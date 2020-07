Keine neuen Corona-Fälle in Heilbronn und in den Landkreisen Heilbronn und Schwäbisch Hall

Nico Kurth

Zum ersten Mal sind die Stadt Heilbronn und der Landkreis Heilbronn in der Karte im Dashboard des Robert Koch Instituts „corona-frei“ – also weiß eingetragen. Das heißt, es gab dort in den letzten sieben Tagen keine neuen Fälle. Gleiches gilt für den Landkreis Schwäbisch Hall. Eine sehr erfreuliche Entwicklung.

Auch in ganz Baden-Württemberg, insbesondere in den benachbarten Landkreisen sieht es entspannt aus, die Karte zeigt überall weiß oder hellgelb. Bezogen auf Hunderttausend Einwohner liegt der einstige „Hot Spot“ Hohenlohekeis in den letzten sieben Tagen bei 1,8 neuen Fällen. Die Fälle in den benachbarten Landkreisen: Neckar-Odenwald-Kreis 0,7, Main-Tauber-Kreis 0,8, Landkreis Ansbach 0, Landkreis Rems-Murr 2,3, Landkreis Ludwigsburg 3,3, Enzkreis 1,0, Landkreis Karlsruhe 1,8 und Rhein-Neckar-Kreis 1,6.