Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Esslingen

Der Wahlkreis Esslingen umfasst die Gemeinden Aichwald, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern und Wolfschlugen. Im Wahlkreis sind knapp 110.000 Personen wahlberechtigt. Zehn Jahre ist es her, dass mit Andrea Lindlohr und Andreas Deuschle zwei junge Hoffnungsträger ihrer Parteien aufeinandertrafen. 2011 konnte Deuschle die Wahl für sich entscheiden, 2016 errang die grüne Kandidatin das Erstmandat. Und auch bei dieser Wahl liefern sich die beiden wieder einen interessanten Schlagabtausch. Allerdings möchte die SPD bei diesem Aufeinandertreffen durchaus ein Wörtchen mitreden. Trotz des schwachen Wahlergebnisses 2016 ist Esslingen weiterhin eine der SPD-Hochburgen im Ländle. Nach dem altersbedingten Rückzug von Wolfgang Drexler, der den Wahlkreis sieben Legislaturperioden lang im Landtag vertreten hat, ist sein Nachfolger Nicolas Finkder ehemalige Bürgermeister von Aichwald mehr als erpicht darauf, dieses politische Erbe fortzuführen. Für die AfD tritt erneut Klaus-Dieter Vogel an, der 2016 mehr als 12 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Der Metzgermeister ist einer der wenigen Kandidaten der jungen Partei, der sich erneut zur Wahl stellt. Die FDP erhofft sich mit dem politischen Newcomer Ferdinand Kiesel, das ordentliche Wahlergebnis der vergangenen Abstimmung wiederholen zu können und die Fünf-Prozent-Hürde auch dieses Mal zu überspringen. DIE LINKE schickt mit dem Esslinger Gemeinderat Martin Auerbach einen durchaus erfahrenen Kandidaten ins Rennen. In der Vergangenheit lag die Fünf-Prozent-Hürde zwar in weiter Ferne, aber man näherte sich ihr langsam an.

Andrea Lindlohr (Bündnis 90/ Die Grünen)

× Erweitern Lena Lux Fotografie & Bildjourna Andrea Lindlohr LTW 21 Esslingen

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag Andrea Lindlohr ist 46 Jahre alt und studierte Politikwissenschaften. Seit 2011 ist sie Mitglied des Landtages.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit! Auf die nächsten zehn Jahre kommt es an, damit wir die Erderhitzung noch begrenzen können. Dafür müssen wir entschlossen Handeln. In der Corona-Pandemie-Krise steht für mich die Gesundheit an erster Stelle. Die Krise zeigt aber auch, dass wir bei der Digitalisierung von den Schulen bis zu den Gesundheitsämtern besser werden müssen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Als grüne Wirtschaftsexpertin arbeite ich daran, den Automobil-Standort ökologisch und digital umzugestalten. Schlaue digitale Ideen sichern unseren Wohlstand und schaffen zukunftsfeste Arbeitsplätze. Damit wir in unserer Region gut und klimafreundlich von A nach B kommen, brauchen wir eine neue Mobilität. Das treibe ich konkret voran: mit der Stadtbahnverlängerung von Ostfildern nach Esslingen und neuen Radschnellverbindungen nach Stuttgart.

Alle Infos zur Kandidatin gibt es hier.

Andreas Deuschle (CDU)

× Erweitern Andreas Deuche CDU LTW 21 Esslingen

Der 42jährige Andreas Deuschle lebt in Esslingen. Der Jurist sitzt seit 2011 im Landtag. Dort ist er seit 2016 Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Als digitalisierungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion habe ich vor allem die riesige Herausforderung der digitalen Transformation im Blick. Digitale Lösungen müssen wir noch stärker für den Mittelstand öffnen und im Bildungsbereich nutzen. Auch beim Breitbandausbau müssen wir weiter zulegen. Immerhin: Wir haben in den vergangenen fünf Jahren mehr als eine Milliarde Euro in den Glasfaserausbau gesteckt und damit unser Wahlversprechen von 2016 übererfüllt. Grün-Rot hatte in den Jahren von 2011 bis 2015 gerade mal 56 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiert.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Neben der Digitalisierung ist für mich als Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses die Forschungsförderung zentral. Wir müssen hier vor allem unsere Anstrengungen auf dem Feld der Spitzenforschung intensivieren. Die Politik muss hier mehr Brücken bauen, etwa zu Akteuren aus der Wirtschaft, um Ausgründungen zu verbessern, und zu Stiftungskapital, um endlich größer denken und handeln zu können. Am Herzen liegt mir dabei der Gesundheitssektor, wo wir etwa unseren Kampf gegen die „leise Pandemie“ der Schwerhörigkeit intensivieren müssen, wo sich die Zahl der Betroffenen bis 2060 verdoppeln könnte.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Klaus-Dieter Vogel (AfD)

