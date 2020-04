Individueller Mundschutz mit Firmenlogo in High-End Qualität

Der Einzelhandel hat wieder geöffnet – allerdings unter Vorbehalt: Die Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung wurden hierfür verschärft. So gilt in ganz Deutschland die Pflicht, sowohl beim Einkaufen als auch im öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Doch wo findet man auf die schnelle einen qualitativ hochwertigen Mundschutz, der sich auch über längere Zeit komfortabel tragen lässt? Die normalen, sogenannten "OP-Masken" oder die FFP 2 Masken sind bei längerem Tragen nicht besonders komfortabel, weichen durch, nehmen unangenehme Gerüche an oder man bekommt nicht richtig Luft.

Stylische Masken mit Logo und Muster

Die Masken lassen sich beliebig individualisieren.

Die individualisierbare Mundschutzmaske besteht aus zweilagigem Funktionsmaterial, liegt gut an und ist innen angenehm weich. Mit einer Auswahl an drei Erwachsenen-Größen und einem Kindermodell ist sie zudem angenehm zu tragen. Beeindruckend sind vor allem die vielen Gestaltungsoptionen: Die Masken lassen sich mit Mustern und Firmenlogos für zahlreiche Zwecke individualisieren – bei gestochen scharfer Druckqualität. Die Masken sind wasch- und wiederverwendbar, ihre Anschaffung lohnt sich also für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel. Dabei sind die Masken nicht nur ein echter Hingucker, sie überzeugen auch mit ÖKOTEX-zertifizierten Materialien und einer High-Tech Produktion. Anders als bei Einweg-Masken wird Feuchtigkeit vom Atem nach außen transportiert und kann so schnell und sicher abtrocknen.

Die Vorteile im Überblick

ÖKOTEX zertifizierte Materialien – HighTech Produktion

Anatomische Größen und formstabil

Stabil durch 2-Lagen-Microfaser Aufbau, innen angenehm weich

3 Erwachsenen-Größen S / M / L + Kindermodell

Wiederverwendbar, 60 Grad waschbar und im Backofen bei Hitze trockenbar

Feuchtigkeit vom Atem wird nach außen transportiert und trocknet schnell ab; Maske wird also nicht feucht wie bei Baumwollmaterial

Gestochen scharfe Druckqualität

Vor allem für Betriebe, die ihren Mitarbeitern und Kunden Masken zur Verfügung stellen wollen, lohnt sich eine Investition in die individuellen Schutzmasken. Offizieller Vertriebspartner ist das Unternehmen Little Pinguin aus Ellhofen bei Heilbronn. Das breit aufgestellte Dienstleistungs- und Serviceunternehmen bietet in Zeiten der Corona-Krise hochwertige und zugleich stylische Schutzmasken sowie Hygiene zu fairen Preisen an.

Einweg-Schutzmasken und Desinfektionsmittel im Angebot

Alternativ gibt es bei Little Pinguin auch klassische Standard Mund-Nasen-Schutzmasken, auch OP-Masken genannt. Schutz für den Träger und seine Umgebung versprechen FFP 2 Schutzmasken mit umschließender Form. Abgerundet wird das Angebot durch Hand- und Flächendesinfektionsmittel, die ebenfalls in dem Online-Shop von Little Pinguin verfügbar sind.

Schutzmasken, Desinfektionsmittel und vieles mehr gibt es im Shop auf www.mein-mundschutz.info