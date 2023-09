Lehrstellenbörse NOK

Einen Samstag voller Chancen bietet die Lehrstellenbörse -Neckar-Odenwald-Kreis (NOK) am 30. September 2023 von 10 bis 14 Uhr in der Pattberghalle Mosbach-Neckarelz.

Die Lehrstellenbörse bietet Ausbildungsplatzsuchenden die Möglichkeit, direkt Kontakt zu Unternehmensvertretern zu knüpfen und mit ihnen über einen freien Ausbildungsplatz zu sprechen. Veranstalter sind die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und die Handwerkskammer Mannheim (HWK) Rhein-Neckar-Odenwald, in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis, dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis sowie der Stadt Mosbach. Die bei der Börse ausstellenden Unternehmen, Institutionen und Handwerksbetriebe bieten zahlreiche freie Ausbildungsplätze für das Jahr 2024 sowie noch freie Plätze für das laufende Ausbildungsjahr an. Die Veranstaltung ist auch für Schülerinnen und Schüler interessant, die auf der Suche nach Praktika sind. Auf der Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald-Kreis am 30. September haben Suchende in der Pattberghalle in Mosbach-Neckarelz die Gelegenheit, ihre Ausbildung selbst in die Hand zu nehmen. Egal ob Praktikum oder Ausbildung, auf der Börse kann man die Chance nutzen und Unternehmen direkt ansprechen. Auch Eltern sind herzlich willkommen und können sich ein Bild von den Angeboten machen. Und wer noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, kann sich an den Ständen beraten lassen, welche Möglichkeiten sich bieten.

Weitere Informationen rund um das Thema Ausbildung gibt es auf Facebook und auf dem Instagram-Kanal »ausbildung_rhein_neckar«. Jugendliche, die noch unsicher sind, welcher Ausbildungsberuf zu ihnen passt, können beim Matching-Angebot einen Berufsorientierungstest bei der IHK machen. Einfach E-Mail schreiben an matching@rhein-neckar.ihk24.de und Termin vereinbaren. Und wer wissen will, welche Ausbildungsberufe es überhaupt gibt – einfach reinschauen unter www.ihk.de/rhein-neckar/berufe.

Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald-Kreis

Sa. 30. September, 10 bis 14 Uhr

Pattberghalle, Mosbach

www.ihk.de/rhein-neckar