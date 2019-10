Layher Liegenschaften spenden der Klima Arena 25.000 Euro

Die Layher Liegenschaften GmbH hat der Klima Arena am Tag der Offenen Tür eine Spende von 25.000 Euro übergeben. Frau Luise Layher überreichte am Samstag, 12.10. persönlich einen Symbolscheck an Alfred Ehrhard, den Vorstand der Klimastiftung für Bürger.

»Ohne Helfer, Partner und Sponsoren wäre ein solches Projekt nicht möglich«, bedankte sich Ehrhard bei der Spenderin. »Uns ist der Klimaschutz ein besonderes Anliegen. Ich finde es wichtig, dass sich Befürworter und Gegner des Klimawandels hier informieren können«, sagte Luise Layher. Sie zeigte sich begeistert, was auf dem Gelände entstanden ist.

Moderator Tommy Miltner betonte in Anwesenheit von Oberbürgermeister Jörg Albrecht die besondere Rolle der Layher Liegenschaften GmbH für die Entstehung der Klima Arena. Sie stellte das Grundstück, auf dem sich der Klima-Erlebnisort befindet, in Erbpacht zur Verfügung. »Herr Dietmar Hopp hat am Montag bei der feierlichen Eröffnung gegenüber der Bundeskanzlerin Angela Merkel ausdrücklich erwähnt, dass er sehr glücklich ist, dass er dieses Grundstück von der Familie Layher erworben konnte«, erklärte Miltner. »Ohne das Grundstück würde die Klima Arena in Sinsheim nicht existieren«, bestätigte Alfred Ehrhard die große Bedeutung für das Überlassen der sehr attraktiven Baufläche im prosperierenden Gewerbepark Sinsheim-Süd.