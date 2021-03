Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Eppingen

Bei der vergangenen Landtagswahl konnte die CDU mit 26,6 Prozent einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen (26,1 Prozent) behaupten. Ob das Ergebnis auch in diesem Jahr wieder ähnlich knapp ausfällt, wird sich zeigen. Die Mehrheit erlangen möchte Grünen-Mitglied Erwin Köhler, mit 25 Jahren der jüngste Kandidat im Wahlkreis. Er möchte für den ländlichen Wahlkreis Eppingen neue innovative Ideen in Fragen der Mobilität, Digitalisierung und Landwirtschaft im Landtag einbringen. Als Musiker ist es ihm außerdem ein Anliegen, Kultur und Popkultur im ländlichen Raum zu fördern. Mediziner und CDU-Kandidat Michael Preusch hat sich zum Ziel gesetzt, als Abgeordneter seine berufliche Expertise bei Fragen zum Umgang mit der Pandemie sowie bei Pflege und Ärztlicher Versorgung auf dem Land einzubringen. Als ehrenamtlicher Naturschutzwart sind ihm außerdem die Themen Natur- und Umweltschutz präsent. Für die AfD Kandidiert Rainer Podeswa, der sich unter anderem für einen Abbau der Verwaltungskomplexität im Land stark macht. Jens Schäfer von der SPD verspricht, sich vor Ort für die Bürger*innen einzusetzen. Seine Schwerpunktthemen sieht er in den Bereichen Wohnen und Soziales, Bildung sowie Klima- und Umweltschutz. Georg Heitlinger von der FDP möchte mit dem Anspruch gewählt werden, seine Expertise als Landwirt einbringen und sich für die regionale Landwirtschaft einsetzen zu können. Emma Weber (Die Linke) Kandidiert unter anderem, um sich im Landtag für die Rechte von Menschen mit Behinderung einzusetzen. Auch möchte sie bestehende Defizite in den Bereichen Bildung und Pflege politisch angehen.

Erwin Köhler (Bündnis 90 / Die Grünen)

Der 25 Jährige Erwin Köhler ist einer der jüngsten Kandidaten. Er wohnt in Lauffen am Neckar und studiert Kulturmanagement. Seit 2014 ist er im Lauffener Gemeinderat.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode wird sein, das 1,5 Grad Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen politisch umzusetzen. Es müssen Wege gefunden werden, dieses Ziel gemeinsam als Gesellschaft zu erreichen. Ich bin ein Vertreter von Anreizpolitik, und dass diese Anreize wie Förderungen wirken, hat die Grün-geführte Landesregierung in der letzten Legislaturperiode trotz des bremsenden Koalitionspartners unter Beweis gestellt. In unserem Wahlprogramm ist dies unter den verschiedenen Gesichtspunkten auch zu lesen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Besonders am Herzen liegt mir die PV-Pflicht auf Neubauten, auch in Gewerbegebieten. Für die kommende Legislatur wünsche ich mir ein Grünes Mandat für den Wahlkreis Eppingen, um miteinander die Zukunft zu gestalten.

Michael Preusch (CDU)

Michael Presch LTW 21 Eppingen

Der studierte Mediziner Michael Preusch ist 61 Jahre alt und seit 2017 Oberarzt in Heidelberg. Er lebt in Eppingen und ist seit 2019 im Heilbronner Kreistag.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Meine Tätigkeit als Intensivmediziner sowie meine politische Tätigkeit als Kreisrat haben mich die Covid-19-Pandemie aus unterschiedlichen Blickwinkeln erleben lassen. Das Gesundheitswesen wird sich in den nächsten Jahren effektiver auf die Situation einer Pandemie einstellen müssen. Wir brauchen eine bessere Vernetzung der Kliniken mit den behördlichen Institutionen. Wir werden uns weiter intensiv mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, der Digitalisierung und dem Klimaschutz in allen Bereichen unseres Lebens auseinandersetzen müssen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Eine Krise ist immer auch als Chance zu verstehen. Wir müssen den Fortschritt, den die Digitalisierung in den letzten Monaten erreicht hat, in Forschung, Bildung, Mobilität und für den Klimaschutz nutzen.

