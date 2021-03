Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Sinsheim

Ob das Rennen zwischen schwarz und grün auch in diesem Jahr so knapp ausfällt wie bei der vergangenen Landtagswahl, wird sich zeigen. Für die Grünen tritt erneut der Diplom-Physiker Hermann »Hermino« Katzenstein an. Er wurde 2016 per Direktmandat für die Grünen in den Landtag gewählt, wo er als Mitglied des Ausschusses für Verkehr sowie des Petitionsausschusses tätig ist. Unter anderem spricht er sich klar gegen ein Fortbestehen des Verbrennungsmotors aus und macht sich gleichzeitig für eine konsequente Digitalisierung im Ländle stark. Auf eine Wiederwahl hofft auch Albrecht Schütte von der CDU, der es 2016 per Zweitmandat in den Landtag schaffte. Zu seiner politischen Haltung gehört beispielsweise, dass er ein stärkeres Eingreifen des Landes in den Wohnungsmarkt ablehnt. Die Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen soll zur Sicherheit der Bürger*innen weiter ausgebaut werden. Dieter Amann tritt als Kandidat für die AfD an. Der 58-Jährige spricht sich gegen Verbote zum Klimaschutz aus und möchte weiterhin am Verbrennungsmotor festhalten. Ferner lehnt er weitere Schulden des Landes ab, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Für die SPD kandidiert Jan-Peter Röderer, der sich unter anderem für eine vollständige Digitalisierung der Schulen und eine stärkere Regulierung des Wohnungsmarktes ausspricht. Michael Westram, staatlich geprüfter Betriebswirt, kandidiert für die FDP. Auch er spricht sich für verstärkte Digitalisierung aus und möchte ferner, dass weiterhin neue Straßen im Ländle gebaut werden. Marco La Licata, Kandidat für Die Linke, spricht sich unter anderem dafür aus, dass Baden-Württemberg Arztpraxen und Apotheken im ländlichen Raum finanziell fördert oder selbst betreibt.

Hermann »Hermino« Katzenstein (Bündnis 90 / Die Grünen)

Hermino Katzenstein ist 52 Jahre alt und lebt in Neckargemünd. Der Diplom-Physiker ist seit 2016 Mitglied im Landtag und Sprecher der Grünen für Rad- und Fußverkehr.

Albrecht Schütte (CDU)

Albrecht Schütte ist 50 Jahre alt und Doktor der Physik und wohnt in Bammental. Seit 2016 sitzt er im Landtag und ist Mitglied im Ausschuss für Finanzen und für Verkehr.

Dieter Amann (AfD)

Der 58jährige Dieter Amann ist Diplom-Verwaltungswirt. Seit 2016 ist er in Stuttgart als parlamentarischer Berater für die AfD für Innen- und Sicherheitspolitik tätig.

Jan-Peter Röderer (SPD)

Der 34jährige Jan-Peter Röderer ist Neurobiologe. Der Familienvater ist seit 2015 Gemeinderat in Eberbach und stellvertretender Vorsitzender der SPD Rhein-Neckar.

Michael Westram (FDP)

Der staatlich geprüfter Betriebswirt Michael Westram arbeitet als Integrationscoach in Hoffenheim. Der 60jährige ist Vorstandsvorsitzender der FDP Sinsheim-Kraichgau.

Marco La Licata (DIE LINKE)

Der gebürtige Eberbacher Marco La Licata wohnt in Neckargemünd. Der 26jährige studiert Rechtswissenschaften in Heidelberg und ist Stadtrat in Neckargemünd.

