Johannes-Diakonie: Neues Fahrzeug hilft bei der Begleitung von Kindern und Jugendlichen in St. Leon-Rot

Kinder und Jugendliche wollen mobil sein. Sie müssen zur Schule kommen und zurück, zum Vereinssport oder anderen Freizeitaktivitäten. Das gilt auch für die jungen Bewohnerinnen und Bewohner im Wohnangebot der Johannes-Diakonie, das derzeit in St. Leon-Rot bezogen wird. Mit einem neuen Fahrzeug wird die Gemeinschaft im Haus nun noch mobiler, die Gestaltung des Alltags wird flexibler. Mit einem Zuschuss der Aktion Mensch in Höhe von rund 28000 Euro konnte ein 7-Sitzer beschafft und rollstuhlgerecht umgebaut werden. Nun steht er rund um die Uhr für Fahrten zur Verfügung.

„Das Auto kommt genau richtig zur Phase des Einzugs“, freut sich Bereichsleiter Dino Rudolf, der mit seinen Kolleginnen Stephanie Proft und Marion Hauck nach Mosbach zur Übergabe gekommen war. Mal eben noch Umzugskartons oder Möbel holen, sei nun kein Problem. „Und auch nach dem Einzug bleiben wir mit dem Fahrzeug mobil im Sozialraum. Das ist gerade für Kinder und Jugendliche sehr wichtig“, betont Rudolf.

Der Neubau in der Leostraße ist mit dem bestehenden Fachpflegeheim in der Hauptstraße der zweite Standort der Johannes-Diakonie in St. Leon-Rot. Mit dem Bau war 2023 begonnen worden. In dem Gebäude finden bis zu 24 Kinder und Jugendliche mit kognitiven und/oder körperlichen Behinderungen in drei Wohngruppen ein Zuhause.