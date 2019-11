Das sind die lukrativsten Investitionsmöglichkeiten der Region

Baden-Württemberg ist bei inländischen und ausländischen Investoren sehr beliebt. Das gilt sowohl für Immobilien als auch für Start-ups. Vor allem Betriebe in Technologieparks sind aufgrund ihrer guten Anbindung sehr gefragt. Zudem spielt der Bereich erneuerbare Energien eine wichtige Rolle. Viele Investorinnen und Investoren entscheiden sich für bewährte Betriebe, die in der Region bereits seit vielen Jahrzehnten erfolgreich arbeiten.

Immobilien sind stark gefragt

Viele Investorinnen und Investoren entscheiden sich dafür, ihr Geld in Immobilien in Baden-Württemberg anzulegen. Das hat vielfältige Gründe. So zeigt zum Beispiel die Entwicklung der Preise in der Region kontinuierlich nach oben. Lag der durchschnittliche Preis bei Wohnungen pro Quadratmeter im Jahr 2016 noch bei rund 2300 €, so lag er 2018 bereits bei rund 2850 €. Dasselbe gilt für Häuser. Hier lag der Wert 2016 bei etwas unter 2000 €. Im Jahr 2018 waren es schon etwas mehr als 2400 € pro Quadratmeter. Auch die Wohnungsmieten steigen seit vielen Jahren kontinuierlich an. Wer in eine Immobilie investiert, kann somit sicher sein, dass sich der Wert und die Einnahmen deutlich erhöhen.

In ganz Baden-Württemberg werden vielfältige Immobilien angeboten. Vor allem in Stuttgart ist die Zahl an verfügbaren Häusern ausgesprochen groß. Danach folgen auf Platz zwei und drei Villingen-Schwenningen und Pforzheim. Aber auch in Baden-Baden, Karlsruhe und Freiburg sind viele interessante Häuser zu haben, wobei die große Bandbreite an Hausarten beachtlich ist. So gibt es neben klassischen Bauernhäusern auch Doppelhaushälften, Einfamilienhäuser und Reihenendhäuser. Stadthäuser sind ebenfalls zu haben und erstaunlich viele Villen stehen in Baden-Württemberg zum Kauf. Die Preise variieren zwischen 300.000 und 1.000.000 Euro und bieten somit für unterschiedliche Investitionsarten und Anleger die passenden Möglichkeiten.

Im benachbarten Bayern findet zudem regelmäßig die Expo Real statt. Hierbei handelt es sich um eine Immobilien- und Investitionsmesse von sehr gutem Ruf. Dort stellt sich die regionale und überregionale Branche vor und zeigt, welche Investitionskraft in ihr steckt. Wer sich für eine Investition in Baden-Württemberg interessiert, sollte sich hier schlau machen und mit regionalen Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen.

In Start-ups investieren

Immer häufiger setzen Investorinnen und Investoren auf Start-ups aus Baden-Württemberg. Das liegt daran, dass das Bundesland ein attraktiver Innovationsstandort ist und einen sehr guten Ruf genießt sowie eine große Zahl an Zukunftsbranchen zu bieten hat. Neben den rein wirtschaftlichen Betrieben sind auch viele Forschungseinrichtungen zu finden. Somit ist Baden-Württemberg ein zukunftsorientiertes Bundesland, das auf moderne und aktuelle Technologien setzt.

Ein großes Ballungszentrum von Start-ups in der Region ist Stuttgart. Hier sind mit über 170 Unternehmen besonders viele solcher Betriebe zu finden. Aber auch rund um Karlsruhe sind noch sehr viele Start-ups zu finden, ähnliches gilt für Mannheim und Freiburg. Die verschiedenen Betriebe kommen aus unterschiedlichen Branchen und bieten somit für vielfältige Interessen sehr gute Investitionsmöglichkeiten. Über professionelle und zuverlässige finanzielle Zuwendungen ist es leicht möglich, sinnvolle Investitionen zu tätigen und sein Kapital spürbar zu vergrößern.

Baden-Württemberg ist bei ausländischen Investoren sehr beliebt

Baden-Württemberg ist speziell bei ausländischen Investoren sehr beliebt. Das ist keine kurzzeitige Entwicklung, sondern zeichnet sich bereits seit mehreren Jahren ab. So wurden allein im Südwesten des Bundeslandes im Jahr 2018 etwa 490 ausländische Investitionsprojekte angegangen. Im Jahr 2017 waren es 421, das Niveau weist eine steigende Tendenz auf.

Besonders beliebt sind Baden-Württembergische Unternehmen bei Investorinnen und Investoren aus der Schweiz. Aber auch die USA und China sind in dem südlichen Bundesland stark vertreten. Des Weiteren investieren Menschen aus Großbritannien, Österreich und den Niederlanden häufig in Baden-Württemberg. Einige Gründe hierfür sind die sehr gute Infrastruktur und die exzellent ausgebildeten Fachkräfte der Region.