× Erweitern Klaus-Dieter Vogel LTW 21 Esslingen

Der Metzgermeister und Betriebswirt Klaus-Dieter Vogel ist seit 2017 Mitglied der AfD. Der 63jährige ist tief mit Esslingen verwurzelt und bestens vernetzt.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Nicolas Fink (SPD)

× Erweitern Nicolas Fink LTW 21 Esslingen

Nicolas Fink ist 44 Jahre alt und Diplom Verwaltungswirt. Von 2006 bis 2018 war er Bürgermeister der Gemeinde Aichwald. Seit 2019 ist er Mitglied des Landtages.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Zunächst werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Dabei geht es um Arbeitsplätze – die auch im Zusammenhang mit dem (auch ökologisch bedingten) notwendigen Transformationsprozess weiter Teile der Industrie zu sehen sind. Es wird stark darum gehen, angemessen für soziale Sicherheit für große Teile der Bevölkerung zu sorgen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Eine Herzensangelegenheit von mir ist es, dass die Zukunftschancen von Kindern nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Das ist eine Frage des Bildungssystems – aber nicht nur. Und für sehr wichtig halte ich auch das Eintreten gegen den Rechtsextremismus in unserem Land.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Ferdinand Kiesel (FDP)

× Erweitern Ferdinand Kiesel LTW 21 Esslingen

Der promovierte Literaturwissenschaftler und PR-Manager Ferdinand Kiesel ist seit 2018 Mitglied bei der FDP. Er tritt erstmals für ein politisches Amt an.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Neben dem weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie und deren Folgen wird es für Baden-Württemberg wichtig sein, den Innovationsgeist in der Wirtschaft zu stärken. Gerade ambitionierte Ziele beim Klimaschutz kann die Politik nicht allein durch Vorgaben und Regulierungen erreichen. Vielmehr gilt es Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen ein technologischer Wettbewerb stattfindet. Nur so können nachhaltige Lösungen gefunden werden, die ökologische, ökonomische und soziale Faktoren miteinander verknüpfen. Die Reduktion von C02 muss mit wirtschaftlicher Stabilität und dem Erhalt der Arbeitsplätze in unserer Region einhergehen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Baden-Württemberg war einmal das „Musterländle“ im Bildungsbereich. Unsere starke Wirtschaft lebt von gut ausgebildeten Fachkräften in allen Bereichen – und diese können durch die Entfaltung ihrer Fähigkeiten selbst gut und zufrieden leben. Eine verantwortungsvolle Bildungspolitik unterstütz alle Schülerinnen und Schüler optimal, indem sie Stärken und Leidenschaften erkennt und diese fördert. Das beste Mittel dazu ist ein diversifiziertes System an weiterbildenden Schulen, das junge Menschen dort abholt, wo sie sich am wohlsten fühlen und sie auf dieser Grundlage für ein erfolgreiches Leben qualifiziert. Um die Stärkung aller Schulformen zu erreichen, ist die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung das passende Instrument.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Martin Auerbach (DIE LINKE)

× Erweitern Foto: Yves Noir Martin Auerbach LTW 21 Esslingen

Der 44jährige Martin Auerbach ist Jugend-und Heimerzieher. Seit 2014 ist er Mitglied bei der LINKEN und konnte 2016 in den Esslinger Gemeinderat einziehen.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Soziale Gerechtigkeit – Löhne und Gehälter von denen man Leben kann, auskömmliche Rente am Ende der Erwerbsbiographie, bezahlbarer Wohnraum in einer lebenswerten Umgebung, Klimaerwärmung im Rahmen des Pariser Abkommens, ökologische Landwirtschaft, Abschaffung der 2 Meter Regel im Wald und Steuergerechtigkeit

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Am meisten liegt mir am Herzen, dass alle gut aus der Pandemie herauskommen und nicht die Kleinen am Ende die ganze Zeche bezahlen, während die Großen während der Krise auch noch fette Gewinne einstreichen! Abkehr von „der schwarzen Null!“ Baden Württemberg für alle!

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.