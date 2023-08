Jubiläum bei Hans Ihro

Die 1963 gegründete Spedition feiert 2023 ihr 60-jähriges Bestehen. Nicht nur die Mitarbeiter kommen in den Genuss einer Feier, alle Interessierten können im Rahmen eines Tag der offenen Tür am 17. September einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Die mittelständische Speditionsgruppe Ihro feiert im September ihr 60-jähriges Bestehen und steuert im Jubiläumsjahr vor allem mit dem weiteren Ausbau seiner Lagerlogistik erneut auf Wachstumskurs. »Wir haben vor fünf Jahren damit begonnen, unsere Lagerangebote gezielt auszubauen«, sagt Kai Ihro, geschäftsführender Gesellschafter der familiengeführten Speditionsgruppe. »Heute betreiben wir an fünf Standorten in unserer Region Lagerlogistik auf insgesamt rund 20.000 Quadratmetern Fläche. Im Oktober nehmen wir an einem Standort weitere 6.700 Quadratmeter Lagerfläche hinzu.« Für den Fall, dass dieses Plus von gut 30 Prozent nicht ausreichen sollte, hat Ihro bereits ein weiteres Logistikprojekt in der Entwicklung. »Wir haben am Standort unserer Zentrale in Neuenstein ein weiteres Grundstück mit 17.000 Quadratmetern gekauft. Dort können nochmals rund 8.200 Quadratmeter Logistiklager entstehen«, so Ihro.

Seit der Gründung hat sich Ihro auf Transporte für besonders lange oder breite Güter spezialisiert, sogenannte Jumbo-Transporte. Diese bilden bis heute die Basis für Volumentransporte der inzwischen auf 225 Lkw angewachsenen Flotte. Das zweite Standbein der Spedition sind getaktete Automobilverkehre. Dabei liefert Ihro Produkte bei Automobilherstellern zu genau festgelegten Zeiten und in genau festgelegter Reihenfolge an. Fachleute sprechen von Just-in-time, beziehungsweise Just-in-sequence. »Teilweise lagern wir die Produkte selbst, teilweise holen wir sie bei Zulieferern ab«, erläuterte Kai Ihro. »In jedem Fall sind unsere Lkw auf dem Hin- und auf dem Rückweg voll ausgelastet.«

Neben der Lagerlogistik haben sich in den letzten Jahren Regionalverkehre zu einem weiteren Standbein entwickelt. »Dafür haben wir im Umkreis von rund 150 Kilometern um Heilbronn ein Komplettladungsnetz aufgebaut.«

Die Speditionsgruppe, die neben dem Hauptsitz in Neuenstein eine weitere Gesellschaft in Marienbad in der Tschechischen Republik betreibt, beschäftigt insgesamt rund 400 Mitarbeiter. Der Umsatz, der mit der Pandemie zurückgegangen war, ist 2022 wieder stark gestiegen. »Mit 47 Millionen Euro haben wir im letzten Jahr 14 Prozent mehr umgesetzt als vor der Pandemie im Jahr 2019. Und auch für dieses Jahr können wir bisher auf einen positiven Geschäftsverlauf blicken.« Den wirtschaftlichen Erfolg und das Firmenjubiläum feiert IHRO mit einem Mitarbeiterfest am Samstag, 16. September, und mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 17. September 2023. »Wir laden ein, einen Blick hinter die Kulissen einer modernen Spedition zu werfen, unsere Gäste können sich über die sechs verschiedenen Ausbildungswege informieren, die wir anbieten, doch vor allem aber wollen wir mit ihnen feiern«, sagt Ihro.

Hans Ihro GmbH

Hochfeldstraße 9-14,

74632 Neuenstein, Fon: 07942- 9101 0, www.ihro.de