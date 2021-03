Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Main-Tauber

Der Wahlkreis 23 entspricht genau dem Main-Tauber-Kreis. Obwohl die CDU bei den Landtagswahlen 2016 im Vergleich zu 2011 einige Stimmen einbüßen musste, konnte sie sich mit 35,4 Prozent als stärkste Kraft etablieren – mit verhältnismäßig großem Abstand zu den Grünen, die lediglich 21,3 Prozent der Stimmen bekamen. Auch im Wahlkreis Main-Tauber konnte sich die AfD 2016 als drittstärkste Partei mit 17,2 Prozent etablieren und profitierte somit am meisten von den Verlusten der CDU und der SPD, während die Grünen lediglich 2,9 Prozent hinzugewannen. Die SPD errang 11,5 Prozent, die FDP 7,5 und die Link 2,8 Prozent der Stimmen. CDU-Kandidat Prof. Dr. Wolfgang Reinhart konnte in seiner Zeit als Bundesrats- und Europaminister viel Erfahrung sammeln, die er auch weiterhin für den politischen Erfolg seiner Heimat einsetzen möchte. Grünen-Kandidat Dr. Leonard Haaf legt seinen Fokus auf den Photovoltaik-Ausbau in der Region und setzt sich als ehemaliger Kinderarzt auch stark für den Familienzusammenhalt ein. Dr. Christina Baum von der AfD liegt vor allem eine ehrliche Politik und der offene Umgang mit den Bürgern am Herzen. SPD-Kandidat Anton Mattmüller möchte als jüngster der Direktkandidaten des Main-Tauber-Kreises frische Ideen in den Landtag bringen und für soziale Gerechtigkeit und faire Bildungschancen sorgen. Im Gegensatz dazu sieht Jürgen Vossler, FDP, seine Aufgabe vor allem darin, Mittelstand und Handwerk zu stärken. Linken-Kandidat Robert Binder schließlich möchte sich vor allem für die Arbeitnehmer und sozial schwächeren Bürger des Wahlkreises einsetzen.

Leonard Haaf (Bündnis 90 / Die Grünen)

Leonard Haaf

Der aus Unterfranken stammende Leonard Haaf ist pensionierter Kinder- und Jugendarzt aus Tauberbischofsheim. Seit 1994 ist der 68jährige Stadtrat in seiner Heimatstadt.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Wir stehen vor vielen Herausforderungen. Die größte ist der Klimaschutz. Um weniger CO 2 auszustoßen, müssen wir die erneuerbaren Energien ausbauen, Gebäude isolieren und die Verkehrswende durchführen. Das wird nicht einfach. Ich bin aber sicher, dass wir das in Baden-Württemberg dank unserer vielen einfallsreichen Menschen schaffen können.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Seit 25 Jahren mache ich mich für die Fotovoltaik stark, Energie von der Sonne. Auf den allermeisten Gebäuden kann man damit saubere Elektrizität erzeugen. Wenn wir dieses große Potenzial nutzen, können wir einen Großteil des benötigten Stroms gleich dort produzieren, wo er gebraucht wird.

Wolfgang Reinhart (CDU)

Wolfgang Reinhardt

Der 64jährige Wolfgang Reinhart lebt in Tauberbischofsheim. Seit 1992 ist er Mitglied des Landtages. 2016 wurde er zum Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion.

Christina Baum (AfD)

Christina Baum

Die 64jährige Christina Baum ist Zahnärztin. Seit 2013 ist sie Vorsitzende der AfD Main-Tauber und wurde 2016 in den Landtag gewählt. Seit 2019 ist sie auch Kreisrätin.

Anton Mattmüller (SPD)

Anton Mattmüller

Der 26jährige Anton Mattmüller studiert Kommunikationswissenschaften. Der Külsheimer ist seit 2010 bei der SPD und Vorstandsmitglied der Jusos Main-Tauber.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Das Wichtigste jetzt ist, die Folgen der Pandemie abzufedern. Baden-Württemberg und seine Arbeitswelt stehen ohnehin vor großen Veränderungen. Wir müssen dafür sorgen, dass sich dieser Wandel nicht zum Nachteil für viele Menschen auswirkt. Konkret heißt das: Arbeitsplätze sichern; Gastronomie, Kultur und den Einzelhandel unterstützen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Mein Vater ist Förster. Deswegen blutet mir das Herz, wenn ich den Zustand unseres Waldes sehe. Der Klimawandel ist heute und hier angekommen – das sieht man in unseren Wäldern ganz deutlich. Ich setze mich besonders für die Rettung des Waldes ein – indem wir ihn wieder leben lassen. Mit natürlichen und smarten Lösungen.

Jürgen Vossler (FDP)

Jürgen Vossler

Der selbständige Handwerksmeister Jürgen Vossler ist stellvertretender Bürgermeister von Weikersheim. Der 51jährige ist auch Mitglied des Kreistages.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode ist die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen durch die Maßnahmen der Corona-Pandemie.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Den Ausbau von erneuerbaren Energien weiterentwickeln und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass z.B. die Stromerzeugung auch für den Geringverdiener bezahlbar bleibt.

Robert Binder (DIE LINKE)

Robert Binder

Robert Binder ist gelernter Einzelhandelskaufmann. Der 35jährige wohnt in Lauda-Königshofen und ist bereits seit 2006 Mitglied bei den Linken.

