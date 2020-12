Immobilienmakler: Darauf ist bei Bewertung & Vermittlung zu achten

Geht es um die Vermietung oder den Verkauf von Immobilien, sind Immobilienmakler die richtigen Ansprechpartner. Diese übernehmen alle nötigen Aufgaben, die mit der Vermittlung der Objekte in Zusammenhang stehen, wenn solvente Mieter oder Käufer für die eigene Immobilie gefunden werden sollen.

Sowohl die administrativen als auch die organisatorischen Aufgaben werden somit an den Immobilienmakler abgegeben. Dazu gehören zum Beispiel die Anzeigenschaltung in den Online-Immobilienbörsen, die Veröffentlichung von Inseraten in regionalen Printmedien, die Beantwortung der Kundenanfragen, die Bewertung und die Durchführung der Besichtigungstermine. Ein kompetenter Immobilienmakler, wie die Giese Immobilien GmbH, steht außerdem für alle Fragen rund um die Immobilienvermittlung zur Verfügung.

Doch worauf müssen Immobilieneigentümer achten, wenn sie auf der Suche nach einem professionell agierenden Immobilienmakler sind? Der folgende Beitrag liefert die Antworten.

Auf Empfehlungen setzen

Sprechen zufriedene Verkäufer eine Empfehlung für einen bestimmten Immobilienmakler aus, ist diese in der Regel sehr viel wert. Daher ist es essentiell, sich bei Arbeitskollegen und im Freundes- und Bekanntenkreis im ersten Schritt nach Erfahrungen mit seriösen Maklern umzuhören.

Durch persönliche Empfehlungen besteht für den Verkäufer eine große Sicherheit, dass er nicht an ein schwarzes Schaf gerät. Solide Kundenempfehlungen erlauben so vom ersten Moment an ein gewisses Vertrauensverhältnis, das bei der Vermittlung von Immobilien eine große Rolle spielt.

Regionale Suche

Falls keine passende Empfehlung gefunden werden kann, muss selbstständig auf die Suche nach einem Makler gegangen werden – diese findet idealerweise in der Region statt. Ortsansässige Immobilienmakler verfügen über umfangreiche Kenntnisse über die Immobiliensituation, die Marktpreise und können somit realistische Empfehlungen hinsichtlich des Verkaufspreises aussprechen.

Ebenfalls ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Makler in seiner Kundendatei bereits über potentielle Interessenten für das Objekt verfügt. Wichtig ist, dass der Makler in der Region einen guten Ruf genießt – dadurch steigen die Chancen, das Objekt zu einem guten Preis schnell zu verkaufen.

Vorteil Spezialisierung

Auch die thematische Ausrichtung eines Maklers spielt bei der Beauftragung eine Rolle. Häuser und Eigentumswohnungen können besser über einen Immobilienmakler verkauft werden, der auf Privatimmobilien spezialisiert ist.

Falls es sich allerdings um ein gewerbliches Objekt handelt, sollten auch die Schwerpunkte des Maklers in diesem Bereich liegen. Passt das angebotene Objekt zu der Spezialisierung des Maklers, erhöhen sich die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf ebenfalls in hohem Maße.

Seriösen Immobilienmakler finden

Es gibt kaum eine andere Branche, in der so viele schwarze Schafe unterwegs sind, wie in der Immobilienbranche. Daher sollte bei dem ersten Kontakt mit dem Makler immer eine gewisse Skepsis an den Tag gelegt werden. Um das Risiko, an einen unseriösen Makler zu. geraten, zu minimieren, ist es empfehlenswert, so viele aussagekräftige Details wie möglich über den jeweiligen Immobilienmakler in Erfahrung zu bringen, beispielsweise durch eine umfangreiche Recherche im Internet.

Grundsätzlich nehmen sich seriöse Immobilienmakler Zeit für ihre Kunden und sind in der Lage, Referenzen zu nennen. Außerdem wird die Immobilie und das Grundstück gemeinsam mit dem Makler vollständig begutachtet – einen Verkaufswert können seriöse Makler erst dann nennen, wenn ihnen alle wichtigen Dokumente und Unterlagen vorliegen. Darüber hinaus sind seriöse Immobilienmakler daran zu erkennen, dass sie eine Zusammenarbeit ausschlagen, wenn die Preisvorstellungen des Verkäufers überzogen sind und sie so keine Aussicht auf eine erfolgreiche Vermittlung sehen.