HEILBRONN – Auf dem Campus der Hochschule Heilbronn wurde ein neues Technik-Labor eröffnet. Das neue JUGEND HACKT-Lab ermöglicht interessierten Schülern und Studenten, mit eigenen technischen Ideen zu experimentieren, diese nachzuverfolgen und spielerisch in die Wirklichkeit umzusetzen. Technik soll hier jungen Menschen nicht nur näher gebracht werden, sondern auch verständlich gemacht werden. Damit unterstützt das Projekt eine allgemeine TechAbility und bringt die Wissenschaft in die Mitte der Gesellschaft. Die ersten Workshops finden bereits online statt. Eine Teilnahme an den digitalen Events ist jederzeit ohne vorherige Registrierung möglich.

Die universitären Bildungseinrichtungen in Heilbronn und Umgebung gehören bereits zu den besten in ganz Deutschland. Nun hat sich auch die Hochschule Heilbronn einzigartig ausgezeichnet und in Kooperation mit der Arnfried-und-Hannelore-Meyer-Stiftung ein innovatives Programm an den Campus geholt. Kreative Ideen mit moderner Technik kombinieren: Dazu soll das neue JUGEND HACKT-Lab auf dem Sontheimer Campus unter anderem dienen. "Ein geschützter Raum, wo Schüler und Studenten sich ausprobieren können", erklärt Lisa Zimmermann. Sie koordiniert das Projekt des Startklar-Gründerzentrums.

Im Labor sollen die interessierten Schüler den aktuellsten Forschungsgegenständen der Technik mit ihren cleveren Ideen begegnen können. Zusätzlich befindet sich der 3D-Drucker der Hochschule unmittelbar im Raum nebenan. "Damit ist dann auch die Nähe zu anderer technischer Ausstattung da, falls einmal etwas gelötet werden muss oder zum Beispiel ein 3D-Drucker benötigt wird", sagt sie.

Der erste Workshop drehte sich rund um das Thema Digitalisierung. In Zeiten von großen, gesellschaftlichen Veränderungen und steigender Digitalisierung sollen die Events die Teilnehmer dazu befähigen, auf die technische Zukunft effektiv einzugehen. Denn heutzutage hält die Digitalisierung praktisch überall Einzug:

Überweisungen

Glücksspiel oder Wetten

Das Schulprogramm

Veranstaltungen

Einkaufen

Fast jeder Bankkunde oder Kreditkarteninhaber tätigt Überweisungen heutzutage digital über das Online Banking. Der Bereich des Online Gambling wächst stetig und bietet durch Gutscheine, Sportwetten Boni oder Gratis Aktionen jede Menge Anreize, virtuell zu spielen. Auch wenn momentan Schule und Uni Präsenz-Veranstaltungen durchführen können, ist das Homeschooling und Lernen am Computer weiterhin Teil eines jeden Schüler- und Studenten-Alltags. Veranstaltungen aller Art finden in digitaler Form statt, sogar der Tag des Handwerks, der am 19. September 2020 von der Handwerkskammer durchgeführt wurde. Vor allem der Bereich Online Shoppings erlebt nicht erst seit diesem Jahr einen Aufschwung. Deshalb gehört technisches Verständnis heutzutage bereits zu den grundlegenden Alltags Know-hows. Um sicherer mit den digitalen Werkzeugen des Alltags umgehen zu können, sind solche Workshops von unschätzbarem Wert.

JUGEND HACKT ist ein unkommerzielles Programm, das von zwei Vereinen aus Berlin ins Leben gerufen wurde. Unter dem Leitgedanken "Mit Code die Welt verbessern" soll hier unter anderem das Programmieren sowie der Umgang mit digitalen Tools und dem Internet nähergebracht werden. Außerdem werden sogenannte Hackathons veranstaltet, bei denen sich die Schüler und Studenten für Projekte aus dem IT-Bereich zusammentun.

Das Labor ist zwar offiziell eröffnet, bis die Technik-interessierten Schüler und Studenten das Labor in Präsenz nutzen können, finden die Veranstaltungen jedoch noch als Online-Event statt. Grundsätzlich werden Schüler ab etwa 12 Jahren eingeladen, sich an JUGEND HACKT zu beteiligen. Durch den Standort in der Hochschule sollen aber auch Studenten integriert werden. "Es soll einen Austausch zwischen Studenten und Schülern geben", sagt Lisa Zimmermann. Außerdem sei es dadurch möglich, unter ihnen ehrenamtliche Hilfskräfte für die Schüler zu finden. "Wenn zum Beispiel eine Studentin der medizinischen Informatik das Projekt begleitet, schafft sie damit auch ein Vorbild. Das zeigt jungen Frauen, wie spannend so etwas auch für sie sein kann".

Sa. 21.11. | 10:00 – 12:00

Eröffnung – "Die Digitalisierung und ich"

Am Samstag, den 21. November 2020 hat das JUGEND HACKT-Lab in Heilbronn formell seine Eröffnung gefeiert. Da vorerst alle Workshops auf digitalem Weg stattfinden werden, wurde das Forschungslabor mit einer gesammelten Beteiligung aller in Form des Community Talk rund um das Thema gestartet. „Der erste Workshop dreht sich hauptsächlich um Digitalisierung“, berichtet Lisa Zimmermann vorab. Sie selbst hatte dabei in einer Präsentation definiert, was Digitalisierung bedeutet und welche Effekte sie auf die private und berufliche Perspektiven haben kann. Nach dem Vortrag konnten sich die Teilnehmer im anschließenden Community Talk austauschen und Gleichgesinnte kennenlernen.

Technik kennt bekanntlich keine Grenzen und auch diese Veranstaltungen nicht. Auch wenn Interessierte nicht aus der Gegend kommen, können sie jederzeit vorbeischauen und sich mit den Projektorganisatoren in Verbindung setzen.

Sa. 05.12. | 10:00 – 12:30

You can Code – Workshop für Einsteiger

Wichtig ist der Projektleiterin Lisa Zimmermann, dass die Workshops möglichst allgemein verständlich und problemlos zugänglich sind. "Deshalb gibt es auch viele Veranstaltungen für Neueinsteiger, zum Beispiel einen Programmier-Workshop, bei dem man keine Vorkenntnisse braucht." Eben jener wird am 5. Dezember stattfinden.

Mehr zum Vortrag ist noch nicht bekannt gegeben und weitere Informationen folgen in Kürze.

Mi. 16.12. | 17:00 – 18:30

New Work statt Old School

Außerdem wird am 16. Dezember ein Event veranstaltet, bei dem Vorträge mit digitalen Tools kreativ und interessant gestaltet werden können. Der Workshop will verdeutlichen, wie mithilfe von digitalen Tools und relativ wenig Aufwand ein Thema spannend und kreativ verpackt werden kann. Ob man ganz spontan mitten im Vortrag eine Umfrage startet oder trotz Lockdown ein Gruppenreferat ausarbeitet, obwohl man überhaupt nicht zusammensitzen kann - das und noch vieles mehr werden Themen des Workshops sein.

Mit digitalen Fähigkeiten assoziieren viele Computerfreaks oder Hacker. Dieses gängige Cliche verschwindet jedoch in der heutigen Zeit immer mehr. Es ist nämlich in Zeiten von New Work, also Home Office oder Homeschooling, umso wichtiger, Teamarbeit auch digital und trotzdem flexibel zu leisten, sowie eigenständig mit digitalen Tools umgehen zu können.