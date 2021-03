Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Heilbronn

Die 56-jährige Susanne Bay, die 2019 als Abgeordnete in den Landtag nachgerückt ist, kandidiert im Wahlkreis Heilbronn für die Grünen. Ihre Arbeit als Mitglied des Landtags versteht sie als Scharnier-Funktion zwischen dem, was die Menschen im Wahlkreis beschäftigt und dem großen Ganzen. Wichtig sind ihr dabei die Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt und Klimaschutz. Zu ihren Schwerpunktthemen gehören Wohnen und Soziales, Finanzen und wirtschaftlicher Wandel. Für die CDU tritt der prominente Thomas Strobl an, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration sowie stellvertretender Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Seine Schwerpunktthemen sind Digitalisierung und innere Sicherheit. Michael Seher kandidiert mit dem Anspruch für die AfD, den Lobbyismus im Landtag zu beenden und Politik für die breite Bevölkerung zu machen. Zu seinen Schwerpunktthemen gehören Wohnen und Soziales, wirtschaftlicher Wandel und Infrastruktur. Für die SPD tritt Rainer Hinderer an, der bereits seit 2011 Abgeordneter des Landtags ist. Er möchte unter anderem Gesundheit und Pflege in den Fokus der Landespolitik rücken. Ebenfalls im Landtag (seit 2016) ist Nico Weinmann von der FDP, dessen Schwerpunktthemen vor allem im Bereich innere Sicherheit, Bildung und wirtschaftlicher Wandel liegen. Er möchte weiterhin einen Beitrag für glaubwürdige und tatkräftige Politik leisten. Marlene Neumann von den Linken will mit dem Einsatz für Chancengleichheit und eine sozial-ökologischen Agenda den Sprung in den Landtag schaffen. Ihre Kernthemen sind Wohnen und Soziales, Integration sowie Klima- und Umweltschutz.

Susanne Bay (Bündnis 90/ Die Grünen)

× Erweitern Susanne Bay LTW 21 Heilbronn

Die Diplom-Verwaltungswirtin Susanne Bay ist seit 2016 Mitglied des Baden-Württembergischen Landtags. Die verheiratete Mutter zweier Töchter lebt in Heilbronn.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Wir müssen im Land gleich zwei große Herausforderungen weiter konsequent voranbringen: Zum einen den Klimaschutz - in der Natur, in der bebauten Umgebung, in der Wirtschaft, in der Mobilität und quer durch alle anderen Bereiche. Zum anderen den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, gerade auch in der Krise und darüber hinaus.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Mein Herzensthema ist das Bauen und Wohnen. Alle Menschen müssen bezahlbar und gut wohnen können, d.h. in lebenswerten Quartieren mit guter Verkehrsanbindung Arbeit und soziale Bedürfnisse verbinden. Für mich ist das Nachbarschaft: Beziehungen zwischen Menschen, lokale Verbundenheit, gemeinsame Verantwortung für das große Ganze.

Alle Infos zur Kandidatin gibt es hier.

Thomas Strobl (CDU)

× Erweitern Foto: Thomas Imo, Photothek Thomas Strobl LTW 21 Heilbronn

Der Innenminister Baden-Württembergs Thomas Strobl stellt sich in seiner Heimatstadt zur Wahl. Der verheiratete 60 Jährige Rechtsanwalt ist seit 1976 politisch aktiv.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Michael Seher (AfD)