Rainer Podeswa (AfD)

Rainer Podeswa LTW 21 Eppingen

Rainer Podeswa ist als Unternehmensberater tätig. Der 64jährige ist seit 2016 Mitglied im Landtag Baden-Württembergs und der finanzpolitiischer Sprecher der AfD.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Als Finanzpolitiker ärgert mich die Sorglosigkeit der Regierung besonders. Schon vor Corona stellte die Landesbank offiziell den Wirtschaftsabschwung fest, der sich nun verschlimmert hat. Die letzte Regierung hat mehr Schulden gemacht als alle Regierungen vorher zusammen. Die Herausforderung für das Land liegt daher künftig beim Einsparen, d.h. viele unnötige Ausgaben müssen gestrichen und der Aufbau von unnötigen Personalstellen gestoppt werden. Finanzieller Spielraum muss an die Unternehmen und Bürger zur Entlastung weitergegeben werden, insbesondere um Arbeitsplätze zu erhalten.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Mir liegt eine Grundversorgung mit ausgewogenen Informationen am Herzen. Doch während die privaten Medienanbieter Milliarden-Verluste verkraften mussten, kommen von ARD, SWR und ZDF schlimmste Drohungen, weil ihre Gebührenerhöhung (vorerst) scheiterte. Seit Jahrzehnten haben alle Parteien die Notwendigkeit von Reformen unterstrichen, doch stattdessen ist der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt weitergewachsen. Der nächste Medienstaatsvertrag bietet die Gelegenheit zur Rückbesinnung auf die Grundversorgung und zum Zurückdrängen des politischen Einflusses auf die Sender.

Jens Schäfer (SPD)

Jens Schäfer LTW 21 Eppingen

Jens Schäfer ist 33 Jahre alt. Der selbständige Immobilienmakler mit eigenem Büro in Eppingen ist leidenschaftlicher Feuerwehrmann und bestens vernetzt.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Es gibt verschiedene Herausforderung die angepackt werden müssen. Die wichtigste gesellschaftspolitische Herausforderung wird wohl die Unterstützung der krisengeschädigten Branchen sein. Wir haben aber auch durch Corona gesehen, dass beim Thema „Digitalisierung“ zu wenig getan wurde. Auch bei den Themen bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz, Entlastung von Familien und dem Thema Pflege besteht Handlungsbedarf.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Mir liegt besonders die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum am Herzen. Beruflich sehe ich so viele Familien, Alleinerziehende und Menschen aus dem Mittelstand, die sich kein anständiges Dach über dem Kopf leisten können. Wir müssen hier gegensteuern, dass Wohnen wieder bezahlbar wird.

Georg Heitlinger (FDP)

Georg Heitlinger LTW 21 Eppingen

Der vierfache Familienvater Georg Heitlinger ist Landwirt aus Leidenschaft. Seit 2004 ist der 51jährige Gemeinderat in Eppingen und seit 2019 Mitglied im Heilbronner Kreistag.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Das wir die Corona-Krise mit all Ihren Auswirkungen so schnell wie möglich hinter uns bringen. Das Virus hat in sehr vielen Bereichen wie ein Brandbeschleuniger gewütet. Die Innenstädte in Baden-Württemberg & speziell die dort ansässigen Händler wurden teilweise schachmatt gesetzt während der Online-Handel Umsatzsprünge ohne Ende verzeichnete. Er legte schonungslos die Defizite in der Infrastruktur, in der Kinderbetreuung und der Überforderung der staatlichen Stellen offen. Hier lieg sehr viel Arbeit vor uns!

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Als Landwirt natürlich die Stärkung der regionalen Landwirtschaft. Der Verbraucher hat grundsätzlich eine positive Einstellung zur heimischen Landwirtschaft. Wir müssen es gemeinsam schaffen, noch mehr heimische Produkte mit all Ihren Vorteilen hinsichtlich grüner Fußabdruck, Frische, Transparenz der Erzeugung oder auch den Erhalt regionaler Wirtschaftskreisläufe zum Verbraucher zu bringen. Gemeinsam und nicht gegeneinander!

Emma Weber (DIE LINKE)

Emma Weber LTW 21 Eppingen

Emma Weber ist 27 Jahre alt und wohnt in Nordheim. Die Mitbegründerin der Linksjugend Solid Heilbronn studiert Political and Social Studies.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Eine der Herausforderungen der kommenden Legislaturperiode wird es sein, sich mit den Folgen der Corona-Pandemie auseinanderzusetzen. Wir haben gesehen und am eigenen Leib erfahren, dass es in vielen Bereichen erhebliche Defizite gibt, die eine sofortige Lösung fordern.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Eines der Projekte, die mir daher besonders wichtig sind, ist die Digitalisierung der Schulen. Viele Schulen sind inzwischen veraltet oder mangelhaft ausgestattet. Dabei sollte jede Schule mit den Lehrmitteln ausgestattet sein, die es sowohl Lehrern als auch Schülern ermöglichen einen qualifizierten Unterricht zu führen.

