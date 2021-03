Landtagswahl Special: Die Kandidaten im Wahlkreis Tübingen

Der Wahlkreis Tübingen umfasst die Gemeinden Ammerbuch, Bodelshausen, Dettenhausen, Mössingen, Neustetten, Ofterdingen, Rottenburg am Neckar, und Tübingen mit über 130.000 Wahlberechtigten. Der Wahlkreis ist einer der politisch aktivsten des Landes. Bei der Landtagswahl 2016 lag die Wahlbeteiligung mit 75 Prozent auf Rang drei im Landesvergleich. Tübingen ist eine Hochburg der Grünen. Seit 2011 erhält Daniel Lede Abal, der auch bei dieser Wahl wieder antritt, das Erstmandat des Wahlkreises. Der Tübinger Weinhändler geht als klarer Favorit in die Landtagswahl. Nach der letzten Wahlschlappe, bei der die CDU knapp 8 Prozent ihrer Stimmen verloren hat, setzen die Christdemokraten auf frischen Wind. Die Tübinger Polizeibeamtin Diana Arnold soll verlorene Sympathien zurückgewinnen. Die AfD, der es bei der gerade so gelang die 10 Prozent Marke zu überspringen, scheint sich keine großen Chancen im Wahlkreis auszurechnen, in dem sie schon 2016 eins ihrer schwächsten Ergebnisse erreichte. So lässt sie den Reutlinger Rechtsanwalt Ingo Uwe Reetzke sowohl in Reutlingen, als auch in Tübingen antreten. Auch die SPD versucht es mit viel frischem Wind und schickt eine ihrer ambitioniertesten Politikerinnen ins Rennen. Die stellvertretende Landesvorsitzende Dorothea Kliche-Behnke soll das desaströse Ergebnis der vergangenen Wahl vergessen machen, bei der die SPD mehr als 9 Prozentpunkte einbüßte. Tübingen ist einer der wenigen Wahlkreise in denen für die Bundestagsfraktionen mehr Frauen als Männer kandidieren. So sendet die FDP die Lehrerin Irene Schuster und DIE LINKE die Religionswissenschaftlerin Claudia Haydt ins Rennen, die im links-liberalen Tübingen gute Aussichten auf das Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde haben.

Daniel Lede Abal (Bündnis 90/ Die Grünen)

Der 44jährige Daniel Lede Abal ist Geschäftsführer einer Tübinger Weinhandlung. Seit 2011 sitzt er im Landtag. Dort ist er integrationspolitischer Sprecher der Partei.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der kommenden Legislaturperiode?

Momentan setzen wir alles dran, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Dank der Impfung sind wir auf einem guten Weg. Trotzdem sind die Menschen durch die Einschränkungen seelisch und wirtschaftlich belastet. Daher ist es wichtig, die Folgen der Pandemie zu berücksichtigen, zuzuhören und Lösungen zu finden. Und wir müssen beim Klima- und Artenschutz liefern. Deshalb wollen wir GRÜNE nach der Wahl ein Sofortprogramm auf den Weg bringen.

Welches politische Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Mir persönlich liegen die Integrationspolitik und die Sicherheit im öffentlichen Raum sehr am Herzen. Ich will, dass alle Menschen ohne Angst vor Hass, Gewalt und Diskriminierung in unserer Demokratie leben können.

Diana Arnold (CDU)

Die 39jährige Tübinger Polizeibeamtin Diana Arnold ist seit 2014 Ortsvorsteherin von Oberndorf und wurde 2019 zur Gemeinderätin der Stadt Rottenburg gewählt.

Ingo Uwe Reetzke (AfD)

Der 61jährige Ingo Uwe Reetzke ist Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Reutlingen. Er ist langjähriger Politikberater verschiedener Landes- und Bundespolitiker.

Dorothea Kliche-Behnke (SPD)

Dorothea Kliche-Behnke ist 39 Jahre alt und Germanistin. Seit 2018 ist sie stellvertretende Landesvorsitzende der SPD und sie sitzt seit 2019 im Tübinger Gemeinderat.

Irene Schuster (FDP)

Die 33jährige Irene Schuster ist Lehrerin. Die Tübingerin ist stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP Tübingen und Bundesvorsitzende der Initiative Liberale Vielfalt.

Claudia Haydt (DIE LINKE)

Die 54jährige Claudia Haydt ist Religionswissenschaftlerin und Soziologin. Sie ist Landesgeschäftsführerin der LINKEN und Vorstandsmitglied der Bundespartei.

