Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Böblingen

Der Wahlkreis Nürtingen umfasst die Gemeinden Altdorf, Böblingen, Ehningen, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Magstadt, Schönaich, Sindelfingen, Steinenbronn, Waldenbuch, Weil im Schönbuch und Gärtringen. Im Wahlkreis gibt es knapp 130.000 Wahlberechtigte. Nur 0,01 Prozentpunkte oder exakt 37 Stimmen lag Thekla Walker bei der vergangenen Landtagswahl vorne. Die ehemalige Landesvorsitzende der Grünen konnte sich mit einem hauchdünnenVorsprung das erste grüne Direktmandat aus Böblingen sichern. Sie geht als Favoritin in die Wahl, da ihr schärfster Verfolger Paul Nemeth von der CDU nicht mehr kandidiert. An seiner Stelle tritt mit Matthias Miller, ein junger Hoffnungsträger der Partei. Der 29jährige Steinbronner Stadtrat möchte die CDU mit frischen Ideen zurück an die Spitze bringen. Böblingen ist auch ein gutes Pflaster für die AfD, die in der Metropolregion Stuttgart eigentlich hinter ihren landesweiten Ergebnissen zurückbleibt. Bei der vergangenen Wahl konnte sie hier 16,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Der erfahrene Jurist und Kreistagsabgeordneten Klaus Mauch, der Präsident des Landesschiedsgerichts seiner Partei ist, rückt vor allem das Thema Freiheit in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes. Die SPD war jahrzehntelang die zweitstärkste Kraft in Böblingen - der trotz seiner jungen Jahre sehr erfahrene Wahlkämpfer Florian Wahl, stellt sich erneut zu eben dieser. FDP-Kandidat Oliver Alber kann vor allem mit seiner finanzpolitischen Kompetenz punkten. Für ihn gilt das Ziel, das ordentliche Ergebnis der vergangenen Wahl zu wiederholen. Mit Utz Mörbe schickt DIE LINKE einen Experten für Inklusionsfragen ins Rennen. Mörbe, der selbst eine Behinderung hat, dürfte allerdings kaum Chancen auf das Übertreffen der Fünf-Prozent-Hürde haben

Thekla Walker (Bündnis 90 /Die Grünen)

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag Thekla Walker ist 51 Jahre alt. Sie war bis 2016 Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg.

Matthias Miller (CDU)

Der 29jährige Mattias Miller ist Volljurist und arbeitet als Notar. Er ist Mitglied des Steinbronner Gemeinderates und Kreisvorsitzender der Jungen Union Böblingen.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Unser Land muss in den nächsten fünf Jahren entschlossen erneuert und digitalisiert werden. In unserem wirtschaftsstarken Kreis Böblingen und in Baden-Württemberg insgesamt sind die Transformation der Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb, die hohe Schuldenbelastung durch die Corona-Krise, der gesellschaftliche Zusammenhalt und der Umweltschutz die größten Herausforderungen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Im Landkreis Böblingen müssen die Funklöcher endlich geschlossen werden. Zudem setze ich mich dafür ein, dass wir in Böblingen und Baden-Württemberg Vorreiter in der Forschung und Entwicklung zu künstlicher Intelligenz werden, deutlich stärker in die Bildung investieren und durch konsequente innere Sicherheit schützen, was uns wertvoll ist.

Klaus Mauch (AfD)

Der 54jährige Klaus Mauch ist Volljurist. 2017 wurde er zum Präsidenten des Landesschiedsgerichts der Partei. Seit 2019 ist er Böblinger Kreistagsabgeordneter.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Als größte Herausforderung sehe ich für mich die Begrenzung und weitgehende Neutralisierung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden einer verfehlten Klimapolitik. Diese werden durch viele unqualifizierte Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung von Corona Infektionen nochmals verstärkt. Baden-Württemberg und seine Menschen haben hier mit am meisten in Europa zu verlieren. Das darf nicht sein!

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Sehr wichtig ist mir die Absicherung der grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte gegen deren zunehmende Beschneidung durch Gesetze und Verordnungen. Die Versammlungs- und Redefreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, der besondere Schutz der Familie und die Unantastbarkeit der Menschenwürde sind Grundrechte, die gerade in schwierigsten Zeiten den Bestand unsere freiheitlich-demokratischen Gesellschaft sichern.

