Innovative Arbeitsmethoden hautnah: Workshop bei ZEAG Energie AG begeistert Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler früh an das echte Arbeitsleben heranführen, dafür setzen sich die ZEAG Energie AG und die Hamburger Gesellschaft für Zukunftsdidaktik (GfZ) ein. Als Partner haben sie den Workshop „School'n'Work“ gemeinsam möglich gemacht. Die Ziele des Workshops: praxisnahe Berufsorientierung bieten und das Potenzial der Teilnehmenden fördern.

Am 1. Oktober besuchten 40 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs der Andreas-Schneider-Schule (ASS) die ZEAG Energie AG. Der von der GfZ konzipierte und angeleitete Workshop beinhaltete unter anderem Design Thinking. Diese Methode erleichtert es, Herausforderungen effizient zu lösen und in kurzer Zeit neue Ideen zu entwickeln.

In Teams von fünf Personen und unter Anleitung der GfZ-Coaches und Auszubildenden der ZEAG-Netztochter NHF Netzgesellschaft Heilbronn Franken mbH (NHF), setzten die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs das Gelernte in die Praxis um. Dabei entwickelten die Teilnehmenden mit neuen Formaten und innovativen Tools wie Scrum und Design Dash konkrete Lösungen für verschiedene unternehmerische Herausforderungen.

„Ich bin wirklich begeistert, wie offen und interessiert die Schüler*innen an dem Workshop teilgenommen haben. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Jugendlichen beim Einstieg in das Berufsleben zu unterstützen. Ein großes Dankeschön auch an unsere Auszubildenden, die sich hier sehr engagiert eingebracht haben“, sagt Tomislav Boras, Leiter Aus- und Weiterbildung bei der NHF.

„Keine abstrakten Planspiele, sondern konkrete Projektarbeit – so schlagen wir die Brücke zur Arbeitswelt.“, sagt Thiemo Laubach von der Gesellschaft für Zukunftsdidaktik. Und Coach Barbara Hilgert ergänzt: „Das ist uns hier sehr gut gelungen!“

„Die Schülerinnen hatten die Möglichkeit, praxisnahe Erfahrungen zu sammeln und moderne Arbeitsmethoden kennenzulernen. Das ist eine wertvolle Ergänzung zum Unterricht und hilft den Jugendlichen, sich besser auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten“, sagt Andreas Herdecker, Lehrer an der Andreas-Schneider-Schule.

Der Erlebnistag „School’nWork“ soll Inspiration für andere Unternehmen und Bildungseinrichtungen sein, ähnliche Projekte auf die Beine zu stellen. Interessierte können sich an Thiemo Laubach von der Gesellschaft für Zukunftsdidaktik wenden.

https://zukunftsdidaktik.de/

https://www.zeag-energie.de/

https://www.ass-hn.com/