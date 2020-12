Baden-Württemberg bietet eine hohe Lebensqualität. Die Landesnatur mit ihren Wäldern und Bergen ist wunderschön. Der wunderschöne Bodensee gilt als das schwäbische Meer und ist einer der größten Süßwasserseen der Welt. Nirgendwo ist der Mittelstand so gesund und innovativ wie hierzulande. Viele internationale Großunternehmen haben sich im Ländle niedergelassen und bieten spannende und attraktive Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote ist gering und das Jahreseinkommen der meisten Bewohner überdurchschnittlich hoch im bundesweiten Vergleich. Der wirtschaftliche Boom hat jedoch eine Kehrseite. Auch die Preise am Immobilienmarkt entwickeln sich rasant nach oben und das insbesondere in Ballungsräumen wie in und rund um Stuttgart, Ulm, Heidelberg und Freiburg. Hier nun unsere Reportage: Immobilienblase in Stuttgart: Neues zur aktuellen Situation.

Der Wohnraum im Ländle ist knapp und sehr teuer

Die Folge ist, dass der Wohnraum im Ländle knapp und sehr teuer ist. Die Preiserhöhungen für Mieten und vor allem für Immobilienkäufe scheinen nach oben hin kaum noch Grenzen zu kennen. Die niedrigen Immobilienkredite haben diesen Trend noch zusätzlich verstärkt. Dabei werden Immobilien längst nicht nur für den Eigenbedarf angeschafft. Für viele Käufer sind vor allem städtische Immobilien eine attraktive Wertanlage. Die Preise für Bestandseigentumswohnungen und für neue Eigentumswohnungen sind in den letzten zehn Jahren um mehr als 40 Prozent gestiegen. Die Preise für Einfamilienhäuser und Reihenhäuser stiegen ebenfalls rasant an, wenn auch nicht ganz so stark. Den höchsten Anstieg hat dabei der Ballungsraum Stuttgart zu verzeichnen.

Die Einwohnerzahlen steigen und Wohnraum fehlt

Portraitor / Pixabay

Im Verhältnis zur steigenden Einwohnerzahl wird trotz des spürbaren Baubooms der letzten Jahre immer noch zu wenig gebaut. Zumindest betrifft das günstigen Wohnraum. Denn trotz hoher Einkommen gelangen gerade junge Familien mit Kindern schnell an ihre Grenzen, wenn es um bezahlbare Mieten geht, vom Immobilienkauf ganz zu schweigen. Die Mieten im Ballungsraum Stuttgart sind inzwischen am teuersten. Aber auch Heidelberg, Freiburg und Ulm zählen inzwischen zu dem überschaubaren Kreis an größeren Städten, in denen bei einem Erstbezug vierstellige Mieten bezahlt werden müssen. Der Trend zu steigenden Einwohnerzahlen in den südwestdeutschen Ballungszentren und allen voran Stuttgart ist ungebrochen. Die steigende Zahl an Singlehaushalten entspannt den Wohnungsmarkt auch nicht. Miethöhen und Kaufpreise für Immobilien dürften damit längst noch nicht ihren Höhepunkt erreicht haben.

Die seriöse Wertermittlung bei ererbten Immobilien

Droht deshalb vielleicht eine Immobilienblase in Stuttgart? Die aktuelle Situation zeigt, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Gerade durch Erbschaft wechseln in Stuttgart und ganz Baden-Württemberg jährlich auch zahlreiche Immobilien ihren Besitzer. Eine seriöse Wertermittlung bei ererbten Immobilien ist schon deshalb unumgänglich, weil bei einem Eigentümerwechsel immer auch das Finanzamt beteiligt ist, um die Erbschaftssteuer zu erheben. Durch die Bewertung einer Immobilie wird errechnet, welche Steuerlast auf die Erben und neuen Eigentümer einer Immobilie fällt. Die Bewertung kann von einem staatlich anerkannten Gutachterausschuss für Grundstückswerte durchgeführt werden. Ein erfahrener und erwiesenermaßen guter lokaler Makler kann bei schwierigen Immobilienmärkten wie in Baden-Württemberg aber mindestens ebenso gut, wenn nicht besser helfen kann.

Die Standardverfahren für eine Wertermittlung

Bei der Erbschaft einer Immobilie fällt immer Erbschaftssteuer an. Das Finanzamt bemisst die Erbschaftssteuer anhand des aktuellen Verkehrswertes der Immobilie, der wiederum nicht zuletzt vom Standort der Immobilie abhängig ist. Einem Gutachterausschuss stehen für die Wertermittlung einer Immobilie insgesamt drei Standardverfahren zur Verfügung. Das wären das Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren. Ein Gutachterausschuss bedient sich bei einer Werteermittlung damit des gleichen Instrumentariums wie einer erfahrener und unabhängiger Gutachter eines lokalen Maklers, der die Marktsituation vor Ort genau kennt.

