Die große Immobilienbörse 2020 der KSK Heilbronn.

Im März ist es wieder soweit: Insgesamt 22 Aussteller stellen sich am 21. und 22. März auf der großen Immobilienbörse der Kreissparkasse Heilbronn an Infoständen vor. Neben interessanten Fachvor­trägen werden Besucher kostenlos und unver­bindlich zu allen Themen rund um die Immobilie informiert – ob zu aktuellen Bauvorhaben, Fördermittel, Hausbau und Modernisierung oder zu den neuesten Angeboten auf dem Immobilienmarkt.

Das Bedürfnis nach individuellem Wohnen in Zeiten stetig steigender Mieten und fehlender Angebote an bezahlbarem Wohnraum ist groß. Wer sich mit dem Gedanken trägt, in eine Immobilie zu investieren, kann sich am 21. und 22. März auf der Immobilienbörse der Kreissparkasse Heilbronn »Unter der Pyramide« Am Wollhaus umfassend informieren.

Zahlreiche Aussteller stehen mit Rat und Tat rund um die Themen Hausbau und Modernisierung, Finanzierung und Bausparen, öffentliche Förderung und Versicherung zur Seite. Ebenso wird über aktuelle Bauvorhaben in der Region informiert. Auch über die aktuellen Immobilienangebote in Heilbronn und Umgebung können sich die Besucher einen Überblick verschaffen.

An beiden Tagen finden informative Kurzvortragsveranstaltungen zu aktuellen Themen statt. Zu diesen gehören unter anderem »Bauen, kaufen, versichern – Wichtige Absicherungen rund um die Immobilie«, »Augen auf beim Immobilienkauf«, »Immobilie im Vermögen – richtig bewerten, verschenken, vererben oder verkaufen«, »Das Finanzierungs-Seminar« oder »K-Einbruch – Sichern Sie Ihr Zuhause«. Eine Anmeldung unter www.ksk-hn.de, über das KundenCenter 0800 1620500 (kostenlos) oder in allen Filialen der Kreissparkasse Heilbronn ist erwünscht.

Im ImmoBistro gibt es Kleinigkeiten zu essen und eine Getränkeauswahl. Hier kann man einfach Platz nehmen, nette Gespräche führen und sich von den Ausstellern beraten lassen. Für die kleinen Besucher wird ein kreatives Bastel- und Spaßprogramm geboten.

Immobilien Börse 2020 »Bauen. Wohnen. Finanzieren.« Sa. 21. und So. 22. März, 11 bis 17 Uhr »Unter der Pyramide«, Am Wollhaus 14, 74072 Heilbronn www.ksk-hn.de/immobilienboerse

Alle 22 Aussteller im Überblick:

DRK Kreisverband Heilbronn, Kreissparkasse Heilbronn – einfachkaufen, Kreissparkasse Heilbronn – Immobilien, Polizeiliche Kriminalprävention, Wohnbau Georg Schmetzer GmbH, Kern Wohnbau GmbH, Müller Plan Bau GmbH & Co. KG, Betz BauPartner GmbH, Bauwerk Ihr Hausrenovierer GmbH, Bechtle & Widder GmbH & Co. KG, Optimal-Wohnbau GmbH & Co. KG, DAS MASSIVE Hausbau GmbH, Neufeld Wohnbau GmbH & Co.KG, KHB-Creativ Wohnbau GmbH, Bauunternehmung Böpple GmbH, K.B.Wohnbau GmbH, REGIOWERT GmbH, Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, Finanzhaus Flein GmbH, Wunschhaus Living GmbH, immostimme.de, Haus- und Grundeigentümerverein Heilbronn und Umgebung e.V.