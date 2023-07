Investments 2023: Diverse Trading Ansätze erklärt

Anleger blicken aktuell turbulenten Zeiten entgegen. Sowohl die hohen Leitzinsen mit gleichzeitiger Inflation als auch die schleppende Konjunktur machen sinnvolle Anlageentscheidungen schwierig. Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, auf passendes Risikomanagement und diverse Trading-Ansätze zu setzen. Doch wie funktioniert das und was sollten Anleger dabei beachten?

Diverses Trading 2023: Was sollten Anleger dabei beachten?

Die Wahl des Brokers entscheidet maßgeblich darüber, ob sich das Risiko für Investments streuen lässt oder nicht. Ist dies gegeben, profitieren Anleger von entsprechenden Absicherungen. Deshalb sind diverse Trading Ansätze interessant und gehören zu den beliebten Investments 2023. Doch welche Strategien sollten dabei konkret genutzt werden?

Hier ein kleiner Überblick:

1. Diversifikation

Die Diversifikation ist quasi die Basis, um das Risiko eigener Investments zu minimieren. Das funktioniert ganz einfach: Anleger statten ihr Portfolio dabei mit verschiedenen Arten von Anlagen aus. Getreu dem Motto: „Niemals alles auf ein Pferd setzen“.

Diversifikation kann dabei ganz unterschiedliche Formen annehmen:

Diversifikation nach Assets: Hierbei geht es darum, tatsächlich verschiedene Anlageklassen zu halten. So sollte kein Anleger nur auf Aktien oder nur auf Kryptowährungen setzen. Vielmehr gilt: Die Mischung macht es. Wer Aktien, Anleihen, Fonds, Immobilien und auch spekulative Investments wie Forex Trading mischt, kann Verluste in einem Bereich mit Gewinnen in anderen ausgleichen.

Hierbei geht es darum, tatsächlich verschiedene Anlageklassen zu halten. So sollte kein Anleger nur auf Aktien oder nur auf Kryptowährungen setzen. Vielmehr gilt: Die Mischung macht es. Wer Aktien, Anleihen, Fonds, Immobilien und auch spekulative Investments wie Forex Trading mischt, kann Verluste in einem Bereich mit Gewinnen in anderen ausgleichen. Diversifikation nach Branchen: Eine weitere Möglichkeit der Risikostreuung besteht darin, auch innerhalb einer Assetklasse eine gewisse Diversifikation vorzunehmen. So ist es sinnvoll, nicht das komplette Kapital in eine Branche zu investieren. Kommt es dort zu Verwerfungen, leidet das komplette Portfolio.

Eine weitere Möglichkeit der Risikostreuung besteht darin, auch innerhalb einer Assetklasse eine gewisse Diversifikation vorzunehmen. So ist es sinnvoll, nicht das komplette Kapital in eine Branche zu investieren. Kommt es dort zu Verwerfungen, leidet das komplette Portfolio. Diversifikation nach Regionen: Auch ein starker regionaler Fokus birgt Gefahren. Dies gilt umso mehr, je unsicherer die wirtschaftliche und politische Situation im entsprechenden Land aussieht.

Wichtig: Auch wenn diverses Trading sehr hilfreich sein kann, sollten Anleger niemals überdiversifizieren. Dies kann Gewinne stark verwässern und somit dem Portfolio eher schaden. Im Idealfall wird eine bestimmte Strategie entwickelt und nach dieser investiert. Als Absicherung erfolgt dann eine dazu passende Diversifizierung.

2. Risikomanagement: Unerlässlich für den langfristigen Anlageerfolg

Das Risikomanagement ist ein weiterer wichtiger Baustein einer guten Strategie für Investments im Jahr 2023. Hier sollten vor allem zwei wichtige Prinzipien beachtet werden:

a) Stopp-Loss- und Take-Profit-Levels

Stopp-Loss- und Take-Profit-Orders sind wichtige Werkzeuge im Risikomanagement. Sie ermöglichen es Tradern, ihre Verluste zu begrenzen und Gewinne zu sichern. Beide Ordertypen ermöglichen es Tradern, einen Trade bei Erreichen eines bestimmten Kurses automatisch zu schließen.

Der Stopp-Loss-Level ist der Punkt, zu dem eine Position gegen weiteren Verlust geschlossen wird. Take-Profit bedeutet, eine Order zu schließen, um den entstandenen Gewinn mitzunehmen, bevor sich der Kurs wieder negativ entwickelt.

Es ist wichtig, diese Levels sorgfältig zu setzen, um die Risiko-/Gewinn-Verhältnisse (Risk/Reward Ratios) zu optimieren.

b) Positionsgrößenberechnung

Die Positionsgröße sollte entsprechend dem Risikoappetit des Traders gewählt werden. Eine allgemeine Regel ist, nicht mehr als 1-2% des gesamten Handelskapitals für eine einzige Position zu riskieren. Die genaue Positionsgröße kann mit Hilfe von Risiko-/Gewinn-Verhältnissen, Stopp-Loss-Levels und dem Gesamtkapital berechnet werden.

Hier ein kleines Beispiel:

Vorhandenes Gesamtkapital: 5.000 Euro Maximaler Einsatz/Verlust (1%): 50 Euro Einstiegskurs: 100 Euro Stopp-Loss-Kurs: 98 Euro Maximaler Verlust pro Stück: 2 Euro Maximale Positionsgröße: 2.500 Euro

Wer die maximale Positionsgröße kennt, kann Trades so gestalten, dass selbst bei einem Maximalverlust nur ein geringer Gesamtverlust entsteht. Das Ziel der Anlagestrategie lautet dann, mehr Gewinn- als Verlusttrades zu platzieren. Darüber hinaus wird das Risikomanagement oft so gestaltet, dass Gewinntrades einen höheren Gewinn erzielen als Verlusttrades an Verlust mit sich bringen.

Tipp: Zusätzlich zum Handel mit Aktien oder Fondsanteilen sollten auch relativ sichere Anlageoptionen wie breit aufgestellte ETFs oder Tagesgeld mit einbezogen werden. Je vielfältiger der Mix, desto besser die Absicherung.

Diverse Trading Ansätze nutzen und das Risiko minimieren

Die aktuelle Situation an den Geld- und Finanzmärkten macht es Anlegern schwer, mit einem hohen Maß an Sicherheit zu investieren. Aus diesem Grund ist es wichtig, diverse Trading Ansätze zu verfolgen und somit das Risiko der eigenen Investments zu streuen. Auf diesem Weg lassen sich Verluste besser kompensieren, ohne das eigene Kapital in Gänze zu riskieren. Anleger sollten jedoch bedenken, die Diversifikation nicht zu stark auszuweiten, weil sonst das Gewinnpotenzial schrumpft. Wer hier die sprichwörtliche „goldene Mitte“ findet, erwirtschaftet eine ansehnliche Rendite bei einem halbwegs überschaubaren Risiko.