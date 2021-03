Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Leonberg

Der Wahlkreis Leonberg umfasst die Gemeinden Aidlingen, Bondorf, Deckenpfronn, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Jettingen, Leonberg, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt, Weissach und Gärtringen. Insgesamt gibt es knapp 128.000 Wahlberechtigte im Wahlkreis. Nach dem Verzicht vom aktuellen Erstmandatsträger Bernd Murschel auf eine Kandidatur, schicken die Grünen mit Peter Seimer einen ihrer jüngsten Landtagskandidaten ins Rennen. Es dürfte schwer für den 27jährigen werden, das Erstmandat im Wahlkreis zu verteidigen. Denn mit Sabine Kurtz stellt die CDU sein genaues Gegenstück zur Wahl. Die erfahrene Politologin sitzt seit drei Legislaturperioden im Landtag und an der gesammelten Erfahrung der aktuellen Vizepräsidentin des Landtages dürfte kein Zweifel bestehen. Bei der vergangenen Landtagswahl konnte die AfD auch in Böblingen einen Wahlerfolg verbuchen. Knapp 15 Prozent der Stimmen konnte die Partei auf sich versammeln. Mit dem erfahrenen Wahlkämpfer und Kommunalpolitiker Peter Keßler soll dieses Ergebnis gehalten werden. Nachdem die SPD 2016 fast die Hälfte ihrer Stimmen eingebüßt hatte, sah man wohl die Zeit für einen Neuanfang gekommen. Jan Hambach, der Landesgeschäftsführer der Jusos, soll als neues Gesicht für diesen Wandel stehen. Ob es dem 26jährigen gelingt die SPD zu alter Stärke zurückzuführen, bleibt jedoch fraglich. Die FDP setzt derweil auf mehr als 42 Jahre parteipolitische Erfahrung. Hans Dieter Scheerer steht für Kontinuität und visiert die zehn Prozentpunkte an. Auch Robert Schacht verfügt über viel Lebenserfahrung. Der 69jährige pensionierte Kapitän wird versuchen die seit Jahren bei zwei Prozentpunkten stagnierende Linken mit frischem Wind in den Segeln nach vorne zu bringen.

Peter Seimer (Bündnis 90/Die Grünen)

Peter Seimer ist 27 Jahre alt und arbeitet als Steuerfahnder. Er ist seit 2013 bei den Grünen aktiv und war von 2017 bis 2019 Mitglied im Landesvorstand.

Statement des Kandidaten:

Wir müssen dringend unser Klima stabilisieren. Das ist die wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe unserer Zeit. Die wichtigste Aufgabe, weil die Gefahr besteht, dass wir (in weiten Teilen) unsere Lebensgrundlagen verlieren können. Die schwierigste Aufgabe, weil wir Grünen die einzige Partei sind, die das so sieht und daher immer große Kompromisse mit der SPD oder der CDU aushandeln müssen. Naturgesetze und der Klimawandel sind aber denkbar schlechte Kompromisspartner, denen es nicht egal ist, ob es nun 1,5° C oder 1,6° C wärmer wird. Daher liegt mir vor allem die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens sehr am Herzen.

Sabine Kurtz (CDU)

Die 59jährige Sabine Kurtz ist studierte Politologin. Seit 2006 ist sie Mitglied im Landtag von Baden-Württemberg und seit 2018 Vizepräsidentin des Landtages.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

„Die größte Herausforderung ist, dass wir die Folgen der Corona-Krise gemeinsam gut bewältigen. Die Krise hat alle unsere Lebensbereiche massiv verändert. Wir müssen jetzt die Weichen stellen, damit wir wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich und kulturell wieder zu alten und neuen Stärken finden. Eine weitere Herausforderung bleibt, Landwirtschaft und Naturschutz Hand in Hand voranzubringen. Außerdem müssen wir endlich einen echten und nachhaltigen Mobilitätsmix schaffen.“

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

„Starke Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft. Deshalb setze ich mich für die Einführung eines Landesfamiliengeldes und familienfreundliche Betreuungsangebote ein. Wir sind den Kindern eine gute Bildung und Betreuung schuldig. Deshalb müssen wir die Qualität und die Digitalisierung an den Schulen weiter vorantreiben.“

Peter Keßler (AfD)

Peter Keßler ist selbständiger Unternehmer. Der 58jährige ist seit 2017 Mitglied der AfD, kandidierte 2018 für das Europaparlament und ist seit 2019 im Böblinger Kreistag.

