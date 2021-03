Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Stuttgart II

Als Landeshauptstadt und Metropole sind im Stuttgarter Wahlkampf natürlich vor allem städtepolitische Themen von besonderer Bedeutung. Vor allem die Mietpreisexplosion der vergangenen Jahre hat einige Mieterinitiativen aus dem Boden schießen lassen. Auch das Thema der Feinstaubbelastung und einer damit verbundenen Verkehrswende sind keinesfalls aus den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger verschwunden. Darüber hinaus spielen Fragen einer besseren Verkehrsanbindung, durch einen Ausbau der A8 und des Bahn- und Schienennetzes unter dem Stichwort Stuttgart 21 eine große Rolle. Das dominierende Wahlkampfthema bleibt es aber natürlich die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie abzumildern, unter denen Stuttgart als Kulturmetropole besonders zu leiden hat.

Der Wahlkreis Stuttgart II umfasst die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Vaihingen und Hedelfingen. Etwa 92.000 Wahlberechtigte sind hier zur Wahl aufgerufen. Stuttgart II ist der Wahlbezirk der politischen Schwergewichte, hier treffen Verkehrsminister Winfried Hermann und CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann aufeinander. Hermann geht nach seinem starken Abschneiden bei der vergangenen Landtagswahl als klarer Favorit ins Rennen. Bei der vergangenen Wahl lieferten sich AfD, SPD und FDP ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um die Frage, wer zur drittstärksten Partei wird, das die FDP hauchdünn für sich entscheiden konnte. Dieses starke Ergebnis, soll der Jungunternehmer Friedrich Haag halten. Und auch die SPD setzt mit Carsten Singer auf einen der jungen Hoffnungsträger der Partei, die der 33jährige zurück zu alter Stärke führen soll. Die AfD hingegen setzt auf viel Lebenserfahrung. Die 61jährige Gesundheitsexpertin Sigrid Borst möchte das ordentliche Ergebnis der vergangenen Wahl wiederholen. DIE LINKE hofft, dass die Landesfrauenbeauftragte ihrer Partei Lisa Neher den guten Trend im Wahlkreis fortsetzen kann.

Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen)

× Erweitern Foto: Sebastian Berger Winfried Hermann LTW 21 Stuttgart Copyright Vermerk: Sebastian Berger CREDIT: Sebastian Berger - Affalterbacher Str. 32 - 71686 Remseck - Germany - mobile +49 174 2437129 - mail@sebastian-berger.de - www.sebastian-berger.de

Winfried Hermann ist der amtierende Landesverkehrsminister. Der 68jährige Lehrer ist seit 1982 Mitglied der Grünen und war von 1998 bis 2011 Mitglied des Bundestages.

Alle infos zum Kandidaten gibt es hier.

Susanne Eisenmann (CDU)

× Erweitern Foto: CDU Baden-Württemberg/ KD Busch Susanne Eisenmann LTW 21 Stuttgart

Die amtierende Kultusministerin Susanne Eisenmann ist die Spitzenkandidatin der CDU. Die 56jährige promovierte Philosophin ist seit 1980 in der CDU.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Der Struktur- und der Technologiewandel in der Wirtschaft sind nach der Bewältigung der akuten Corona-Krise die zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre. Jetzt entscheidet sich, ob wir den Wohlstand in Baden-Württemberg auch mittel- und langfristig sichern können. Dazu braucht es eine mutige und entscheidungsfreudige Politik. Es muss uns gelingen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass BaWü ein Land bleibt, in dem es attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze gibt, in dem innovative Ideen, Start-ups und Unternehmensgründungen gefördert und gute und vor allem bezahlbare Lösungen für Klimaschutz entwickelt werden.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Wichtig ist für mich, dass die Menschen sich schon bald wieder begegnen können - bei Sport, Musik und Kultur, in Restaurants, Bars und Clubs. Wir müssen aufpassen, dass diese Angebote nicht verloren gehen, weil sie die Corona-Krise nicht überleben. In meinem Wahlkreis sind tolle Unternehmen, mehrere Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es gibt große Aufgaben bei den Themen Wohnraum und Verkehr, dafür brauchen wir intelligente Lösungen und Mut statt Bürokratie und Bedenken. Als CDU haben wir starke Konzepte, die wir umsetzen werden, wenn die Menschen uns ihr Vertrauen schenken.

Alle Infos zur Kandidatin gibt es hier.

Sigrid Borst (AfD)

× Erweitern Sigrid Borst AfD LTW21 Stuttgart

Sigrid Borst ist 61 Jahre alt und arbeitet als Praxismanagerin. Die Unternehmerin aus Vaihingen möchte mit ihrem medizinischen Know-How die Pandemiefolgen abmildern.

