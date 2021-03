Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Stuttgart IV

Als Landeshauptstadt und Metropole sind im Stuttgarter Wahlkampf natürlich vor allem städtepolitische Themen von besonderer Bedeutung. Vor allem die Mietpreisexplosion der vergangenen Jahre hat einige Mieterinitiativen aus dem Boden schießen lassen. Auch das Thema der Feinstaubbelastung und einer damit verbundenen Verkehrswende sind keinesfalls aus den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger verschwunden. Darüber hinaus spielen Fragen einer besseren Verkehrsanbindung, durch einen Ausbau der A8 und des Bahn- und Schienennetzes unter dem Stichwort Stuttgart 21 eine große Rolle. Das dominierende Wahlkampfthema bleibt es aber natürlich die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie abzumildern, unter denen Stuttgart als Kulturmetropole besonders zu leiden hat.

Der Wahlkreis Stuttgart IV umfasst die die Stadtbezirke Stuttgart-Ost, Bad Cannstatt, Obertürkheim, Untertürkheim, Wangen und Mühlhausen. Insgesamt sind etwa 93.000 Bürgerinnen und Bürger hier wahlberechtigt. Bislang war Brigitte Lösch von den Grünen die Erstmandatsträgerin im Wahlkreis. Nach ihrem Rückzug aus der Landespolitik, rückt für sie Petra Olschowski nach. Sie kann vor allem mit kulturpolitischem Know-How punkten und möchte die starken Ergebnisse im Wahlkreis verteidigen. Ihr ärgster Konkurrent ist Roland Schmidt von der CDU, der nach herben Verlusten bei der vergangenen Landtagswahl erneut antritt. Auch die AfD schickt mit Jörg Feuerbacher einen erfahrenen Wahlkämpfer ins Rennen, der an das starke Ergebnis der vergangenen Wahl anknüpfen möchte. Für die SPD tritt Katrin Steinhülb-Joos an. Ihr geht es darum, das historisch schlechte Wahlergebnis ihres Vorgängers vergessen zu machen. Die FDP rund um ihren Kandidaten Thilo Scholpp kann sich durchaus im Aufwind sehen, bei der vergangenen Landtagswahl konnte sie fast ein Drittel ihrer Stimmen hinzugewinnen. Für DIE LINKE soll die erfahrene Ursel Beck versuchen das starke Ergebnis vom populären Parteivorsitzenden Bernd Riexinger zu wiederholen, dem es bei der vergangenen Abstimmung scheinbar mühelos gelang die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen.

Petra Olschowksi (Bündnis 90/Die Grünen)

Die 55jährige Petra Olschowski ist Kunsthistorikerin. Aktuell ist Olschowski als Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst tätig.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Unser ganzes Tun und Handeln muss in den kommenden Jahren dem Klimaschutz gewidmet sein. Die entscheidenden Weichenstellungen müssen jetzt gesetzt werden. Das ist unsere große Chance: für eine gute Zukunft.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Mich beschäftigt gerade sehr, wie wir aus der Pandemie wieder in eine Normalität des Zusammenlebens und Arbeitens kommen. Alle Gruppen der Gesellschaft sind betroffen. Gerade auch Jugendliche und junge Erwachsene, die am Beginn ihrer Ausbildung, ihres Studiums oder Berufslebens stehen, leiden unter den Einschränkungen der Pandemie. Ich bin überzeugt, hier muss sehr genau hingeschaut und gehandelt werden. Dem muss sich Politik jetzt stellen - das will ich vorantreiben.

Roland Schmid (CDU)

Roland Schmid ist 64 Jahre alt und Rechtsanwalt. Der erfahrene Vorsitzende der CDU Bad Cannstatt war schon von 1996 bis 2001 Mitglied im Landtag.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Dem neuen Landtag steht vor der schwierigen Aufgabe, die Folgen der Covid 19 Pandemie schnell aufzuarbeiten und der Wirtschaft und den Menschen neue Hoffnung und Perspektive zu geben. Es geht darum, die existenzielle Bedrohung der Lebenssituation vieler Menschen abzuwenden, gefährdete Unternehmen zu sichern und damit auch Arbeitsplätze und Einkommen zu erhalten. Bei aller Krisenbewältigung darf aber unser großes Ziel, dem Klimawandel entschieden entgegenzuwirken, nicht völlig aus dem Blick geraten.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Besonders am Herzen liegt mir, die Herausforderungen der Zukunft nicht gegeneinander, sondern miteinander anzugehen. Die Digitalisierung, eine funktionierende Mobilität von Menschen und Gütern sowie das Zusammenbringen von Ökonomie und Ökologie ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir zur Sicherung einer guten Zukunft bewältigen müssen.

Jörg Feuerbacher (AfD)

Der 52jährige Jörg Feuerbacher ist gelernter Berufskraftfahrer. Der gebürtige Leonberger ist stellvertretender Bezirksbeirat in Stuttgart Ost und möchte eine starke Stimme sein.

Katrin Steinhülb-Joos (SPD)

Die 55jährige Katrin Steinhülb-Joos ist Rektorin einer Cannstatter Schule und Mutter dreier Kinder. Sie ist stellvertretende Bezirksbeirätin in Stuttgart-Münster.

Thilo Scholpp (FDP)

Der promovierte Mineraloge Thilo Scholpp ist 53 Jahre alt und lebt in Gablenberg. Er ist seit 2005 ein Mitglied der FDP und sitzt aktuell auch im Landesvorstand der Partei.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Ich bin selbstständig und Landesvorsitzender des Liberalen Mittelstands. Ob Maschinenbauer, Friseur, Tattoo-Studio, Modehändler oder Webdesigner: Nach Corona muss es für alle weitergehen. Deswegen weg mit zu viel unnötiger Bürokratie und Belastungen. Lasst uns schaffen und machen!

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Unser Land war Musterländle. Spitze im Automobilbau, bei Bildung und Kultur. Vieles ist schlechter geworden. Das darf nicht sein. Wir müssen Innovationen entfesseln, damit wieder was geht! Ich will, dass unsere Kinder die weltbeste Schulbildung bekommen und wir weiterhin die besten Autos bauen.

Ursel Beck (DIE LINKE)

Ursel Beck, 66 Jahre, Rentnerin, Vorstand des Ortsverbands DIE LINKE, Bad Cannstatt-Mühlhausen-Münster. Aktiv in den Mieterinitiativen Stuttgart und der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Verhindern, dass die tiefe Krise des Kapitalismus noch mehr Opfer von Mensch und Umwelt verlangt. Das will ich verbinden mit Überzeugungsarbeit, dass der Kapitalismus durch eine Wirtschaft und Gesellschaft ersetzt werden muss, die sich an den Bedürfnissen von Mensch und Umwelt orientiert und nicht am Profit.

Welches politische Projekt liegt ihnen besonders am Herzen?

Ich bin aktiv in den Stuttgarter Mieterinitiativen. In den nächsten zwei Jahren geht es darum, die geplante Mieterhöhung bei der städtischen Wohnungsgesellschaft SWSG zu verhindern und das Berliner Volksbegehren für die Enteignung der VONOVIA in Stuttgart zu unterstützen.