× Erweitern Michael Seher LTW 21 Heilbronn

Der 61 Jährige Michael Seher ist ausgebildeter Groß- und Außenhandelskaufmann. Seit 2018 engagiert er sich in der AfD Heilbronn und sitzt aktuell im Heilbronner Stadtrat.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Gerne helfe ich mit, den überhandgenommenen Lobbyismus einzudämmen und rechtsstaatliche Politik für die breite Bevölkerung durchzusetzen. Der Bürger muss in der Werteskala der Politik einen viel breiteren Platz einnehmen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Die Infrastrukturmaßnahmen, wie marode Straßen und Schienennetze müssen verbessert werden. Der rasante Abbau von Arbeitsplätzen und die Verlagerung der Produktionsstätten muss sofort beendet werden. Daimler zum Beispiel baut zukünftig die Verbrennungsmotoren in China, BMW außerhalb der EU, in Großbritannien und Audi verlagert sogar den Bau der irrsinnig subventionierten E-Autos ebenfalls nach China.. Ich stehe für Politikwechsel, weil der ganze ideologische Hype um das CO 2 von uns Deutschen nicht geregelt werden kann. Bevor sich die Welt nicht auf eine gemeinsame Agenda einigen kann, vernichten die Vorreiter ganze Industrienationen und die daran hängenden Arbeitsplätze. Dieses ideologisch Grün /Schwarze Versagen muss beendet werden.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Rainer Hinderer (SPD)

× Erweitern Rainer Hinderer LTW 21 Heilbronn

Der 58 Jährige Rainer Hinderer ist Diplom-Sozialarbeiter und seit 2011 Abgeordneter des Landtags von Baden-Württemberg. Aktuell ist er Vorsitzender des Sozialauschusses.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Ich kämpfe für einen Klimaschutz, der nachhaltig, modern und gerecht gestaltet wird. Wir müssen uns klar zum 1,5-Grad-Ziel bekennen und endlich mehr Tempo machen. Neben einer besseren Energieeffizienz und einer Verpflichtung von PV-Anlagen auf Neubauten, braucht es auch den stärkeren Ausbau der Windkraft. Hier reichen die wenigen Windräder die in den letzten zwei Jahren errichtet wurden nicht aus. Wir müssen es jetzt schaffen, alle beim Klimaschutz mitzunehmen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Schon vor der Pandemie war klar, dass an unserem Gesundheitssystem nachgebessert werden muss. Wir brauchen eine gute hausärztliche Versorgung – in der Stadt und auf dem Land. Wir müssen eine zukunftsfähige Krankenhauslandschaft gestalten. Pflege muss bezahlbar bleiben – und die Arbeitsbedingungen müssen besser werden. Dafür hat die Enquetekommission „Zukunft der Pflege“ 2015 mehrere hundert Handlungsempfehlungen vorgelegt von denen bis heute leider nur wenig umgesetzt ist. Hier muss zum Wohl der Bevölkerung, aber auch zum Wohl der Beschäftigten, mehr Tempo gemacht werden.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Nico Weinmann (FDP)

× Erweitern Nico Weinmann LTW 21 Heilbronn

Nico Weinmann ist 48 Jahre alt und lebt mit Frau und Tochter in Heilbronn. Der Rechtsanwalt ist seit 2018 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP Landtagsfraktion.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die Corona-Pandemie und die Bewältigung der daraus resultierenden Auswirkungen für Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft sind die augenscheinlich größte Herausforderung. Weitere wichtige Zukunftsthemen sind die Sicherstellung der Mobilität, die Bewältigung der Transformation in der Automobilbranche, aber auch durch die Digitalisierung. Das in der öffentlichen Aufmerksamkeit zurückgefallene Thema des Klimaschutzes muss gleichfalls im Fokus bleiben.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Persönlich liegen mir die Demokratieförderung, der Erhalt und die Sicherstellung der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung sowie die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts besonders am Herzen.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Marlene Neumann (DIE LINKE)

× Erweitern Marlene Neumann LTW 21 Heilbronn

Die 33jährige Marlene Neumann ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet als Leiterin des Welcome Center Heilbronn-Franken. Seit 2019 ist sie Regionalrätin.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die größte Herausforderung wird sein, einen solidarischen, zukunftsfesten Weg aus der Corona- und Klimakrise zu finden und die Rückschritte in der Gleichberechtigung, die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, Bildungslücken durch die Schulschließung und die Probleme in unserem Gesundheitssystem anzugehen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Neben den genannten Themen möchte ich mich für eine solidarische Migrationspolitik einsetzen, für ein Baden-Württemberg, das Verantwortung für seine Rolle in der Welt übernimmt. Die Beteiligung der Bürger*innen an politischen Entscheidungsprozessen ist für mich ein weiteres wichtiges Ziel.

Alle Infos zur Kandidatin gibt es hier.