Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Kirchheim

Der Wahlkreis Kirchheim umfasst die Gemeinden Altbach, Baltmannsweiler, Bissingen an der Teck, Deizisau, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Hochdorf, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Köngen, Lenningen, Lichtenwald, Neidlingen, Notzingen, Ohmden, Owen, Plochingen, Weilheim an der Teck, Wendlingen am Neckar, Wernau, Oberboihingen und Unterensingen. Es gibt knapp 120.000 wahlberechtigte Personen im Wahlkreis. Die Grünen treten erneut mit Andreas Schwarz an. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion war der klare Wahlsieger der vergangenen Landtagswahl und konnte sich das Erstmandat sichern. Sein langjähriger Konkurrent Karl Zimmermann von der CDU scheidet aus Altersgründen aus. An seine Stelle rückt eine der jungen Hoffnungsträgerinnen der CDU. Die 33jährige Doktorin der Politikwissenschaft Natalie Pfau-Weller soll frischen Wind nach Kirchheim bringen und die CDU zu alter Stärke zurückführen. Auch die AfD, die bei der vergangenen Wahl aus dem Stand mehr als 14 Prozentpunkte für sich gewinnen konnte, schickt mit Christof Deutscher einen erfahrenen und kommunalpolitisch exzellent vernetzten Kandidaten ins Rennen. Für die SPD, die in Kirchheim noch kein Erstmandat gewinnen konnte, tritt der Landtagsabgeordnete Andreas Kenner an. Der erfahrene Altenpfleger ist vor allem in sozialpolitischen Fragen eine wichtige Stimme in seiner Partei. FDP-Kandidat Ralph Kittl betritt mit seiner Kandidatur politisches Neuland, kann sich aber gute Chancen auf ein solides Wahlergebnis ausrechnen. Für den Ökonomen Hüseyin Sahin von DIE LINKE liegt das fünf Prozent Ziel in weiter Ferne. Seit Jahren stagniert sie in Kirchheim bei knapp zwei Prozentpunkten.

Andreas Schwarz (Bündnis 90/ Die Grünen)

Andreas Schwarz ist Fraktionsvorsitzender der Grünen Landtagsfraktion. Der 41jährige Familienvater und studierte Wirtschaftsjurist sitzt seit 2011 im Landtag.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Klimaschutz und Wirtschaft gehören für mich zusammen. Ich möchte, dass wir mit der gleichen Konsequenz, wie wir die Coronapandemie in den Griff bekommen, auch die Klimakrise und das Artensterben lösen. Wir werden unser Land mit klaren ökologischen und sozialen Impulsen und Investitionen in Forschung und Entwicklung fit für die Zukunft machen. Dazu gilt es, den Strukturwandel zu gestalten und die Digitalisierung voranzubringen. Damit sichern wir den Wohlstand und die Arbeitsplätze im Land. Für einen starken sozialen Zusammenhalt kommt es auf gute medizinische Versorgung, bezahlbaren Wohnraum und gute Bildung von der Kita bis zur Hochschule an.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ich stehe für eine freiheitliche Demokratie und werde diese gegen alle, die unsere Demokratie und unser Gemeinwesen angreifen verteidigen. Hass und Hetze trete ich entschieden entgegen. Der Erhalt unserer Demokratie und unserer Lebensgrundlagen sind für mich wichtige Zukunftsaufgaben. Dazu braucht es Chancengerechtigkeit, eine gute Daseinsvorsorge und einen verlässlichen Sozialstaat. Unser Land soll so schnell wie möglich Klimaneutral werden. Dazu werden wir unsere Wirtschaft, unsere Mobilität und unsere Energieversorgung zukunftsfähig ausbauen.

Natalie Pfau-Weller (CDU)

Die 33jährige Natalie Pfau-Weller ist in Kirchheim geboren und aufgewachsen. Die Doktorin der Politikwissenschaft ist seit 2014 Stadträtin in ihrer Heimatstadt.

Christof Deutscher (AfD)

Der diplomierte Betriebswirt Christof Deutscher ist 57 Jahre alt. 2018 gründete er den AfD-Ortsverband Nürtingen und er ist Sprecher des AfD Kreisverbandes Esslingen.

Andreas Kenner (SPD)

Der gebürtige Kirchheimer Andreas Kenner ist 64 Jahre alt und examinierter Altenpfleger. Seit 2016 ist er im Landtag und Sprecher für die Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die Abschaffung der Kita-Gebühren, welche die SPD-Fraktion schon länger fordert. Wir wollen dadurch die Familien entlasten und für Bildungsgerechtigkeit sorgen. Eines unserer Kernanliegen ist, dass die Bildung von der Kita bis zur Meisterprüfung oder zum Studienabschluss kostenfrei ist. Das sollte in einem so reichen Bundesland wie in Baden-Württemberg selbstverständlich sein, zumal die meisten anderen Bundesländer im Bereich der Kitas eine völlige oder zumindest teilweise Beitragsfreiheit haben.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Als Sprecher für Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik liegt mir die „Stadt für Alle“ besonders am Herzen. Konkret bedeutet das: Bezahlbarer Wohnraum, gute Betreuungs- und Bildungsangebote, umfangreiche Nahversorgung, sichere Fuß- und Radwege, gut ausgebauter ÖPNV, ausreichend Freiflächen, eine gute soziale und medizinische Infrastruktur, vielfältige Angebote an Sport und Kultur.

Ralph Kittl (FDP)

Der 44jährige Ralph Kittl ist gelernter Bankkaufmann. Der verheiratete Familienvater von zwei Kindern ist Beisitzer der FDP Kirchheim Teck.

Statement des Kandidaten:

Wir sind in einer der größten Krisen, die wir in der Bundesrepublik und speziell in Baden-Württemberg je gesehen haben. Für viele Menschen herrscht ein Berufsverbot, während andere einfach keine Kunden mehr haben.Das Land hat einen gewaltigen Schuldenberg aufgetürmt, um die Folgen abzumildern, aber so einfach ist das nicht. Wir müssen gezielt investieren, damit wir und unsere Kinder unseren Wohlstand erhalten können. Dafür braucht es kluge Investitionen. Als Beispiele möchte ich zwei, mir sehr wichtige Bereiche nennen. Bildung und Infrastruktur. Denn nur gut ausgebildete Menschen mit einer intakten Infrastruktur (Internet, Straße, Schiene) können den Wohlstand erwirtschaften, um die Folgen dieser Krise zu bewältigen.

Hüseyin Sahin (DIE LINKE)

Der 33jährige Dettinger Hüseyin Şahin ist studierter Europawissenschaftler und Ökonom. Er setzt sich für mehr Chancengerechtigkeit ein.

