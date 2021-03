Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Nürtingen

Der Wahlkreis Nürtingen umfasst die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Neuffen, Nürtingen und Schlaitdorf. Insgesamt umfasst der Wahlkreis etwa 125.0000 wahlberechtigte Personen. Nürtingen ist der Heimatwahlkreis von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der wieder als Spitzenkandidat seiner Partei kandidiert. Der erfahrene Politiker geht als Favorit für das Erstmandat ins Rennen. Die CDU setzt bei ihrem Gegenkandidaten Thaddäus Kunzmann ebenfalls auf viel Erfahrung. Bei der Landtagswahl 2011 konnte Kunzmann noch das Erstmandat gegen Kretschmann gewinnen, musste sich dem Ministerpräsidenten allerdings bei der vergangenen Wahl deutlich geschlagen geben. Für die AfD geht der Reutlinger Stadtrat Hansjörg Schrade ins Rennen. Er hat sich explizit für eine Kandidatur gegen Kretschmann entschieden und möchte im Wahlkampf vor allem ein Zeichen gegen die Regierungspolitik setzen. Nachdem katastrophalen Landtagswahlergebnis 2016, bei dem die SPD mehr als die Hälfte ihrer Stimmen verlor, setzt sie auf viel Sachkompetenz. Prof. Dr. Regina Birner steht als erfahrene Ökonomin für eine Politik der Nachhaltigkeit, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Ziele verbindet. Die FDP setzt mit Dennis Birnstock auf einen jungen Kandidaten. Der Biotechnologe soll an das starke Ergebnis der vergangenen Wahl anknüpfen, bei dem die FDP ihre Stimmen fast verdoppeln konnten. Mit Anil Besli tritt einer der jüngsten Kandidaten des Landes für DIE LINKE an. Für den 25jährigen liegt die Fünf-Prozent-Hürde allerdings in weiter Ferne.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/ Die Grünen)

× Erweitern Winfried Kretschmann LTW 21 Nürtingen

Winfried Kretschmann ist seit zwei Legislaturperioden amtierender Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der 72jährige Lehrer ist Mitbegründer der Grünen im Land.

Alle Info zum Kandidaten gibt es hier.

Thaddäus Kunzmann (CDU)

× Erweitern Thaddäus Kunzmann LTW 21 Nürtingen

Der ausgebildete Industriekaufmann Thaddäus Kunzmann ist seit 2001 Vorsitzender des Kreisverbandes Esslingen. Von 2011 bis 2016 war er Landtagsabgeordneter.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Nach Corona ist die wirtschaftliche Erholung das große Ziel. Denn damit steht und fällt alles, was damit verbunden ist: vor allem der Klimaschutz und die Digitalisierung. Auch unser kulturelles Leben, die Restaurants, die Veranstaltungsbranche, der Sport oder der Tourismus hängen davon ab, ob wir wieder wirtschaftliche erfolgreich sind.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Der gesellschaftliche Zusammenhalt. Wir brauchen ihn für die zentralen Herausforderungen, zu denen neben der wirtschaftlichen Erholung und dem Klimaschutz auch die demografische Entwicklung zählen.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Hans Jörg Schrade (AfD)

× Erweitern Hans Jörg Schrade LTW 21 Nürtingen

Hansjörg Schrade, 62 Jahre alt, ist studierter Landwirt und Unternehmer. Seit 2017 ist er politisch tätig. Er ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Reutlinger Stadtrat.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Der wirtschaftliche Neustart nach der katastrophalen Lockdown-Politik wird die Grundlage für alle anderen politischen Fragen wie Soziales, Bildung, Gesundheit, Kultur. Schon vor Corona wurden der Wirtschaft immer mehr Bremsen angelegt, Bürokratie, Energiekosten, Arbeitsrecht, Quoten, oft genug führten "gutgemeinte" Gesetze und Vorschriften zum Gegenteil. Nur ein zurückhaltender Staat lässt den Bürgern die Not-wendende Freiheit. In der Landwirtschaft ist es der durch EU und Subventionspolitik erzeugte Druck auf die Bauern, der sie zu immer höherer Intensität und immer größeren Einheiten zwang. Die gesamte Corona-Repression muss sofort beendet werden.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Demokratie braucht Information, Transparenz und Debatte. Die besten Bedingungen dafür bieten kleine Einheiten, siehe die Schweizer Kantone. Nur die größtmögliche nationale Souveränität gibt den Bürgern wieder die Kontroll- und Mitsprachemöglichkeiten, die Demokratie ausmachen. Wenn weit über die Hälfte der Gesetze von der nicht gewählten Kommission in Brüssel initiiert werden und von Bundes- und Landtag in nationales Recht umgesetzt werden müssen, ist das keine Demokratie mehr. Möglichst viele Vorhaben und Gesetze müssen möglichst nahe beim Bürger auf Landes- oder Bundesebene oder in Direkter Demokratie vom Bürger entschieden werden.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Regina Birner (SPD)

× Erweitern Regina Birner LTW 21 Nürtingen

Regina Birner ist 55 Jahre alt und lebt in Beuren. Die Professorin der Sozialökonomik ist seit 1997 in der SPD aktiv. Sie 2019 ist sie Gemeinderätin in ihrem Wohnort Beuren.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die größte Herausforderung sehe ich darin, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen und gleichzeitig die Transformation unseres Wirtschaftssystems voranzubringen. Als Professorin mit internationaler Erfahrung bringe ich dazu innovative Ideen und Herzblut ein. Ich stehe für innovative Lösungen, wie die Bioökonomie, die neue Arbeitsplätze schafft und zum Klimaschutz beiträgt.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Besonders am Herzen liegt mir ein Bildungssystem, das allen Kindern faire Chancen bietet und zukunftsorientiert ist. Ich trete ein für genügend Kita-Plätze mit gut ausgebildeten Erzieher*innen und gesunder Ernährung, den Ausbau der Gemeinschaftsschulen und die Förderung der beruflichen Bildung.

Alle Infos zur Kandidatin gibt es hier.

Dennis Birnstock (FDP)

× Erweitern Dennis Birnstock LTW 21 Nürtingen

Der 30jährige Dennis Birnstock ist Biotechnologe und wohnt in Filderstadt. Seit 2014 sitzt er im Gemeinderat von Filderstadt und ist stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbandes.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Das Land muss es schaffen, die Wirtschaft und die Kommunen so zu unterstützen, dass nach der Pandemie möglichst viele Arbeitsplätze erhalten und die Gemeinden handlungsfähig bleiben, gleichzeitig aber auch nicht immer neue Schulden auf Landesebene aufgebaut werden.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Da Bildung Chancen für jeden einzelnen schafft und der Schlüssel zum künftigen Wohlstand unseres Landes ist, will ich Baden-Württemberg wieder an die Bildungsspitze im Ländervergleich bringen. Dazu brauchen wir mehr Lehrkräfte, eine verbindlichen Grundschulempfehlung sowie eine bessere digitale Anbindung und Ausstattung der Schulen.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Anil Besli (DIE LINKE)

× Erweitern Anil Besli LTW 21 Nürtingen

Der 25jährige Anil Besli studiert in Tübingen Politikwissenschaft und Ethnologie. Er lebt in Leinfelden-Echterdingen und engagiert sich bei Linksjugend solid Stuttgart.

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.