Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Neckar-Odenwald

Der Walldürner Peter Hauk von der CDU ist seit 1992 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, er zog stets über das Direktmandat ein. Unter dem Kabinett Kretschmann II ist er Minister für Ländlichen Raum, Verbraucherschutz und Landwirtschaft in der Landesregierung. Bei der Landtagswahl kandidiert er erneut für die CDU im Wahlkreis Neckar-Odenwald. Er versteht sich als Kämpfer für die ländlichen Räume, daneben ist ihm der Wald und die Forstpolitik sehr wichtig. Er hält weiterhin am Verbrennungsmotor fest – der Klimaschutz solle nicht mit mehr Verboten erreicht werden. Für die Grünen kandidiert die studierte Agrarbiologin Amelie Pfeiffer, die seit 2017 Mitglied des Kreistages Neckar-Odenwald ist. Sie steht für Klimaschutz, den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Mobilitäts- und Agrarwende. Johann Martel von der AfD möchte seine Berufs- und Lebenserfahrung im Landtag einbringen und setzt seinen Schwerpunkt auf den Erhalt von Arbeitsplätzen. Dorothee Schlegel von der SPD sieht in guter Bildung die Zukunft des Landes, sodass sie allen Kindern von Anfang an gleiche Bildungschancen bieten möchte. Mit 24 Jahren ist Pascal Schejnoha von der FDP der jüngste Kandidat im Wahlkreis. Er spricht sich klar gegen eine Mietpreisbremse aus und lehnt ein stärkeres Eingreifen des Landes auf den Wohnungsmarkt ab. Er möchte, dass alle Schulen in Baden-Württemberg bis Ende 2023 komplett digital arbeiten können. Bernd Zieger, Kandidat für Die Linke, spricht sich unter anderem gegen die weitere Produktion von Verbrennungsmotoren und für eine Mietpreisbremse aus

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90 / Die Grünen)

Die studierte Agrarbiologin führt einen landwirtschaftlichen Betrieb in Buchen-Bödigheim. Seit 2017 ist die zweifache Mutter Mitglied im Kreistag Neckar-Odenwald.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die größten Herausforderungen bestehen in der Überwindung der Coronapandemie sowie der Klimakrise. Beide fordern ein Umdenken, Solidarität und politische Verantwortung sowie den Mut, neue Wege zu gehen. Die nächsten Jahren werden entscheidend sein, ob wir die Klimaerwärmung tatsächlich noch stoppen, daher werden wir Grünen ressortübergreifend der Klimaschutz in den Vordergrund stellen und unser Handeln daran ausrichten. Als Landwirtin ist mir wichtig, dass sich ökologisch wertvolle kleinteilige Landwirtschaft ohne Gentechnik und mit artgerechter Tierhaltung endlich lohnt. Nur mit einer Argarwende werden wir die Artenvielfalt erhalten und das Klima schützen. Gesundheitsversorgung und Pflegeeinrichtungen gehören ausreichend finanziert in die öffentliche Hand. Ich stehe für wohnortnahe Geburtshilfe, flexible Kinderbetreuung und eine vielfältige Schullandschaft!

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

In Zeiten des Hasses und der Hetze gilt es, die Demokratie zu wahren. Respekt und Toleranz sehe ich als die Grundpfeiler unseres Miteinanders.

Peter Hauck (CDU)

Peter Hauck ist Diplom zum Forstwirt. Der dreifache Familienvater war von 2005 bis 2010 Minister für Ernährung in der Landesrgierung. Aktuell ist er Mitglied des Landtages.