Florian Wahl (SPD)

Florian Wahl ist 36 Jahre alt und arbeitet als Pressesprecher. Der Böblinger saß bis 2016 für seine Partei im Landtag und ist seit 2018 Mitglied des SPD-Landesvorstandes.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Eine bessere Bildungspolitik. Das Schulchaos, das wir seit Corona erleben, macht mich sauer. Das Missmanagement der Kultusministerin ist eine Geringachtung von Lehrer*innen, Eltern, aber vor allem der Kinder.

Nicht erst seit dem Corona-Bildungschaos entscheidet zu oft noch die Herkunft eines Kindes über sein weiteres Leben und nicht seine Begabung. Ein Thema jetzt ist die Digitalisierung an den Schulen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ich möchte den Menschen eine Stimme geben, die viel zu oft überhört werden. Wir erleben seit der Corona-Pandemie, wer die Leistungsträger*innen sind, wer wirklich systemrelevant ist. Es ist toll, wenn wir für diese Menschen klatschen, aber sie haben eine Politik verdient, die ihre Interessen vertritt. Gerade jetzt, wo wir um die Arbeitsplätze hier bei uns kämpfen müssen. Zudem, bin ich überzeugt, dass wir uns gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung stellen müssen. Eine Gesellschaft, die ihr Versprechen nicht einlöst, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, kann niemals eine gerechte Gesellschaft sein.

Oliver Alber (FDP)

Der promovierte Volkswirt Oliver Alber ist 48 Jahre alt und selbstständiger Unternehmer. Er ist ehemaliger Schatzmeister der Kreis-FDP.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Unser Kreis ist einer der wirtschaftsstärksten in ganz Europa. Ich möchte, dass dies auch langfristig so bleibt! Der Wohlstand, den uns ganz wesentlich die Kfz-Industrie und ihre Zulieferer beschert haben, darf nicht aus ideologischen Gründen abgeschafft werden. Die Mobilität der Zukunft braucht Technologieoffenheit, damit die Jobs in unserer Region gesichert werden, und keine einseitige Fokussierung auf Batterieautos!

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ich möchte den Menschen, die täglich hart arbeiten und mit ihren Steuern und Abgaben unseren Staat finanzieren, wieder eine Stimme geben! Politik konzentriert sich viel zu häufig auf die Ränder der Gesellschaft. Das reicht mir nicht!

Utz Mörbe (DIE LINKE)

Der 38jährige Utz Mörbe ist der Landesinklusionsbeauftragte in der Partei DIE LINKE. Er ist in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen im Kreis Böblingen tätig.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

In der nächsten Legislaturperiode wird die Fraktion der Partei DIE LINKE zum ersten Mal im Landtag von Baden-Württemberg vertreten sein. Das bedeutet möglichst schnell und früh sich im Parlamentsbetrieb zu integrieren , damit wir mit unseren Forderungen und Lösungsansätzen möglichst früh Einfluss nehmen können. Nach Corona wird es vor allem darum gehen, dass Schwache und bisher Benachteiligte nicht noch schlechter dastehen wie vor der Corona-Pandemie. Sowohl als Bürger*in, als Arbeitnehmer*in als auch als Selbstständige. Dies gil für mich vor allem für Menschen mit Behinderungen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

In Baden-Württemberg müssen wir ernsthaft mit der Inklusion weiterkommen. In der Bildung, in der Arbeitswelt und im Privaten stehen oft zwei Welten nebeneinander. Für die Mehrheit der Menschen sind die wichtigsten Hindernisse beseitigt, die Teilhabe ist möglich. Für eine Minderheit, für die mehr Hindernisse beseitigt werden müssen, vor allem für Menschen mit Behinderungen, wird eine Parallelwelt geschaffen, die zwar in Sondereinrichtungen bessere Bedingungen schafft, aber oft den Weg in die Mitte der Gesellschaft verwehrt. Das Motto selbstbestimmter Behindertenpolitik dabei lautet: „Über uns nicht ohne uns“

