Jugend forscht: »Macht aus Fragen Antworten!«

Die Jungforscher stehen in den Startlöchern: Am 20. und 21. Februar 2025 präsentieren junge ­Menschen aus der Region Heilbronn-Franken ihre Ideen beim 27. Regionalwettbewerb von Jugend forscht an der Hochschule in Künzelsau unter dem Motto »Macht aus Fragen Antworten«. ebm-papst richtet bereits zum 27. Mal den Regionalwettbewerb Heilbronn- Franken aus. Seit über zwei Jahrzehnten ist der Ventilatorenhersteller aus Mulfingen das Patenunternehmen von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb »Jugend forscht«, der Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, eigene Projekte zu verwirklichen und sich mit anderen gleichaltrigen Tüftlern zu messen. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Teilnehmen konnten Jugendliche ab der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren.

Wer mitmachen wollte, reichte seine Idee bis Ende Dezember 2024 für ein Forschungsprojekt ein. Wichtig ist nur, dass sich das Forschungsprojekt in eines der sieben Fachgebiete einordnen lässt: ­Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik stehen zur Auswahl. 2024 gingen in den ­sieben Fachbereichen insgesamt 126 Teilnehmer mit 73 Projekten an den Start. Als Technologie-­führer ist es ebm-papst wichtig, junge Menschen, die an Innovationen tüfteln, zu fördern. Durch den Wettbewerb lernen die Teilnehmer eigenverantwortlich zu arbeiten und ihre Ideen zu präsentieren. Eigenschaften, die wichtig für die persönliche Entwicklung sind und an Auszubildenden hochgeschätzt werden. Wettbewerbe wie Jugend forscht leisten ­einen wertvollen Beitrag für die Zukunft der Region und fördern bei jungen Menschen die Begeisterung für diese Arbeitsfelder. Die Jungforscher freuen sich schon, ihren Erfindergeist zu beweisen. Am Donnerstag, 20. Februar präsentieren die jungen Forscher ihre Ideen vor einer Fachjury am Campus Künzelsau. Die Jury beurteilt die Projekte nach Kriterien wie Originalität, Eigenständigkeit und Kreativität. Am Freitag, 21. Februar können die Besucher von 9.30 bis 15.00 Uhr alle Arbeiten und Experimente live erleben. Zusätzlich zur Ausstellung der Forschungsprojekte werden Mitmach-­aktionen am Campus Künzelsau angeboten. Zu ­entdecken ist zudem ein Escape Room.

Jugend forscht

Fr. 21. Februar, 9.30 bis 15 Uhr Hochschule Heilbronn,

Campus Künzelsau

www.jugend-forscht.de