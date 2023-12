Kiwanis engagiert sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche

Traditionell sind die Mitglieder des Kiwanis Club Heilbronn Neckartal am Wochenende des dritten Advents beim Charity-Stand auf den Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt zu finden. Mit ihrer Suppenküche von Knorr und erstmals mit Glühbier von der Craftbier-Bar Craftelicious in Heilbronn sammeln sie Spenden für Hilfsprojekte. 6.780,65 Euro können alsbald für Projekte in Heilbronn und im Ahrtal ausgeschüttet werden, die benachteiligten oder in Not geratenen Kindern und Jugendlichen zugutekommen.

„Kiwanis hilft Kindern und Jugendlichen besonders dort gezielt, schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll, wo der Staat und die großen Wohlfahrtsorganisationen zu schwerfällig reagieren», betont Kiwanis-Präsident Steffen Schoch, der mit dem Ergebnis der Aktion auf dem Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt sehr zufrieden ist und besonders mit einer Großspende in Höhe von 5.000 Euro überrascht wurde. Der Verein «Heilbronn zeigt Herz», wo Russinnen und Ukrainerinnen zusammenarbeiten, um Geflüchteten zu helfen, übertrug eingesammelte Spendengelder für die Kiwanis-Projekte, von denen nun auch russische und ukrainische Kinder im Sinne des Vereinszwecks profitieren können.

Eigentlich waren diese Spendengelder für eine Ausstellung in Heilbronn gedacht, die daran erinnern sollte, dass alle Kinder gleichermaßen schützenswert sind - egal woher sie kommen und welche Nationalität sie haben. «Wir haben uns aber jetzt entschieden, diese Spenden über die Kiwanis-Projekte den Kindern und Jugendlichen direkt zukommen zu lassen, wo es besser helfen kann und unmittelbar ankommt», betont die Vereinsvorsitzende und in Heilbronn lebende Russin Elena Pykhonin.

Die jetzt eingesammelten Spendengelder in Höhe von 6.780,65 Euro werden für Projekte im Ahrtal und im Raum Heilbronn zielgerichtet und direkt eingesetzt, wo Hilfe notwendig ist und wo die Kinder und Jugendlichen direkt profitieren. «Ein großer Teil geht deshalb über den Spenden-Shuttle ins Ahrtal, wo wir ein Projekt zur Trauer- und Traumabewältigung in Form einer Pferdetherapie unterstützen», so Schoch. Auch wenn man heute zu großen Teilen wieder dem Alltag nachgehe, so sei im Ahrtal fast nichts mehr, wie es vor der Flutkatastrophe war. Bereits das dritte Weihnachten nach der Katastrophe werde immer noch unter teils schwierigen Bedingungen gefeiert und die versprochenen Hilfen der Politik kämen nur zögerlich vor Ort an. Unterstützt werden aber auch Projekte im Raum Heilbronn. So beispielsweise über die JuLe (Jugendhilfe im Lebensfeld, eine ambulante Jugendhilfeeinrichtung in Trägerschaft der Caritas Heilbronn-Hohenlohe), die mit Unterstützung von Kiwanis Schwimmkurse für Kinder aus benachteiligten und bedürftigen Familien im Alter von 6-18 Jahren anbieten kann. Weitere Projekte sind das Präventions- und Mutweltentheater mit der «Geheimsache Igel», welches Kinder vor Mobbing und Gewalt schützen soll und das große überregionale und gemeinsam von mehreren Kiwanis-Clubs ausgerichtete Event «Zauberschloss» auf Schloss Assumstadt unter der Schirmherrschaft des Heilbronner Landrats Norbert Heuser. Sozial benachteiligten, körperlich und geistig eingeschränkten und in Not geratenen Kindern wird am Himmelfahrtstag im weitläufigen Park des herrschaftlichen Rokoko-Schlosses der perfekte Rahmen geboten, um Kinderträume auf einem Zauberschloss wahrwerden zu lassen und die Sorgen – zumindest für einen Tag – vergessen zu können.

„Wir sind sehr dankbar, dass die Heilbronn Marketing GmbH auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt auch für unsere Aktion die kostenfreie Nutzung der Charity-Hütte ermöglicht und so jeder Euro direkt für unsere Projekte verwendet werden kann“, ist Vize-Präsidemnt Jens Oppl dankbar. „Ohne die großartige Unterstützung des traditionsreichen Lebensmittelherstellers Knorr aus Heilbronn, der dafür über 1.000 Portionen Suppe und weit über 1.000 weitere Fertigsuppentüten zur Verfügung gestellt hat, wäre die Umsetzung der Suppenküchen-Idee nicht möglich gewesen“, betont auch Kiwanis-Mitglied Steffen Model aus Untergruppenbach, der als gelernter Koch für die Zubereitung der Suppe und des von Craftelicious gesponserten Glühbieres gesorgt hat.

Alle Infos zu Kiwanis gibt es hier.