Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Schwäbisch Hall

Neben der Stadt Schwäbisch Hall selbst gehören zum Wahlkreis 22 auch alle Gemeinden des Landkreises, die nicht zum Wahlkreis Hohenlohe gerechnet werden. In der Landtagswahl 2016 konnten die Grünen mit 27,5 Prozent der Wählerstimmen einen deutlichen Vorsprung gegenüber der CDU erringen, die lediglich 23 Prozent erreichte. Auch im Wahlkreis Schwäbisch Hall war die AfD mit 17,8 Prozent der größte Gewinner, es folgten die SPD mit 14 Prozent, die FDP mit 11,3 Prozent und die Linke mit 2,4 Prozent. Unter den Direktkandidaten der Parteien gibt es 2021 einige neue Gesichter. Statt Helmut Walter Rüeck tritt für die CDU nun Isabell Rathgeb an, deren Schwerpunkte u.a. Digitalisierung und Bildung sind. Stephen Brauer ersetzt Friedrich Bullinger als Kandidaten der FDP und möchte seinem eher ländlich geprägten Landkreis und den zugehörigen Gemeinden eine stärkere Stimme in Stuttgart geben. Ebenfalls zum ersten Mal Direktkandidatin und somit Nachfolgerin von Kai Bock ist Ellena Nilima Schumacher Koelsch, die davon überzeugt ist, dass die Linke in Baden-Württemberg auch regieren kann. Jutta Niemann bleibt weiterhin Direktkandidatin der Grünen und möchte als energiepolitische Sprecherin ihrer Fraktion die Energiewende und den Klimaschutz vorantreiben. Ebenfalls weiterhin Spitzenkandidat ist Udo Stein von der AfD, der seinen Fokus auf innere Sicherheit, die Finanzen und die Sorgen und Nöte der Bürger des ländlichen Raumes legt. Nikolaos Sakellariou tritt ein weiteres Mal für die SPD an, nachdem er 2016 kein Direktmandat erringen konnte – er möchte sich vor allem für Familien und Arbeitnehmer stark machen

Jutta Niemann (Bündnis 90 / Die Grünen)

Die 50jährige Jutta Niemann lebt in Schwäbisch Hall. Die studierte Physikerin ist die energiepolitische Sprecherin der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Wir erleben gerade mehrere Krisen, die ineinandergreifen: Die Corona-Pandemie, die Klimakrise und das dramatischen Artensterben. Wir können nicht erst das eine Thema bearbeiten und dann das nächste. Ich möchte daran mitarbeiten, dass wir die Krisen gemeinsam angehen mit der Orientierung an sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Für mich steht der Klimaschutz im Mittelpunkt: Klimaschutzgesetz nachschärfen, Energie einsparen, Ausbau der Erneuerbaren Energien, Ausweitung des Zug- und Busverkehrs, mehr gute Radwege, Förderung von Wärmenetzen, Nachhaltigkeit in Unternehmen unterstützen... und dabei immer Klimaschutz auch als soziale Frage begreifen!

Isabell Rathgeb (CDU)

Die 40jährige Stimpfacherin Isabell Rathgeb ist Diplom-Betriebswirtin. Sie ist stellvertretende Bürgermeisterin von Stimpfach und Mitglied im Kreistag von Schwäbisch Hall.

Udo Stein (AfD)

Der 38jährige Udo Stein ist ausgebildeter Kaufmann im Einzelhandel. Er ist Sprecher des AfD-Kreisverbands Hohenlohe/Schwäbisch Hall und seit 2016 Mitglied im Landtag.

Nikolaos Sakellariou (SPD)

Nikolaos Sakellariou ist 59 Jahre alt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Von 2001 bis 2016 war er Mitglied im Landtag, seit 2009 ist er im Kreistag von Schwäbisch Hall.

Stephen Brauer (FDP)

Stephen Brauer ist 50 Jahre alt und studierter Wirtschaftspädagoge. Seit 2018 ist er Abgeordneter des Landtages und seit 2019 Fraktionsvorsitzender im Kreistag.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode ist der Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Für beides ist natürlich die Wirtschaft, sind die Unternehmen selbst verantwortlich. Allerdings muss die Politik den großen Einschnitten durch die Corona-Krise und dem Transformationsprozess in der Automobilindustrie durch entsprechende Weichenstellungen Rechnung tragen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Als Vater eines Sohnes und als ehemaliger Lehrer wünsche ich mir, dass Bildung wieder den Stellenwert erhält, den sie haben müsste. Die beste Bildung der Welt sollte unser Anspruch sein.

Ellena Schumacher-Koelsch (DIE LINKE)

Die 33jährige Ellena Schumacher Koelsch ist Sozialarbeiterin. Sie möchte den ländlichen Raum stärken und ist aktuell Kreis- und Stadträtin in Schwäbisch Hall.

