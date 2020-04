Wie junge Menschen Versicherungen und Finanzen im Überblick behalten

Viele Teenager und junge Erwachsene beschäftigen sich zu wenig mit ihrer finanziellen Absicherung – meist haben sich bisher die Eltern um diese Dinge gekümmert. Doch wenn der Überblick über die eigenen Konten und Versicherungen fehlt, kann es schnell teuer werden. Vor allem junge Familien sollten die Finanzen im Griff haben. Mit ein paar Tipps lässt sich dies recht leicht erreichen – und dabei oft sogar noch Geld sparen.

Bestandsaufnahme - was habe ich, was brauche ich?

Am Anfang steht die Bestandsaufnahme. Dafür sammelt man alle Unterlagen, die die Finanzen und Versicherungen betreffen. Diese werden zu drei Stapeln geordnet: einer für Giro- und Sparkonten, der zweite für Versicherungen und der dritte für Verträge. Dann geht es nach und nach an die Überprüfung. Bei den Konten und Spareinlagen ist es wichtig, danach zu fragen, ob sie noch sinnvoll sind. Besitzt man beispielsweise Sparkonten bei mehreren Banken, ist zu empfehlen, die Guthaben auf einem einzigen Konto zusammenzufassen. Bei der Entscheidung, welches Konto man behält und welche Konten man kündigt, spielen auch die Kosten für die Kontoführung eine Rolle. Um Gebühren zu sparen, lohnt sich oftmals der Wechsel zu einer Internetbank. Bei Versicherungen muss man sich eine andere Frage stellen: Bin ich für die wesentlichen Schadenfälle ausreichend abgesichert? Zu den wichtigsten Versicherungen zählen die Haftpflichtversicherung und die Unfallversicherung. Wohnt man nicht mehr bei den Eltern, sondern in der eigenen Wohnung, ist auch eine Hausratversicherung zu empfehlen. Sie kostet nicht viel und bietet umfassenden Schutz des Eigentums im Fall von Einbrüchen, Feuer sowie Schäden an Wasser- und Stromleitungen.

Bei Verträgen auf die Laufzeit achten

Zuletzt kommen die bestehenden Verträge dran. Hier sollte man die Laufzeiten in Augenschein nehmen. Dies ist vor allem bei Finanzierungen oder Handyverträgen wichtig. Tipp: Einfach eine Liste anfertigen oder in einen Kalender die Ablaufdaten und Kündigungsfristen eintragen. Dann wird man nicht von einer automatischen Vertragsverlängerung überrascht. Auch der Mietvertrag für die Wohnung und der Arbeitsvertrag gehören auf den dritten Stapel. Denn auch diese Dokumente stehen in direkter Verbindung mit den Einnahmen und Ausgaben. Und noch etwas ist wichtig: Wenn man kurzfristig einen Kredit benötigt, dann ist es von Vorteil, einen guten Überblick über bereits laufende Kredite und andere Verbindlichkeiten zu haben. Denn diese werden von der Bank abgefragt.

Junge Familien und Paare rundum absichern

Zieht man mit dem Partner in einen Haushalt, ergeben sich daraus einige spezielle Aspekte - sowohl Vorteile als auch Aufgaben. Zum Beispiel ist es nun möglich, einige Versicherungen in einer Police für beide Partner zusammenzufassen. Dadurch lässt sich meist viel Geld sparen. Gleichzeitig müssen andere Policen geändert oder erweitert werden, etwa, weil man heiratet, ein Haus baut oder einen neuen Job annimmt. Auch die eigenen Kinder müssen abgesichert sein, daher sollten bestehende Versicherungen immer so erweitert werden, dass der Nachwuchs mitversichert ist. Viele Versicherer bieten entsprechende Familientarife an, die sich flexibel anpassen lassen.

Schritt für Schritt zum Finanzwissen

Die Verwaltung und Optimierung der Finanzen und der Versicherungen ist ein stetiger Prozess, der regelmäßige Überprüfung und Anpassung erfordert. Daher sollte man auch sein Wissen über diese Themen stetig ausbauen. Mittlerweile gibt es im Internet viele Ratgeber, die sich an junge Menschen richten. Auch Podcasts sind dafür gut geeignet. So bleibt man up to date und wird Schritt für Schritt zum Finanzprofi.