bildungssystem, Kindergartenplätze, Versorgungslage im Gesundheitswesen oder eben mangelnden Förderung der Innenstädte, wobei wir wieder beim Ausgangspunkt sind.

Wie sehen Sie die kommende Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie und welche Befürchtungen haben Sie? Auch das ist ein absolut falsches Signal der Politik. Die Gastronomie wurde in den letzten Jahren durch eine überzogene und fehlgeleitete Coronapolitik schon genug gebeutelt. Sinnvoller wäre es, dafür zu sorgen, dass die Steuerschlupflöcher der internationalen Großkonzerne geschlossen werden. Da könnte man wesentlich mehr erreichen als mit ein paar Prozent Mehrwertsteuer von der Gastronomie. Das wäre dann im Endeffekt auch deutlich sozialer…

Viele Medien nutzen gendergerechte Sprache. Wie stehen Sie dazu? Ein klares „nein“ zum bedingungslosen Gendern - da sind sich in der MORITZ Redaktion alle einig und das deckt sich auch mit meiner in dieser Sache konservativen Haltung. Ich halte es in weiten Teilen für geradezu grotesk, wie bestimmte Gruppen derzeit krampfhaft versuchen, die deutsche Sprache gendergerecht umzukrempeln. Da kommen völlig unsinnige Dinge raus. Ich finde, Sprache hat in diesem Fall auch überhaupt nichts mit Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu tun. Wir sollten die Deutsche Sprache als Kulturgut pflegen, manchmal selbst besser mitdenken und nicht jeden Blödsinn, den sich Politiker und Politikerinnen ausdenken, mitmachen.

Etappenziele MORITZ 1993 bis heute

1993/Pfingsten

Teamfindung

1993/August

Eintragung der MORITZ-Verlags-GmbH, Bezug des Büros in der Bergstraße, Heilbronn

1993/Oktober

Die erste MORITZ Ausgabe erscheint in Heilbronn

1994

MORITZ erweitert in alle Himmelsrichtungen: Öhringen, Ludwigsburg, Mosbach und Sinsheim werden einbezogen.

1995/1996

Eigene Ausgaben für NOK und Hohenlohe werden abgespalten

1998

Umzug in die Kreuzenstraße, Heilbronn in ein neues Bürogebäude

1999

Erweiterung der Region Stuttgart, Büro in Stuttgart

2016

Bezug des neuen MORITZ-Gebäudes in Ellhofen

2017

Einweihung der MORITZ Eventhalle

2022

Erweiterung Ostwürttemberg und Göppingen