Diese Branchen sind in der Region sehr erfolgreich

Ein typisches Merkmal von Baden-Württemberg ist, dass es wirtschaftlich sehr breit aufgestellt ist. Das zeigt sich unter anderem daran, dass Investorinnen und Investoren in eine Vielzahl von Branchen und Projekten investieren. Besonders beliebt ist hierbei der Dienstleistungssektor. So haben es beispielsweise Ingenieurbüros und Finanzunternehmen in der Region sehr leicht. Das liegt eventuell auch an der räumlichen Nähe zur deutschen Finanzhochburg Frankfurt am Main.

Des Weiteren sind Forschung und Dienstleistungen in Baden-Württemberg stark nachgefragt. Das Bundesland verfügt über hervorragende Universitäten und Wissenschaftsstandorte. Ebenso investieren viele Menschen in den Maschinenbau sowie die Informations- und Telekommunikationstechnologie. Hierbei geht es den Investorinnen und Investoren nicht so sehr darum, bereits bestehende Unternehmen aufzukaufen und weiterzuführen. Vielmehr wird die Innovationskraft Baden-Württembergs geschätzt. Deswegen ist das Bundesland bis heute als ein Ort bekannt, aus dem Zukunftstechnologien stammen und in die ganze Welt gebracht werden.

Unternehmen in Technologieparks sind eine gute Investitionsmöglichkeit

Baden-Württemberg verfügt über ein breit aufgestelltes Netz an Technologieparks. In diesem sind zumeist sehr junge Unternehmen zu finden, die sich einen infrastrukturell gut gelegenen Unternehmenssitz aufbauen möchten. Die Betriebe in den Technologieparks profitieren von einer sehr guten Verkehrsanbindung. Zudem sind sie meist in der Nähe von Hochschulen und Forschungseinrichtungen gelegen. Somit besteht einerseits die Möglichkeit, das Kerngeschäft voranzutreiben und Waren zu produzieren und zu den Kundinnen und Kunden zu bringen. Gleichzeitig kann die Produktentwicklung vorangetrieben werden, um zukunftssicher zu sein und langfristig bestehen zu können.

Unternehmen, die in solchen Technologieparks in Baden-Württemberg ansässig sind, genießen bei inländischen und ausländischen Investorinnen in und Investoren einen hervorragenden Ruf. Das liegt unter anderem daran, dass zwischen den einzelnen Betrieben, aber auch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sehr häufig Synergien freigesetzt werden. Die einzelnen Expertinnen und Experten bilden Netzwerke und pflegen einen regen Austausch.

Auf diese Weise wird Wissen immer weiter vergrößert und Technologien können für eine größtmögliche Effizienz eingesetzt werden. Das führt zu positiven Entwicklungen bei den Umsätzen der Unternehmen, was den Investorinnen und Investoren wiederum zugutekommt. Nicht zuletzt sind die Unternehmen in solchen Technologieparks häufig sehr jung und aufstrebend. Somit haben sie ein sehr hohes Entwicklungspotential und auch das investierte Kapital zahlt sich innerhalb kürzester Zeit aus.

Der Bereich der erneuerbaren Energien spielt in der Region eine große Rolle

Baden-Württemberg ist ein Bundesland, das sehr zukunftsorientiert arbeitet. Das zeigt sich unter anderem daran, dass der Bereich erneuerbare Energien in der Region eine große Rolle spielt. Hier gibt es sehr viele Start-ups und Unternehmen, die sich diesem Thema gewidmet haben. Viele dieser Betriebe haben es geschafft, sich in der Region einen Namen zu machen und wirtschaftlich zu arbeiten. Da sie sich bereits Standbeine aufgebaut haben und aller Voraussicht nach langfristig erfolgreich sein werden, sind sie für Investorinnen und Investoren sehr interessant.

Aufgrund solcher Zukunftstechnologien lohnt es sich, in Baden-Württemberg zu investieren. Der Bedarf an erneuerbaren Energien wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stetig ansteigen. Wer heute in solche Technologien investiert, hat gute Chancen, in Zukunft eine große Rendite einzufahren. Zudem ist eine Investition in einen solchen Betrieb immer auch ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz und zur Rettung des Klimas.

In bewährte Betriebe investieren

Baden-Württemberg ist nicht nur ein sehr junges Bundesland, das viele Startups und neu gegründete Unternehmen besitzt. Vielmehr verfügt es auch über eine große Zahl an Traditionsbetrieben, die schon seit vielen Jahrzehnten in der Region erfolgreich wirtschaften. Ein Beispiel hierfür ist die Familienbrauerei Dinkelacker. Diese ist bereits seit dem Jahr 1888 aktiv und wirtschaftlich bis heute erfolgreich. Solche Unternehmen tätigen häufig eigene Investitionen in ihr Wachstum und ihren Ausbau. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass der Erfolg auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter anhalten wird.

Für Investorinnen und Investoren lohnt es sich, in solche Betriebe zu investieren. Diese haben funktionierende Unternehmensprozesse aufgebaut und nutzen diese, um wirtschaftlich zu arbeiten. Wer in solche Betriebe investiert, macht in der Regel nichts falsch, da sie solide wirtschaften und sich schon sehr lange bewährt haben. Allerdings sind aus genau diesen Gründen meist höhere Investitionen notwendig als bei kleinen Startups, die sich erst noch am Markt beweisen müssen.