Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Stuttgart I

Als Landeshauptstadt und Metropole sind im Stuttgarter Wahlkampf natürlich vor allem städtepolitische Themen von besonderer Bedeutung. Vor allem die Mietpreisexplosion der vergangenen Jahre hat einige Mieterinitiativen aus dem Boden schießen lassen. Auch das Thema der Feinstaubbelastung und einer damit verbundenen Verkehrswende sind keinesfalls aus den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger verschwunden. Darüber hinaus spielen Fragen einer besseren Verkehrsanbindung, durch einen Ausbau der A8 und des Bahn- und Schienennetzes unter dem Stichwort Stuttgart 21 eine große Rolle. Das dominierende Wahlkampfthema bleibt es aber natürlich die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie abzumildern, unter denen Stuttgart als Kulturmetropole besonders zu leiden hat.

Der Wahlkreis Stuttgart I umfasst die Stadtbezirke Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West sowie die Stadtteile Gänsheide und Uhlandshöhe des Stadtbezirks Stuttgart-Ost. Insgesamt sind hier knapp 97.000 Bürger stimmberechtigt. Der Wahlbezirk ist fest in grüner Hand. Die amtierende Landtagspräsidentin Muheterem Aras, die auch bei dieser Wahl wieder antritt, konnte mit 42,4 Prozent das landesweit beste Ergebnis für die Grünen erzielen. Die Chancen auf ihre Wiederwahl stehen sehr gut. Für die anderen Parteien ist vor allem das Abschneiden im Bezirk entscheidend. Die CDU versucht mit Ruth Schlagemann einem neuen Gesicht in der Partei die Chance zu geben sich zu beweisen und das landesweit drittschlechteste Ergebnis der vergangenen Wahl vergessen zu machen. Auch für die AfD ist der Wahlbezirk I schwierig. Mit nur sieben Prozentpunkten erzielte sie hier ihr landesweit schlechtestes Ergebnis. Steffen Degler der Fraktionsvorsitzende der AfD Backnang soll mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung für einen deutlichen Stimmenzugewinn sorgen. Auch die SPD wurde bei der vergangenen Wahl deutlich abgestraft und versucht mit neuem politischen Personal die Wende einzuläuten. Der erfahrene Parteipolitiker Sascha Meßmer darf sich durchaus Hoffnungen auf ein stärkeres Ergebnis machen. Für die FDP geht die junge und dennoch politisch hoch erfahrene Johanna Molitor ins Rennen, die an das starke Ergebnis der vergangenen Wahl anknüpfen möchte. Auch DIE LINKE kann sich im Wahlbezirk I Hoffnungen machen die Fünf-Prozent-Hürde wieder zu überspringen. Zwar wird es FIlipo Capezzone schwer haben an die Erfolge vom populären Stuttgart 21 Gegner Hannes Rockenbauch anzuknüpfen, dessen Wahlkampf das landesweit zweitbeste Ergebnis der Partei zur Folge hatte, dennoch darf sich der junge Agrarwissenschafter exzellente Chancen ausrechnen.

Muheterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen)

Muheterem Aras ist seit 2016 die Landtagspräsidentin des Stuttgarter Landtages. Die 55jährige selbständige Steuerberaterin sitzt bereits seit 2011 im Landtag. Die kurdisch-stämmige Politikerin ist eine der prominentesten und populärsten Politikerinnen der baden-württembergischen Grünen. Sie geht als klare Favoritin ins Rennen.

Ruth Schlagemann (CDU)

Die 46jährige Ruth Schlagemann wurde in Ecuador geboren. Die verheiratete Mutter und Architektin lebt im Stuttgarter Westen und ist seit 2018 Mitglied der CDU. Sie ist ein frischer Kopf in der Partei, der als neues Gesicht für viel Furore sorgen soll.

