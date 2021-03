Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Hohenlohe

Der Wahlkreis Hohenlohe umfasst nicht nur den gleichnamigen Landkreis, zusätzlich werden auch die Gemeinden Blaufelden, Braunsbach, Gerabronn, Langenburg, Schrozberg und Untermünkheim aus dem Landkreis Schwäbisch Hall hinzugerechnet. Bei den letzten Landtagswahlen 2016 lag die CDU mit Freiherr Arnulf von Eyb als Direktkandidat mit 28,1 Prozent der Stimmen knapp vor den Grünen mit Catherine Kern, die 27,1 Prozent erringen konnten. Den dritten Platz belegten Anton Baron und die AfD mit 17,1 Prozent. Die SPD konnte 2016 11,5 erringen, die FDP lag mit genau 10 Prozent knapp dahinter, die Linke konnte nur 2,4 Prozent der Stimmen gewinnen. Im Vergleich zu den Wahlen 2011 verloren vor allem die SPD und die CDU Stimmen, während die Grünen und, in noch größerem Ausmaß, die AfD als die Gewinner der 2016-Wahl gelten können. Während Catherine Kern den Fokus stark auf Klimaschutz legt, liegen Arnulf von Eyb die Themen wirtschaftlicher Wandel, Innere Sicherheit und Infrastruktur besonders am Herzen, während der Klimaschutz bei ihm eine eher untergeordnete Rolle spielt. Ähnlich verhält es sich auch beim AfD-Kandidaten Anton Baron, der sich gegen Verbote von CO2-Ausstoß stellt und für den freiheitliche und konservative Werte die zentrale Rolle spielen. Patrick Wegener von der SPD macht sich vor allem für die politische Einbindung seiner Generation stark, ein Ziel, das auch Simon Brecht von der Linken verfolgt, der sich u.a. für eine Senkung des Wahlalters einsetzt. FDP-Spitzenkandidat Uwe Wirkner möchte sich an den Bedürfnissen der Bürger orientieren.

Catherine Kern (Bündnis 90 / Die Grünen)

Die gebürtige Engländerin Catherine Kern hat ihre Heimat in Öhringen gefunden. Die studierte Betriebswirtin ist seit 2019 Kreistagsmitglied in Hohenlohe.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die Coronaschäden anzugehen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Das Gesundheitssystem zu verbessern. Bezahlbaren Wohnraum ermöglichen. Digitalisierung massiv voranbringen. Vor allem die Artenvielfalt und die Klimakrise aufhalten und unseren Beitrag dazu zu leisten.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Hin zu Klimaneutralität in Hohenlohe, da gibt es viele Facetten, z.B. die Kochertalbahn Wiederbelebung. Die wirtschaftliche Transformation mit den Menschen in Hohenlohe zu gestalten. In der Landwirtschaft die lokalen Kreisläufe stärken und mehr Ökolandbau. Im Energiebereich die Abhängigkeit von fossilen Energien merklich reduzieren.

Arnulf von Eyb (CDU)

Der 65jährige Freiherr Arnulf von Eyb lebt im Schloss in Dörzbach. Er ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht und sitzt seit 2011 im Landtag von Baden-Württemberg.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die Corona-Krise hat Defizite offenbart – vor allem im Bereich Digitalisierung. Es wird darum gehen, diese rasch zu beseitigen. Das ist sowohl für die zukünftige Schulausbildung nötig als auch für die Wirtschaft, deren Bedarf an digitalen Kapazitäten täglich wächst.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Zum einen gilt es, die Corona-Folgen abzufedern. Darüber hinaus müssen wir intensiv für unsere Demokratie werben. Manche Menschen erreichen wir nicht mehr ausreichend. Reichsbürger und Querdenker sind schlechte Vorboten. Ebenso wichtig sind mir gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Dafür braucht es Förderprogramme für den Erhalt von Ortskernen, Bauflächen für Familien und genügend Ärzte.

Anton Baron (AfD)

Der 34jährige Anton Baron ist studierter Wirtschaftsingenieur und lebt in Niedernhall. Baron ist der parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die Infrastruktur in Hohenlohe muss noch besser werden. Damit meine ich insbesondere die Bereiche Straße, Schiene, Breitband und Gesundheit. Dafür werde ich keine Mühen scheuen. Ein wichtiger Punkt wird auch die Aufarbeitung des wirtschaftlichen Schadens für Betriebe und Landeshaushalt sein, den die Regierungsparteien mit den völlig falsch angesetzten Coronamaßnahmen angerichtet haben.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Einer meiner politischen Schwerpunkte bleibt die Wohnungsbaupolitik. Ich setze mich dafür ein, dass Immobilien etwa durch den Abbau von Steuern und Bürokratie wieder für die Mittelschicht bezahlbar werden.

Patrick Wegener (SPD)

Patrick Wegener ist 26 Jahre alt und lebt in Öhringen, wo er Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat ist. Er ist Referent beim Heilbronner Bundestagsabgeordneten Juratovic.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Ein aktiver, handlungsfähiger Staat wird mehr denn je gebraucht. Klimawandel, Digitalisierung und die wirtschaftliche Transformation stellen Baden-Württemberg vor große Aufgaben. Für mich ist es die größte Herausforderung, bei diesem Wandel den sozialen Ausgleich in den Mittelpunkt stellen – die Menschen dabei mitzunehmen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Als Landtagsabgeordneter, als Kümmerer für Hohenlohe setze ich mich ein für bezahlbaren Wohnraum, beste Bildung und Betreuung und einen Glasfaserausbau in der Fläche. Ich will hinhören, zuhören und verändern.

Uwe Wirkner (FDP)

Der 57jährige Uwe Wirkner leitet die telefonische Kundenberatung im AOK Kundencenter in seinem Geburtsort Öhringen. Er ist Kreisschatzmeister der FDP.

Simon Brecht (DIE LINKE)

Der 22jährige Simon Brecht ist ausgebildeter Kaufmann im Groß- und Außenhandel und lebt in Bretzfeld. Er ist Landesgeschäftsführer der Linksjugend.

Was ist für mich die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Neben aktuellen großen Herausforderungen wie dem Klimawandel dürfte die Bewältigung der Corona-Pandemie und deren Folgen das größte Thema sein. Es ist dabei wichtig, dass die Kosten nicht von der Allgemeinheit getragen werden müssen.

Welches politische Projekt liegt mir besonders am Herzen?

Da ich selbst mit 22 noch relativ jung bin und auch aus der „linksjugend“ komme, ist es mir sehr wichtig dass mehr für Jugendliche getan wird. Hier passiert in Baden-Württemberg aktuell viel zu wenig. Eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und ein Jugendparlament wären ein guter Anfang. Dies könnte auch auf regionaler Ebene z.B. in Künzelsau oder Öhringen umgesetzt werden.

