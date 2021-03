Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Neckarsulm

Bei der vergangenen Landtagswahl konnte sich die CDU mit zwei Prozentpunkten vor den Grünen als Stärkste Kraft im Wahlkreis Neckarsulm behaupten. AfD (18,7 Prozent) und SPD (17,6 Prozent) lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz drei. Für die CDU kandidiert aktuell Isabell Huber, die seit Januar 2019 Mitglied des Landtags ist. Unter anderem setzt sie sich für die die Themen Kinder und Familien sowie bessere Versorgung in Pflege und Medizin ein. Sie sagt von sich, dass sie gern zuhört, anpackt und gern aktiv gestaltet. Armin Waldbüßer, Kandidat für die Grünen, möchte seine Erfahrungen als Kommunalpolitiker im Landtag einbringen und sich für Themen wie Klimaschutz, Wohnungsmarkt sowie öffentlicher Nah- und Fernverkehr einsetzen. Außerdem will er staatliche Hilfen für die von Corona betroffene Gastronomie und den Einzelhandel verbessern. Carola Wolle von der AfD ist seit 2016 Mitglied des Landtags und tritt zur Wiederwahl an. Ihre Schwerpunktthemen sind Wirtschaftlicher Wandel, Gesundheit und Pflege sowie Integration. Klaus Ranger, Kandidat für die SPD, sieht seine Schwerpunktthemen in den Bereichen Wohnen und Soziales, Bildung und wirtschaftlicher Wandel. Der erst 23-jährige FDP-Kandidat Alexander Hampo möchte sich im Land für eine Zukunftsorientierte Politik einsetzen, die vor allem von den Menschen gemacht werden sollte, die in dieser Zukunft leben. Jasmin Elsässer (Die Linke) hat den Anspruch, ihre in der Pflege gesammelten Erfahrungen einzubringen, um für ein besseres Gesundheitssystem und eine bessere Versorgung einzustehen. Auch möchte sie sich dafür einsetzen, die Schere zwischen Arm und Reich wieder zu schließen.

Armin Waldbüßer (Bündnis 90 / Die Grünen)

Bereits seit dem Jahr 1984 ist Armin Waldbüßer politisch aktiv. Der 60jährige Inhaber eines Bioladens ist Ortsvorsteher in Willsbach und Kreisrat im Landkreis Heilbronn.

Isabell Huber (CDU)

Die gebürtige Heilbronnerin Isabell Huber ist seit 2019 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Die 33jährige Beamtin ist verheiratet und Mutter einer Tochter.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Wenn wir das Corona-Virus im Griff haben, müssen wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen: was lief gut, was lief schlecht? - im Gesundheitsbereich, bei Schulen und Kitas, in der Wirtschaft, bei allen Maßnahmen. Dann heißt es mit Vollgas aus der Krise, aber nicht um zum Zustand vor Corona zurückzukehren, sondern um besser zu werden: wir müssen nachhaltig und modern Bereiche wie Mobilität, Digitalisierung oder die Pflege gestalten. Corona schärft den Blick dazu.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Als junge Mutter sind mir Kinder und Familien natürlich besonders wichtig - die müssen wir gezielt fördern: von flexiblen wohnortnahen Betreuungsangeboten bis hin zum Familiengeld. Gerade jetzt sieht man, wieviel an Eltern hängenbleibt.

Carola Wolle (AfD)