Was ist für mich die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Wiederaufbau von Baden Württemberg nach den Kollateralschäden des Lockdowns: Verkehrschaos beenden durch Ausbau des Autobahndreiecks Stuttgart und zwei neue virologische Lehrstühle in Heidelberg und Ulm und schnellere Baugenehmigungen für Mittelständler in BW und Parkplätze schaffen, um Einzelhandel zu retten z.B. Spitalhof Ausbau in Stuttgart Möhringen mit Öffnung zur Filderbahnstraße , Bistro, vorgezogenem Spielplatz und vielen Parkplätzen. Keine 1000 Millionen Euro für Renovierung Staatsoper. Lieber in Bildung und neue Krankenhäuser und gut bezahltes Personal investieren.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Risikogruppen schützen durch Hygiene, Quarantäne und Impfung. Lockdown sofort beenden, Sport und Nightlife öffnen. Schwedisches Leben anstreben und Grundrechte wiederherstellen: Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Rücknahme Ausgangssperre, Reisefreiheit. Schülern einen regelmäßigen Schulalltag zu gewähren, damit sie in einem sozialen Umfeld lernen können. Das digitale Lernen für das Recherchieren nutzen und um selbstständig mit dem PC arbeiten zu können. Dinge, die man im Geschäftsalltag braucht lernen: Powerpoint, Businessplan, Photoshop, Social media etc. Die Infizierten kommen nicht aus der Schule. Sie sehen, es gibt viel zu tun, man kann sich fast nicht einschränken.

Alle Infos zur Kandidatin gibt es hier.

Carsten Singer (SPD)

× Erweitern Carsten Singer SPD LTW 21

Carsten Singer ist Lehrer und wohnt in Degerloch, wo er seit 2018 Vorsitzender des SPD Ortsvereins ist. Der 33jährige ist seit 2006 Mitglied bei der SPD.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Als Lehrer sieht man natürlich die größte Herausforderung in der Bildungspolitik. Und da läuft im Ländle einiges schief. Auswertungen der OECD-Studien belegen, dass der Bildungserfolg noch immer maßgeblich von der sozialen Herkunft der Eltern abhängt. Für einen Sozialdemokraten ist das nicht hinnehmbar. Um diese Ungleichheit zu bekämpfen, müssen wir mehr in unser Bildungssystem investieren. Und zwar vor allem dort, wo das Geld am effizientesten wirkt. Und das ist in der frühkindlichen Bildung. Je jünger die Kinder sind, desto mehr und schneller lernen sie. Wir müssen die Fachkräfte in den KiTas akademisieren. Das bedeutet dann für mich aber auch, dass sie mindestens genauso gut bezahlt werden müssen wie ich als Gymnasiallehrer. Dadurch könnte man auch dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenwirken. Gleichzeitig besuchen vor allem die Kinder, die am meisten von der frühkindlichen Bildung profitieren würden, am seltensten KiTas. Mehrere Studien haben herausgefunden, dass dies hauptsächlich auf drei Gründe zurückzuführen ist. Erstens: Oft gibt es in Wohnortnähe keine KiTa oder keine freien Plätze. Wir müssen daher weiterhin in den quantitativen Ausbau der KiTas investieren. Des Weiteren müssen wir die Attraktivität des Berufs der Erzieherin/ des Erziehers steigern, um Personalengpässe zu vermeiden. Zweitens wird häufig die Qualität der KiTas bemängelt. Wir brauchen daher dringend eine Qualitätsoffensive, z.B. durch die bereits angesprochene Akademisierung des Personals.Der dritte Grund, warum Eltern ihre Kinder nicht in die KiTa schicken, sind die hohen Kosten. Wir brauchen deshalb eine Befreiung von den KiTa-Gebühren. Bildung muss in Deutschland generell kostenlos sein – und zwar von der KiTa bis zum Studium. Diese Umstellung ist sowohl die größte Herausforderung als auch mein Herzensanliegen. Wir müssen handeln, um die Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu reduzieren!

Friedrich Haag (FDP)

× Erweitern Stephanie Trenz Friedrich Haag LTW 21 Stuttgart Shooting Freisteller

Der gelernte Einzelhandelskaufmann Friedrich Haag ist 32 Jahre alt und lebt in Degerloch. Er ist selbständiger Unternehmer und stellvertretender Bezirksbeirat.

Statement des Kandidaten:

BaWü und Stuttgart - Wir können mehr! Wir können mehr digitale Innovation - heute. Die Pandemie macht unseren digitalen Rückstand alltäglich greifbar. Hier müssen wir an die Spitze und Chancen ergreifen. Der Innovationsstandort BaWü kann mehr und muss für unseren zukünftigen Wohlstand fit gehalten werden. Die wichtigste Basis für all dies, ist ein individuell förderndes, modern ausgestattetes Bildungssystem. Packen wir diese Herausforderungen gemeinsam an! Darüber hinaus möchte ich die innere Sicherheit, die Anerkennung ehrenamtlichen Engagements und die lokale Landwirtschaft stärken und fördern. #HaagHaktNach

Alle Infos zum Kandidaten gibt es hier.

Lisa Neher (DIE LINKE)

× Erweitern Lisa Neher LTW 21 Stuttgart

Lisa Neher (34) promoviert in Philosophie. Sie ist Landesfrauenbeauftragte der LINKEN in Baden-Württemberg und engagiert sich im Aktionsbündnis 8. März Stuttgart.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Baden-Württemberg muss bis 2035 klimaneutral werden. Dafür müssen wir unsere Abhängigkeit von fossilen Energien beenden und viele klimafreundliche Jobs schaffen. Arbeitsplätze in der Sozialen Arbeit, in der Pflege, Bildung und Erziehung sind grüne Berufe, in die Baden-Württemberg jetzt investieren muss.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Die Gleichstellung der Geschlechter: Ich werde mich dafür einsetzen, dass Berufe, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, besser bezahlt werden, dass es mehr Kitas mit längeren Betreuungszeiten, gebührenfrei für alle gibt und dass Frauen überall im Land schnell Hilfe bei häuslicher Gewalt bekommen.

Alle Infos zur Kandidatin gibt es hier.