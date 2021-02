Impfzentren, Terminfindung & Co.

Seit Ende 2020 ist ein Impfstoff gegen das Corona-Virus in der EU zugelassen. Unmittelbar darauf nahmen die Zentralen Impfzentren in ganz Baden-Württemberg ihre Arbeit auf. Seit dem 22. Januar folgten dann auch die rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ). Knapp einen Monat nach Beginn der Massenimpfungen sind über 170.000 Menschen in Baden-Württemberg geimpft worden, knapp 26.000 haben schon die zweite Impfung erhalten. Doch wie genau lässt man sich eigentlich impfen? Was sollte man bei sich haben? Und wo sind eigentlich die Impfzentren?

»Die Impfung bringt Licht ans Ende des Tunnels«, so erleichtert von der Zulassung eines Impfstoffes zeigte sich Gesundheitsminister Jens Spahn in einer Regierungserklärung am Ende des vergangenen Jahres.

Der Schutz der Bevölkerung vor dem Corona-Virus hatte nicht nur im Gesundheitsministerium höchste Priorität. Am 22. Dezember nahmen die Zentralen Impfzentren (ZIZ) in Ulm, Tübingen, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Offenburg und Rot am See die Arbeit auf. Seit dem 22. Januar folgten dann auch die rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ). Die Kreisimpfzentren befinden sich in allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg. In der MORITZ Region gibt es insgesamt zwei zentrale und sieben Kreisimpfzentren.

Foto: Stadt Mannheim/ Thomas Tröster Individualaufklärung vor der Impfung

Zusätzlich sind mobile Teams unterwegs, um Menschen zu erreichen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Mittelfristig soll die Impfung dann bei den niedergelassenen Arztpraxen stattfinden.

Doch wie meldet man sich überhaupt für eine Impfung an? Zunächst sollte man wissen, ob man zur höchsten Priorisierungsgruppe gehört, die einzige Gruppe die aktuell impfberechtigt ist. Hierzu zählen Personen die über 80 sind, oder Personen, die in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen arbeiten. Ist man sich unsicher ob man ein Teil dieser Gruppe ist, kann man sich beim Hausarzt erkundigen, ob man zu einer priorisierten Gruppe gehört.

Foto: Stadt Mannheim/ Thomas Tröster Die Impfung

In Baden-Württemberg werden keine personalisierte Einladung für den Impftermin versendet. Jeder, der sich impfen lassen möchte, muss also eigenständig einen Termin vereinbaren. Für die telefonische Vergabe der Impftermine hat die Bundesregierung eine zentrale Hotline eingerichtet, die auch aus Baden-Württemberg erreichbar ist. Seit dem 12. Januar ist eine Anmeldung zur Corona-Impfung unter der bundesweiten Hotline 116 117 möglich, allerdings bestehen aufgrund der hohen Nachfrage lange Wartezeiten. Alternativ dazu kann man sich auch online für einen Impftermin anmelden. Die Anmeldung erfolgt über das Internetportal

impfterminservice.de/impftermine. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Online-Selbstbuchung sind eine gültige E-Mail-Adresse sowie eine deutsche Handynummer, über die eine SMS erhalten werden kann. In einem ersten Schritt muss man dort das zum Wohnort nächstgelegene Impfzentrum auswählen. Nach einer Schnellprüfung der Berechtigung und der Angabe der eigenen E-Mail-Adresse und Handynummer, kann man einen Vermittlungscode anfordern. Ein PIN der per SMS auf das Handy gesendet wird, verifiziert die Eingabe. Per Mail erhält man daraufhin zwei Vermittlungscodes, mit denen man die Termine für beide Impfungen in einer Terminübersicht bestätigen kann. Die Impfzentren haben in der Regel von Montag bis Sonntag zwischen 7 und 21 Uhr geöffnet. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Impfstoff, kann es allerdings sein, dass an einigen Tagen keine Impftermine stattfinden können.