Die Diplom-Kauffrau Carola Wolle ist 57 Jahre alt und seit 2016 Mitglied im Landtag von Baden-Württemberg. Vor ihrer politischen Tätigkeit führte sie ein Unternehmen.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Im Volksmund heißt es: „Ohne Gesundheit ist alles nichts“. Doch der Lockdown der unsere Gesundheit erhalten sollte, hat sowohl sozial-psychische, aber auch wirtschaftliche Schäden verursacht, die noch Jahre nachhallen werden. Schon jetzt stehen viele Unternehmen und Selbständige vor einem Scherbenhaufen. Kurzarbeit, Insolvenzen und Arbeitslosigkeit nehmen zu. Um unseren Wohlstand zu sichern muss das Land Baden-Württemberg gemeinsam mit der Bundesregierung Maßnahmen einleiten, die geeignet sind unsere Wirtschaft zu unterstützen und gegebenenfalls wieder aufbauen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Als Volksvertreter müssen wir wieder zu einer ehrlichen und kontroversen Debatte und Information der Bevölkerung zurückkommen. Dies war in der jüngeren Vergangenheit leider nicht der Fall. So werden ohne Rückkopplung in die Bevölkerung Verträge wie beispielsweise der sog. „green new deal“ oder der UN-Migrationspakt unterzeichnet, ohne dass die Bevölkerung über massive Veränderung in ihrer persönlichen Lebensweise informiert werden. Diese Verträge haben Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und Wohlstand; auf die Art zu Leben und zu Arbeiten; also auf unser komplettes gesellschaftliches Zusammenleben.

Klaus Ranger (SPD)

Der 59jährige Klaus Ranger ist ausgebildeter Bankkaufmann und mittlerweile in der Immobilienberatung tätig. Er ist Vorsitzender beim Sportkreis Heilbronn.

Alexander Hampo (FDP)

Der 23jährige Alexander Hampo ist seit seinem 16. Geburtstag Mitglied in der FDP. Seit 2017 ist er Vorsitzender der JuLis Nordwürttemberg. Er studiert in Friedrichshafen.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Eine spürbare Steuerentlastung wäre zwingend notwendig, gerade die hart arbeitende Menschen haben es verdient, dass Baden-Württemberg sie endlich wieder ernst nimmt. Baden-Württemberg sollte sich daher für Entlastungen stark machen, anstatt nach immer neuen sinnfreien Ausgabemöglichkeiten für das Geld der Steuerzahler zu suchen. Baden-Württemberg hinkt in vielerlei Hinsicht im europäischen Vergleich hinterher, während in Estland ein Unternehmen online gegründet werden kann, scheitert Baden-Württemberg schon an online Formaten für unsere Schüler. Die Menschen in diesem Land haben eine bessere Politik verdient, dafür müssen wir gemeinsam sorgen!

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Mein Ziel ist es, mit Ihrer Unterstützung den Standort Baden-Württemberg zu seiner alten Stärke zurückzuführen und sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich eine Arbeit haben – das ist die klare Priorität. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Baden-Württemberg ökonomisch gestärkt aus der Krise hervor geht - nur so können wir die Arbeitsplätze der Zukunft sichern. Dazu muss man den Unternehmen aber auch wieder Luft zum Atmen zugestehen - Arbeitsplätze wachsen schließlich nicht auf Bäumen und der gesellschaftliche Wohlstand kann nur durch Wertschöpfung vor Ort gewährleistet werden.

Jasmin Elsässer (DIE LINKE)

Die 46jährige Jasmine Elsässer ist ausgebildete Pflegefachkraft. Die Mutter zweier Söhne lebt in Weinsberg und studiert im Master Pflegewissenschaft.

Statement der Kandidatin:

Corona hat uns gezeigt, welche grundlegenden Reformen wir benötigen. ImGesundheitswesen müssen wir weg von der Profitorientierung hin zu einerbedarfsorientierten Pflege und Versorgung. Wir müssen die Kosten der Krise gerecht verteilen. Kulturschaffende, Gastronomie, viele Klein- und Mittelständler brauchen Solidarität und unsere Hilfe.Den tiefen Graben in unserer Gesellschaft müssen wir mit Teilhabeüberwinden. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für alle, neue Netzwerke in der Gesundheitsversorgung, für pflegende Familien, für Obdachlose usw. Wir müssen endlich sozialökologische Politik machen. Und wir brauchen im Land ein Digital-Ministerium als Schlüsselressort für unsere Zukunftsfähigkeit."

