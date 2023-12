Inklusiver Sport aus Neckarsulm

Sport verbindet Menschen und baut Barrieren ab. Dafür steht die Behindertensportgemeinschaft Neckarsulm. Der Verein setzt sich für Vielfalt, Gemeinschaft und sportliche Begeisterung ein – ob mit oder ohne Behinderung.

Das große Stichwort lautet Inklusion: »Menschen mit Behinderungen sollen die Möglichkeit haben, Sport zu treiben.« Und zwar nicht abgesondert, sondern gemeinsam mit Menschen ohne körperliche und geistige Einschränkung. Das hat sich die Behindertensportgemeinschaft (BSG) Neckarsulm auf die Fahne geschrieben. Entstanden ist der Verein aus dem Verein für Kriegsversehrte, den es seit 1962 gibt. Die Idee, an diesen Verein eine Abteilung für Menschen mit geistiger Behinderung anzugliedern hatte Heike Acker, Vorsitzende des Vereins: »In den meisten Vereinen haben Menschen mit Beeinträchtigung keine Chance einzusteigen oder sitzen dann auf der Bank«, erklärt sie. »Trotzdem sind das super Sportler und wir versuchen, ihnen einen Platz zu bieten.« Es sei völlig egal, welchen Behinderungsgrad jemand habe, geschaut wird auf den Menschen. »Jeder ist bei uns herzlich willkommen.« Heute umfasst die BSG Neckarsulm neun Abteilungen in Sportarten wie Fußball, Schwimmen, Laufen oder Boccia. Der Verein umfasst mittlerweile über 200 Mitglieder. Einige der BSG-Sportler schafften es im vergangenen Jahr bis zu den Special Olympics und gewannen sogar Medaillen – »das ist eine unfassbare Leistung«, freut sich Acker. Trotzdem kämpfe der Verein nach wie vor regelmäßig um Unterstützung und darum, ernst genommen zu werden: »Da fehlt es auch an Wertschätzung. Auch wir brauchen gute Trainingsbedingungen, um bei den Special Olympics erfolgreich sein zu können«, so Acker.

Den Namen Behindertensportgemeinschaft will der Verein zukünftig ablegen. »Wir werden uns umbenennen, denn unser Slogan ist ja Bunt und inklusiv – deshalb wollen wir zukünftig Bunte Sportgemeinschaft heißen.«, so Heike Acker. »So bleibt auch das Kürzel bestehen – wir sind immer noch die BSG Neckarsulm.«

BSG Neckarsulm e.V.

Oststraße 9, 74206 Bad Wimpfen, Fon: 01575-4040718

www.bsg-neckarsulm.de