Jan Hambach (SPD)

Der gebürtige Leonberger Jan Hambach ist 26 Jahre alt. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler ist Landesgeschäftsführer der Jusos Baden-Württemberg.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Soziale Sicherheit zu garantieren und endlich für ökologischen Fortschritt zu sorgen. Die nächste Landesregierung wird mit darüber entscheiden, ob wir die Klimaziele ein- und unseren Planeten erhalten. Ich will, dass wir als SPD den zu zufrieden und behäbig gewordenen Grünen dabei wieder mehr Antrieb verleihen. Gleichzeitig ist mir wichtig, dafür zu sorgen, dass Bildungschancen nicht mehr von der Herkunft abhängen, jede und jeder sich eine Wohnung leisten kann und wir beim Wandel unserer Industrie den Arbeitnehmer*innen eine Zukunftsperspektive geben. Letzteres indem wir gezielt Zulieferer unterstützen, die Arbeitsplätze sichern, Beschäftigte fortbilden und neue Geschäftsfelder erschließen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Die Mobilitätswende. Denn nachhaltiger Verkehr ist gelebter Klimaschutz. Konkret: Ein landesweites 365-Euro-Jahresticket für alle, ein massiver Ausbau des Schienennetzes, bessere Takte und eine Reduzierung von derzeit 22 auf 1 Verkehrsverbund in Baden-Württemberg. Das würde Bus & Bahn für deutlich mehr Menschen bezahlbar, verlässlich und attraktiv machen. Auch unsere Städte gewinnen dadurch an Lebensqualität. Busverkehre auf Abruf und (Car-)Sharing-Angebote können eine wichtige Ergänzung sein. Vor allem innerorts sowie dort, wo es keine Bahnanbindung gibt. Eine wichtige Rolle spielt zudem die digitale Vernetzung aller Mobilitätsangebote.

Hans Dieter Scheerer (FDP)

Hans Dieter Scherer ist 62 Jahre alt und selbstständiger Rechtsanwalt in Weil der Stadt. Seit über 42 Jahren ist er Mitglied der FDP und ist aktuell sowohl Stadtrat als auch Regionalrat.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode ist sicher die Überwindung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme die uns die Corona Pandemie beschert hat. Hier ist es notwendig, die Wirtschaft wieder an zu kurbeln, den Schulbetrieb wieder einem normalen Ablauf zuzuführen und gleichzeitig die Erfahrungen aus der Pandemie umzusetzen und die Digitalisierung in allen Lebensbereichen voranzutreiben.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Das größte politische Projekt in der nächsten Legislaturperiode ist, die gesamte Landesverwaltung so zu digitalisieren, dass der Bürger des Landes die meisten seiner Kontakte mit den Behörden digital erledigen kann. Weiter muss sichergestellt sein, dass Schulen und Hochschulen so digitalisiert werden, dass jederzeit ein Onlineunterricht und Online Lehrveranstaltungen durchgeführt werden können.

Robert Schacht (DIE LINKE)

Der 69jährige pensionierte Kapitän Robert Schacht ist seit 2016 Parteimitglied bei DIE LINKE. Er tritt in den Wahlkreisen Leonberg, Weil der Stadt und Herrenberg an.

Statement des Kandidaten:

Die Linke setzt sich für Frieden ein, daher bin ich seit 2016 Parteimitglied. Mein Hauptanliegen ist soziale Gerechtigkeit. Im wohlhabenden Baden-Württemberg muss Kinder- und Altersarmut abnehmen. Kostenlose Schulwege, Sozialpässe und ausreichend Mietzuschüsse für Hartz 4 Berechtigte sind ein wichtiges Anliegen. Ich setze mich für die Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen ein, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, Klein- und Mittelständische Unternehmen unterstützt werden, als auch für sozialen Wohnungsbau mit bezahlbaren Mieten. Städte und Gemeinden müssen hierfür mit genügend Kapital ausgestattet werden. Sozial, ökologisch und friedlich, das ist mein Ziel.

