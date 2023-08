Influencerin mammaculinaria im Interview

Die TikTokerin mammaculinaria stammt aus Schwäbisch Gmünd und hat eine enorme Fangemeinde auf der Social Media Plattform. In ihren Videos zeigt sie wie sie italienische Gerichte einfach und zum Nachmachen kocht.

Mit fast 900.000 Followern und über 26 Millionen Likes gehört mammaculinaria zu den bekanntesten TikTokerinnen Deutschlands. Täglich gewährt sie ihren Followern auf der Social Media Plattform Einblick in ihre Küche und zeigt, dass die italienische Küche davon lebt unkompliziert zu sein. Ohne viele Zutaten kommen ihre Rezepte aus und büßen nichts an Geschmack ein. Hinter dem Pseudonym mammmaculinaria steckt Claudia Arrabito aus Schwäbisch Gmünd. Die 45-Jährige Claudia ist Italo-Schwäbin und eigentlich ausgebildete Friseurin. Die italienische Art zu Kochen hat Sie von ihren Eltern gelernt, die beide aus Neapel stammen und zu Hause viel gekocht haben. Täglich filmt sich mammaculinaria mit ihrem Handy und Millionen von Menschen schauen ihr dabei zu wie sie Pasta mit verschiedensten Soßen, Pizza, Desserts oder auch den klassischen schwäbischen Kartoffelsalat zubereitet. Der Erfolg ihrer Videos liegt nicht nur daran, dass sie ihre Arbeitsschritte erklärt und man beim Zusehen Appetit bekommt. Die Mutter von drei Töchtern bleibt in ihren Videos authentisch und der schwäbische Dialekt kommt durch, vor allem wenn etwas nicht ganz nach ihren Vorstellungen läuft. Das Handy wird beim Filmen schon mal an den Salzstreuer angelehnt - ein professionelles Equipement braucht die Gmünderin nicht für den Erfolg. Ohne große Bearbeitung nimmt Claudia die TikToker mit, man hat das Gefühl neben ihr am Kochtopf zu stehen. Besonders beliebt sind ihre XXL-Pasta-Videos, bei denen sie acht bis zehn Kilo Pasta in einem riesigen Topf kocht und dann mit einem großen Rührlöffel mit der Soße vermengt. Bisher haben ihre Fans noch nicht die Möglichkeit die Kreationen von mammaculinaria in einem Restaurant zu probieren, aber Claudia hat die Idee vielleicht einmal mit einem Foodtruck durch Deutschland zu touren. Das erste virale Video war ihr Blumenkohl-Auflauf, den sie 2020 online stellte. Ihre Zitronen-Pasta ist jedoch das Video, das bis heute mit fast vier Millionen Klicks das erfolgreichste ist und weltweit geteilt wurde.

Wie bist du zu TikTok gekommen? Durch meine Mädels. Während des Corona-Lockdowns waren meine zwei Großen dauernd auf TikTok. Aber wie ich dazu gekommen bin, da zu posten, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe mit Instagram und Youtube angefangen, aber dann ist mir aufgefallen, dass es auf TikTok einfach schneller geht - Aufnehmen, hochladen, fertig. Und dann kam kurz darauf gleich der erste Erfolg, da hat es natürlich gebrannt in den Fingern.

Arbeitest du als Köchin? Wo kann man dein Essen in einem Restaurant essen? Ich arbeite als Köchin, ich kann aber leider nicht sagen wo. Es ist aber kein Restaurant. Ich habe die Idee mit einem Foodtruck durch Deutschland zu fahren. Mir tut es immer so leid, wenn meine Follower sagen »Ich will einmal von dir essen« und die sind natürlich über ganz Deutschland verteilt, deshalb wäre es schon schön einmal durch Deutschland zu fahren.

Machst du dir einen Plan, was du wie filmst? Nein, ich filme einfach jeden Tag mein Leben. Ich habe nie einen Plan.

Dein größter Erfolg war die Lemon-Pasta, dieses Video war auch auf Englisch. Warum filmst du jetzt hauptsächlich auf Deutsch? Der Plan war eigentlich das Ganze auf Englisch hochzuziehen. Meine allerersten TikToks waren alle auf Englisch, aber ich habe mich da nicht wiedererkannt, da war ich nicht natürlich. Ich kann zwar gut Englisch, aber es ist einfach nicht meine Muttersprache.

Was ist dein Tipp für die perfekte Pasta? Leidenschaft beim Kochen. Mit Leib und Seele dabei zu sein. Das ist mein erster Tipp. Und das Nudelwasser der Pasta muss an die Soße. Das Nudelwasser an der Pasta ist wie die Aufmerksamkeit in der Liebe. Sie macht das Ganze perfekt.

Wenn Dir etwas komplett missrät, entscheidest Du dich dann dazu es nicht hochzuladen? Nein, ich lade es trotzdem hoch. Mit Absicht. Denn das Verheimlichen wäre so »Schaut her! Ich bin Perfekt«. Aber keiner ist Perfekt. Ich finde es macht den Menschen Mut zu sehen, dass bei Jedem etwas schief geht.

Ist es schwer gleichzeitig zu filmen und zu kochen? Ja es kann schon manchmal stressig sein. Ich genieße es auch manchmal ein Rezept ohne Handy zu kochen. Am Anfang war es noch schlimmer, jetzt stresst es mich mehr wenn ich eine Kooperation mache, da muss man richtig gut filmen. Aber man gewöhnt sich daran.

Was machst du für Kooperationen? Nur Dinge hinter denen ich hundertprozentig stehe. Mir sind natürlich Lebensmittel-Produkte am liebsten, aber Dinge, die ich richtig blöd finde mache ich einfach nicht. Ich will nicht die klassische Influencerin sein, die mit allem kooperiert, sondern ich will nur zeigen was ich gut finde. Alles andere wäre nicht Ich. Ich will den Leuten nicht irgendwas aufschwätzen.

Welche Projekte stehen bei dir an? Ich würde gerne meine eigenen Produkte und ein Kochbuch mit Rezepten rausbringen. Ich will mir meinen eigenen Namen machen. Ich will es Deutschland möglich machen gute Produkte, wie zum Beispiel sehr gute Dosen-Tomaten für Tomaten-Soßen in den Läden zu kaufen.

Rezept Pasta al limone

Zutaten: Olivenöl, Butter, Chilli, Knoblauchzehen, 500g Capellini, drei Zitronen, Basilikumblätter, Zitronen-Basilikumblätter

Zubereitung: Olivenöl in einer Pfanne mit Butter, Chilli und zwei Knoblauchzehen in eine Pfanne geben. 500g Capellini (dünne Spaghetti) ungekocht dazu geben. Von drei Zitronen die Schale abbreiben und den Saft auspressen. Die Pasta in der Pfanne durch ständiges Zugeben von kochendem, gesalzenen Wasser garen. Kurz bevor die Pasta al dente ist, den Zitronensaft, die Zitronenschale, Basilikumblätter und Zitronen-Basilikumblätter hinzugeben und fertig garen