Wertermittlung durch einen unabhängigen Makler

Das Problem bei einer Wertermittlung durch einen Gutachterausschuss ist, dass Immobilien zugunsten des Finanzamtes oft höher bewertet werden als ihr tatsächlicher Marktwert ist. Dadurch fällt die Steuerlast für die Erben sehr hoch aus. Erben von Immobilien wird daher empfohlen, die Wertermittlung durch einen unabhängigen Makler durchführen zu lassen. Denn ein unabhängiger Gutachter und Makler nimmt mehr die Interessen seines Auftraggebers wahr und kennt zudem die realistischen Marktwerte für Immobilien vor Ort. Ein sachkundiger Gutachter und Immobilienmakler kann verhindern, dass für eine Immobilie ungerechtfertigt hohe Beträge ans Finanzamt gezahlt werden müssen, weil seine Wertermittlung realitätsnäher ist. Das ist für Erben von Immobilien natürlich von großem Vorteil.

Ererbte Immobilien im Ländle sind Gold wert

Ererbte Immobilien im Ländle sind gewiss Gold wert, können aber auch eine Last sein, wenn die Erbschaftsteuer ungerechtfertigt hoch ausfällt. Nicht selten müssen Erben sogar Kredite aufnehmen, und das nicht nur für Immobilien, die in Bestzustand sind. Ein unabhängiger Gutachter geht etwas anders als ein Gutachterausschuss an die Bewertung einer Immobilie heran. Er beachtet mehr die individuellen Details einer Immobilie. Die Akzeptanz einer solch unabhängigen, aber professionellen Bewertung ist beim Finanzamt in der Regel trotzdem recht gut. Selbst wenn gegen den Steuerbescheid von einem Gutachterausschuss Einspruch erhoben wird, stehen die Chancen einer Akzeptanz der unabhängigen Bewertung letztlich gut und ein Erbe kann viel Geld einsparen.

Unterschiedliche Verfahren bei der Bewertung

Bei der Bewertung einer Immobilie geht es immer darum, den aktuellen Verkehrswert zu ermitteln. Der Aufwand der verschiedenen Verfahren ist dabei recht unterschiedlich. An erster Stelle ist die Art der Immobilie von Belang. Handelt es sich beispielsweise um Häuser oder Wohnungen zur Selbstnutzung als Wohneigentum, wird der Verkehrswert in der Regel durch einen Vergleich ermittelt. Allerdings müssen dafür vergleichbare Objekte bezüglich Größe, Alter und Ausstattung in der Region vorhanden sein. Steht hingegen die Vermietung oder gewerbliche Nutzung der Immobilie im Vordergrund, ist das Ertragswertverfahren die angemessene Wertermittlungsgrundlage. Die erzielbaren Erträge durch die Immobilie werden damit in den Verkehrswert einbezogen. Bei vermieteten oder freien Objekten kann in Einzelfällen auch das Sachwertverfahren zur Anwendung kommen. Ein unabhängiger Gutachter wird die für den Erben günstigste Methode wählen, die sich auch rechtlich vertreten lässt.

Die Kriterien für die Verkehrswertermittlung

Ebenso gibt es verschiedene Kriterien für die Verkehrswertermittlung. Werden zum Beispiel unbebaute Immobilien vererbt, müssen die Bodenrichtwerte in die Verkehrswertermittlung einbezogen werden. Diese stellen die jeweiligen Gutachterausschüsse zur Verfügung. Für Eigenheime gelten in der Regel lokale Vergleichswerte wie der örtliche Mietspiegel zur Verkehrswertermittlung. Bei vermieteten Immobilien sind 90 Prozent der Netto-Kaltmiete aufs Jahr berechnet eine Bewertungsgrundlage. Bei gewerblichen Immobilien wie Fabrikhallen werden die Werte zwischen Grund und Boden und den darauf stehenden Gebäuden aufgeteilt. Befinden sich vererbte Immobilien noch im Bau, fließen neben dem Grundstückswert auch die bisherigen Herstellungskosten in die Bewertung ein.

Das passende Verfahren muss genutzt werden

Das Erben einer Immobilie geht immer mit einer Steuerschuld einher. Das gilt für Nachlässe ebenso wie für Schenkungen, Stiftungsvermögen und Zweckzuwendungen. Geregelt ist das alles über das Erbschaftssteuer- und Schenkungsgesetz. Immer müssen innerhalb von drei Monaten Informationen zum Erbe beim Finanzamt eingereicht werden. Die Steuerlast hängt auch vom Verwandtschaftsgrad des Erben zum verstorbenen Erblasser ab. Viele Kriterien spielen also eine Rolle für die Höhe der zu entrichtenden Erbschaftssteuer. Ein unabhängiger Gutachter hilft in jedem Fall, dass die passenden Verfahren zur Bewertung genutzt werden und die Steuerschuld damit angemessen ist.