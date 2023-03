Kann das Bitcoin-Angebot steigen?

Nicht einmal die stärksten Wirbelstürme würden alle Gewinne der Bitcoin-Technologie wegfegen. Da der Wert des Bitcoins von weniger als einem Dollar auf Tausende von Coins gestiegen ist, können Sie es niemandem verübeln, dass er sich auf den Besitz von Bitcoin stürzt. Ganz zu schweigen davon, dass Bitcoin heute bei weitem die effizienteste und beliebteste virtuelle Währung ist. Bitcoin hat im letzten Jahrzehnt aus mehreren Gründen so viel Einfluss gehabt. Anstatt sich auf die meist langsamen und kostspieligen traditionellen Zahlungskanäle zu verlassen, nutzen Millionen von Menschen weltweit elektronisches Geld wie nie zuvor. Sie können viele Kryptowährungsbörsen online finden, wie diesen Krypto-Trading-Bot.

Einer der Hauptfaktoren für den Wertzuwachs von Bitcoin ist, dass die meisten Menschen glaubten, der Preis würde steigen. Und obwohl diese Vorstellung schließlich eintraf, verlief die Reise nicht reibungslos. Zum Beispiel hat Bitcoin einige der verheerendsten Kursschwankungen der Geschichte erlebt, deren Folgen viele Anleger über ihre Toleranzgrenzen hinausgetrieben haben. Aber wenn die Menschen sich über den Handel informieren, bevor sie ihre eigentlichen Investitionspläne umsetzen, könnte die ganze Geschichte etwas anders aussehen.

Der Einstieg von Wirtschaftsgiganten wie Microsoft, Tesla und anderen hat das Vertrauen der Menschen in Bitcoin und andere Kryptowährungen gestärkt. Sie werden auch verstehen, dass viele Menschen Bitcoin aufgrund seiner unübertroffenen technischen Spezifikationen bevorzugen. Die Technologie bietet eine unübertroffene Transaktionseffizienz und verspricht schon bald ein großes Potenzial. So dürften einige Bitcoin-Varianten wie der BTC-USD einen stetigen Kursanstieg verzeichnen, was den Anlegern noch mehr Hoffnung gibt.

Wie funktioniert das Bitcoin-Netzwerk?

Nachdem Sie festgestellt haben, dass Bitcoin nicht unter der Kontrolle einer staatlichen Institution steht, fragen Sie sich vielleicht, wer das Netzwerk verwaltet. Nun, die Bitcoin-Technologie hat eine sehr umwälzende Form der Innovation in den digitalen Raum eingeführt. Sie verfügt über eine Kernsoftware, die auf verschiedenen Computern (Nodes) installiert ist. Die Softwareversion ist auf allen Millionen von Computern, die das Bitcoin-Netzwerk weltweit bilden, die gleiche. Die Nodes werden von einer Gruppe von Experten, den Minern, betrieben und gewartet.

Die Mining-Mitarbeiter bestätigen und validieren alle Bitcoin-Transaktionen, bevor sie die Datensätze in die Blockchain aufnehmen. Dies hinterlässt eine permanente Transaktionsspur, die für jeden zugänglich ist, der das Bitcoin-Netzwerk nutzt. Die Blockchain enthält alle Transaktionen, die Nutzer seit der Einführung von Bitcoin getätigt haben. Bitcoin-Miner verdienen Anerkennung für ihre Arbeit und die Ressourcen, die sie bei der Verwaltung des Bitcoin-Netzwerks einsetzen. Miner erleichtern die operative Dezentralisierung und sorgen so dafür, dass das Bitcoin-Netzwerk nicht auf Vermittler wie Banken angewiesen ist.

Das Bitcoin-Angebot verstehen

Im Gegensatz zu Ihrem lokalen Papiergeld, dessen Angebot von verschiedenen finanzpolitischen Maßnahmen der Regierung abhängt, ist das Angebot von Bitcoin autonom und vorherbestimmt. Und dem Quellcode zufolge kann das System maximal 21 Millionen Bitcoins erzeugen. Bislang sind bereits mindestens 19 Millionen Bitcoins in Umlauf gebracht worden.

Wenn Nutzer im Bitcoin-Netzwerk Transaktionen durchführen, bearbeiten die Miner die Anfragen und verdienen für ihre Arbeit Bitcoins, so dass neue Coins in das System gelangen. Und das gilt sogar für Transaktionen auf exzellenten Seiten zum Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin Era. Das Hinzufügen neuer Coins erfolgt in der Regel, wenn Sie Bitcoin oder einen anderen digitalen Vermögenswert in eine andere Währung umtauschen. Im Allgemeinen fügt jede Bitcoin-Transaktion dem Netzwerk mehr digitale Coins hinzu.

Kann das Angebot verändert werden?

Nun, so wie die Dinge im Moment stehen, ist das Bitcoin-Angebot endlich. Es kann weder sinken noch steigen. Die Bitcoin-Community kann sich jedoch darauf einigen, den Pool auf einen höheren Wert zu erweitern. Die einzige Herausforderung ist, dass es einige Zeit dauern oder sogar scheitern könnte, die Mehrheit der Mitglieder zu überzeugen. Die Erhöhung des Bitcoin-Angebots wäre mit intensiver Software-Entwicklungsarbeit verbunden. Eine Gruppe von Software-Ingenieuren würde zunächst den Bitcoin-Quellcode aktualisieren, die Änderungen testen und Fehler beheben, bevor sie eingesetzt werden.

Zusammenfassung

Bitcoin ist für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt attraktiv, und seine Beliebtheit wird mit der Zeit weiter zunehmen. Die Menschen bevorzugen ihn wegen seiner hohen Effizienz, Flexibilität und Kosteneffizienz. Computeralgorithmen begrenzen das maximale kumulative Angebot von Bitcoin und 21 Millionen BTC. Software-Ingenieure können den Wert zwar erhöhen, aber das Projekt würde zahlreiche Jahre und viele Ressourcen in Anspruch nehmen. Die Erhöhung des Bitcoin-Angebots könnte letztlich scheitern, wenn die Bitcoin-Gemeinschaft den Vorschlag ablehnt.