Frischer Wind im Heilbronner Gemeinderat?

Es ist wieder soweit: Am Sonntag, 9. Juni 2024, finden in Baden-Württemberg erneut Kommunalwahlen statt. Rund 88.000 Heilbronner sind dabei aufgerufen, einen neuen Gemeinderat für eine fünfjährige Amtszeit zu wählen. Bei dem Gemeinderat handelt es sich mit insgesamt 40 ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträten um das Hauptorgan der Stadtverwaltung sowie um die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. Den Vorsitz nimmt der Oberbürgermeister, derzeit Harry Mergel, ein. Der Gemeinderat entscheidet in allen wesentlichen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belangen der Stadt. Bei der Gemeinderatswahl sind wahlberechtigt alle, die am Wahltag in Heilbronn das Bürgerrecht nach der Gemeindeordnung (GemO) besitzen.

In diesem Jahr stellen sich 12 Parteien und Wählervereinigungen mit insgesamt 475 Bewerbern zur Wahl. Beim letzten Wahlgang 2019 waren bereits dabei: CDU, GRÜNE, SPD, Freie Wähler (FWV), FDP, AfD, DIE LINKE, PRO Heilbronn und Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG). Neu hinzugekommen sind: Unabhängige für Heilbronn (UfHN), Gemeinsam für unser HN und Die PARTEI. Da 40 Sitze zu besetzen sind, hat jeder wahlberechtigte Bürger ebenso viele Stimmen. Die Wähler können Stimmen auf einzelne Bewerber ansammeln (kumulieren) oder auf Kandidaten unterschiedlicher Wahlvorschlagslisten verteilen (panaschieren). Die Wahlbeteiligung bei den letzten Gemeinderatswahlen im Jahr 2019 lag in Heilbronn bei 48,7 Prozent – ein deutlicher Anstieg zu den vergleichsweise schwachen 39,2 Prozent 2014.

Es gibt diverse kommunalpolitische Themen, auf die sich die Parteien, Wahlvereinigungen und Bewerber in diesem Jahr besonders fokussieren. Eine zunehmende Zahl an Bürgern beklagt das fehlende Sicherheitsgefühl in der Heilbronner Innenstadt, den steigenden Migrationsanteil sowie das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum. Auch die Attraktivität der Stadt für Studierende und Familien sowie das absterbende Innenstadtangebot kommt immer wieder zur Sprache. Besonders immer häufiger in der Bürgerschaft beklagt wird die fehlende Verfügbarkeit von Behörden und Ämtern in Heilbronn, teils stundenlange Warteschleifen, nicht verfügbare Termine oder überhaupt keine Möglichkeit, beim gewünschten Amt an- bzw. durchzukommen. In Lokalpolitik und Gesellschaft spielt derweil das Thema Künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle. Im Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) Heilbronn entsteht derzeit das größte Ökosystem für Künstliche Intelligenz (KI) in Europa. Das hat auch bedeutende Auswirkungen auf lokale Unternehmen und Start-Ups.

Ergebnisse der Wahl 2019:

CDU 22,4 % (neun Sitze)

GRÜNE 20,3 % (acht Sitze)

SPD 18,7 % (acht Sitze)

FWV 10 % (vier Sitze)

FDP 9,9 % (vier Sitze)

AfD 9,7 % (vier Sitze)

DIE LINKE 5,3 % (zwei Sitze)

PRO 2,7% (ein Sitz)

BIG 1,1 %