Johann Martel (AfD)

Der 42jährige Johann Martel ist Kfz-Mechaniker und lebt in Walldürn. Der sechsfache Familienvater ist seit 2019 Vorsitzender der AfD im Neckar-Odenwald.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Der durch die Corona-Maßnahmen beschleunigte Wirtschaftsabschwung wird auch unseren Landeshaushalt für Generationen belasten. Daher ist eine vernünftige Haushaltspolitik die größte Herausforderung. Es muss gespart werden, aber keinesfalls an den falschen Stellen. Gleichzeitig müssen möglichst viele Insolvenzen und der Verlust von Arbeitsplätzen verhindert werden, was u.a. durch Steuerentlastungen erfolgen muss. Zudem muss die wichtigste Ressource unseres Landes, die Bildung, wieder ohne ständige Unterrichtsausfälle und ohne Bildungsexperimente ermöglicht werden.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Aufgrund meines beruflichen Hintergrundes sehe ich hautnah die Katastrophe, welche die Politik der Automobilindustrie zufügt. Für mich ist der Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze daher das zentrale Thema. Hier hängen nicht nur hunderttausende Jobs der Beschäftigten daran, sondern noch weitaus mehr der Zulieferer, sowie der Wohlstand. Als sechsfacher Vater ist mir zudem die Familienpolitik ein großes Anliegen. Familien brauchen echte Unterstützung und Wahlfreiheit und keine zunehmende Bevormundung!

Dorothee Schlegel (SPD)

Die 61jährige Dorothee Schlegel ist Sprachwissenschaftlerin. Von 2013 bis 2017 war sie Mitglied im Deutschen Bundestag. Seit 2018 arbeitet sie als OB-Referentin in Karlsruhe.

Pascal Schejnoha (FDP)

Pascal Schejnoha ist 24 Jahre alt und lebt in Mosbach. Er hat Bankbetriebslehre studiert und ist stellvertretender Landesvorsitzender der JuLis BW.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die Aufarbeitung der Corona-Krise wird in den nächsten Jahren weiterhin von Bedeutung sein. Denn viele wirtschaftliche Auswirkungen werden sich erst im Nachgang an die Bekämpfung der Pandemie zeigen: Hier brauchen der Mittelstand und unsere Solo-Selbständigen die bestmöglichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ich möchte eine digitale Bildungsreform, die ihrem Namen auch gerecht wird. Die vergangenen Monate haben die eklatanten Schwächen unseres Bildungssystems bei der Digitalisierung schonungslos aufgedeckt. Hier müssen wir nicht nur in den Schulen, sondern auch bei Berufsschulen und Hochschulen deutlich nachlegen.

Bernd Zieger (DIE LINKE)

Der 53jährige Bernd Zieger ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker und lebt in Heidelberg, wo er seit 2014 im Gemeinderat sitzt. Er ist leidenschaftlicher Schachspieler.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Auf Pandemien darf man nicht nur reagieren sondern muss ihnen vorbeugen. Die Corona-Krise hat Mängel im Gesundheitswesen aufgezeigt. Nachhaltige Verbesserungen sind notwendig. Die Bezahlung von Krankenschwestern und Pflegekräften muss deutlich verbessert werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass uns eine Erhöhung der Beschäftigtenzahl im Gesundheitswesen gelingt. Gerade im ländlichen Raum muss etwas gegen den Ärztemangel getan werden. Öffentliche Krankenhäuser sind wichtig für ein funktionierendes Gesundheitswesen. Fallpauschalen und die Ökonomisierung des Gesundheitswesens lehnen wir ab.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Mein persönlicher Wahlslogan lautet "Bezahlbare Miete statt fetter Rendite". Für Menschen mit unterem und mittlerem Einkommen wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Sinnvolle Maßnahmen dagegen sind ein Mietendeckel und der Bau von mehr Sozialwohnungen. Die Renditeerwartungen privater Investoren sind wesentlicher Preistreiber am Wohnungsmarkt. Eine Veränderung der Rendite um einen Prozentpunkt führt ca. zu einer Veränderung der Kaltmiete um einen EUR pro Quadratmeter. Deswegen müssen nicht profitorientierte Bauträger gefördert werden, damit sie ihren Wohnungsbestand deutlich erhöhen.