Foto: Stadt Mannheim/ Thomas Tröster Wartebereich nach der Impfung

Sobald man seinen Termin gebucht hat, kann es dann losgehen. Zunächst muss man natürlich das nächstgelegene Impfzentrum erreichen. Die Fahrt zum Impfzentrum muss in der Regel privat organisiert werden. Die Kosten, die etwa durch eine Busfahrt entstehen, werden vom Land nicht übernommen. Auch an das Mitnehmen einer Schutzmaske sollte gedacht werden. Ist man dann am Impfzentrum angekommen, wird in einer ersten Kontrolle die Körpertemperatur gemessen. Wer keine Krankheitssymptome hat, kann dann direkt weiter zur Terminkontrolle. Hier wird der online gebuchte Termin noch einmal vor Ort bestätigt.

Danach betritt man das Impfzentrum selbst. Hier gelten die Maskenpflicht und die üblichen Abstandsregeln. Bei der Anmeldung muss man noch einige weitere Dokumente vorzeigen. Neben dem sogenannte Anamnesebogen, auf dem man die eigene Krankengeschichte angibt, sind das der Impfpass, die elektronische Gesundheitskarte der Krankenkasse, Ausweisdokument wie der Personalausweis, eine Arbeitsbescheinigung für Mitarbeitende von Pflege- und anderen Einrichtungen, sowie ein ärztliches Zeugnis für Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Nachdem alle Daten erfolgreich aufgenommen worden sind, geht es weiter zur Individualaufklärung. Dabei handelt es sich um ein ärztlichen Aufklärungsgesprächs bei dem noch einmal die möglichen Risiken und Nebenwirkungen der Impfung besprochen werden und ihr Ablauf erläutert wird.

Danach erfolgt die eigentliche Impfung. Die Impfung wird durch geschultes medizinisches Fachpersonal durchgeführt und im Impfpass mit der Chargennummer des Impfstoffs eingetragen. Nach wenigen Minuten kann man den Impfraum verlassen und begibt sich in einem Wartebereich, in dem man zwischen 15 und 30 Minuten unter medizinischer Beobachtung bleibt. Sind keine Nebenwirkungen aufgetreten, meldet man sich noch am Schalter ab und kann das Impfzentrum verlassen.

Einschließlich einzuplanender Wartezeiten, des ärztlichen Aufklärungsgesprächs und der Nachbeobachtungszeit dauert der Impfvorgang in der Regel etwa eine Stunde. Nach zwei Wochen muss man sich erneut impfen lassen, damit der Impfstoff seine volle Wirksamkeit entfalten kann.

Mehr als einen Monat nach Impfbeginn sind in der Bundesrepublik knapp 1.5 Millionen Erst- und 230.000 Zweitimpfungen durchgeführt worden. In Baden-Württemberg sind nach Bayern und Nordrhein-Westfalen mit über 170.000 Erst- und 26.000 Zweitimpfungen bundesweit die drittmeisten Menschen geimpft worden.

Die Impfzentren im Überblick

Zentrale Impfzentren:

Impfzentrum Ansbach, Am Onolzbach 69, 91522 Ansbach

Zentrales Impfzentrum Rot am See, Steinäckerstraße 16, 74585 Rot am See

Kreisimpfzentren:

Berufschulzentrum, Seegartenstraße 16, 97980 Bad Mergentheim

Stauwehrhalle, Nussäckerstraße 3, 74081 Heilbronn

Tiefenbachhalle, Ochsenweg 2, 74360 Ilsfeld

Obertorzentrum Mosbach, Hauptstraße 96, 74821 Mosbach

»Parsa«-Halle Sinsheim, Breite Seite 3, 74889 Sinsheim

Hohenlohe-Sporthalle, Pfaffenmühlweg 30, 74613 Öhringen

Wolpertshausen Halle, Sälich 1, 74549 Wolpertshausen

Alle Informationen über die Möglichkeit und Terminierung einer Impfung unter: www.baden-wuerttemberg.de