Steffen Degeler (AfD)

Der 30jährige Steffen Degler ist Fraktionsvorsitzender der Backnager AfD. Er muss in diesem Wahlkampf versuchen, das schwache Ergebnis der AfD im Wahlkreis zu korrigieren.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die größte Herausforderung der kommenden Legislaturperiode wird die Bewältigung der Corona-Krise werden. Das Land Baden-Württemberg muss mit 13,5 Milliarden € fast ein Drittel der bestehenden Schulden zusätzlich aufnehmen. Dabei ist noch nicht mitbedacht, welche Mindereinnahmen aufgrund der lahmgelegten Wirtschaft entstehen. Eine höhere Verschuldung zu vermeiden und die bestehenden Schulden schrittweise abzubauen wird daher Hauptthema in der kommenden Legislaturperiode sein.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ein besonderes Anliegen ist es mir, die Gesellschaft nach jahrelanger Spaltung wieder zu einen. Hierfür werde ich mich mit aller Kraft einsetzen.

Sascha Meßmer (SPD)

Sascha Meßmer ist Doktor der Politik. Der 40jährige lebt gemeinsam mit seiner Frau im Stuttgarter Süden. Er ist seit 1997 Mitglied bei der SPD und kennt die Partei bestens.

Johanna Molitor (FPD)

Die 31jährige studierte Politikwissenschaftlerin Johanna Molitor arbeitet als parlamentarische Beraterin und lebt in Stuttgart-Heumaden. Seit 2019 ist sie Bezirksbeirätin.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die kommende Legislaturperiode ist hoffentlich eine Zeit, in der das Thema Corona-Pandemie nicht das Dominierende ist. Trotzdem gilt es dann, die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft und die Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Das bedeutet, dass die Wirtschaft eine besondere politische Aufmerksamkeit erfahren muss und ihr wieder selbst die Verantwortung für ihr Handeln überlassen wird. Wir müssen wieder den Weg hin zur Eigenverantwortung einschlagen und nicht alle Entscheidungsgewalt auf den Staat übertragen. Politik soll ermutigen und nicht verbieten.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Das größte politische Projekt ist sicherlich der Ausbau der Digitalisierung. Damit meine ich sowohl den Ausbau des schnellen Internets in jedes Gebäude und die Schließung der Mobilfunklöcher, aber auch die gesellschaftliche Transformation. Corona hat uns gelehrt, wie sehr wir auf digitale Angebote angewiesen sind. Sei es bei der Bildung, bei digitalen Verwaltungsangeboten, der Telemedizin oder auch der Verkehrssteuerung. Dabei ist es wichtig, dass jede digitale Anwendung für den Bürger eine spürbare Verbesserung bringt. Digitalisierung soll Chancen schaffen und ermöglichen.

Filipo Capezzone (DIE LINKE)

Der 32jährige Filipo Capezzone ist als politischer Bildungsreferent tätig. Seit ca. 10 Jahren in der LINKEN aktiv u. a. mit Schwerpunktthema Wohnungspolitik. Daneben: Mitarbeit in den Mieterinitiativen Stuttgart.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Die Corona-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein gut ausgebautes Gesundheitssystem mit ausreichend Personal und guten Arbeitsbedingungen ist. Ba-Wü belegt im Vergleich deutscher Flächenländer bei Investitionen ins Gesundheitswesen und der Personalausstattung den letzten Platz. Entsprechend hoch ist (schon vor Corona) die Überlastung der Beschäftigten. Wir müssen den Pflegenotstand endlich beenden! Das Land muss mehr in Krankenhäuser investieren und Löhne und Arbeitsbedingungen verbessern (Zielgröße: min. 500 Euro mehr Grundgehalt). Das ist die Voraussetzung, damit wieder mehr Menschen in diesen Berufen arbeiten wollen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Die Armutsgefährdungsquote in Ba-Wü steigt immer weiter. Durch Corona hat sich die Lage für viele verschlimmert. Eine der größten Belastungen für viele Haushalte sind immer weiter steigende Mieten – gerade in Ballungsräumen. In Stuttgart z.B. gibt ein Viertel aller Haushalte schon mindestens 40% seines Einkommens für die (Kalt-)Miete aus. Unser Ziel ist der „Mietendeckel“ für Ba-Wü. Wir wollen ein Landesgesetz einführen das, Mieterhöhungen zunächst unterbindet, dann Mietobergrenzen (nach Kriterien wie Größe, Alter, Ausstattung) festlegt und schließlich Vermieter verpflichtet, Mieten oberhalb der Obergrenzen abzusenken. Die können wir sehr viele Haushalte finanziell entlasten.

